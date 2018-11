Mann droht, Nachbarin zu erschießen - Zeugin reagiert genau richtig

Wütend und aufgebracht hat ein Mann am Sonntag damit gedroht, seine Nachbarin zu erschießen. Das sagte er auch einer weiteren Bewohnerin des Hauses. Die reagierte genau richtig.

Bremerhaven - Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntag in Bremerhaven komplett ausgerastet - und drohte damit, seine Nachbarin zu erschießen. Sein Vorhaben, so berichtet nordbuzz.de*, machte er auch einer weiteren Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Rickmersstraße deutlich - indem er ihr seine Waffe zeigte.

Bremerhaven: Frau reagiert auf Drohung genau richtig

Die Frau machte das einzig Richtige und reagierte sofort. Sie rief umgehend die Polizei Bremerhaven an. Dort wurde die Drohung ernst genommen - und die Beamten rückten zur Rickmersstraße an.

Polizei Bremerhaven entdeckt Mann, der gedroht hatte, Nachbarin zu erschießen

Als die Polizeibeamten dabei waren sich zu postieren, sahen sie bereits den 31-Jährigen auf dem Gehweg in der Nähe des Hauses. Und in der Hand hielt er tatsächlich eine Schusswaffe.

Zwar versuchte der Mann noch zu flüchten, bei dem Versuch lief er aber weiteren Einsatzkräften direkt in die Arme. Er wurde aufgefordert die Waffe fallen zu lassen, was er auch tat und konnte dann überwältigt werden.

Polizei Bremerhaven stellt geladene Schreckschusswaffe sicher

Es stellte sich heraus, dass er eine geladene Schreckschusswaffe bei sich hatte. Diese wurde beschlagnahmt und der 31-Jährige festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

