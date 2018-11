Explosion im Döner-Laden: Plötzlich flogen Splitter bis auf die Fahrbahn - zwei Menschen verletzt

In Bremervörde kam es zu einer nächtlichen Explosion in einem Döner-Laden, bei der zwei Menschen verletzt wurden.

Bremervörde - Die Anwohner rund um einen Döner-Laden in der Gnarrenburger Straße wurden in der Nacht zum Donnerstag, 1. November, durch einen ohrenbetäubenden Knall geweckt. Wienordbuzz.de* berichtet, reagierte ein Taxifahrer, der die Explosion in dem Imbiss gegen 1.40 Uhr ebenfalls gehört hatte, blitzschnell und verständigte sofort Polizei und Feuerwehr per Notruf.

Explosion im Döner-Laden in Bremervörde: Anwohner müssen evakuiert werden

+ Die Explosion ereignete sich in einem Döner-Laden in der Gnarrenburger Straße © Screenshot Google Maps

Nach Angaben der Polizei, brannte der Döner-Laden bereits lichterloh, als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die fünf Personen, die direkt neben dem Imbiss wohnen, hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht. Zwei Anwohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten ins nahe gelegene OsteMede-Klinikum gebracht werden. Darüber hinaus evakuierte die Polizei vier weitere Bewohner eines Nebengebäudes.

Explosion im Döner-Laden in Bremervörde: Detonation hinterlässt Bild der Verwüstung

+ Der Imbiss wurde komlett zerstört (Symbolbild) © picture alliance / Uwe Zucchi/dp

Polizei und Feuerwehr bot sich ein Bild der Verwüstung: Durch die Kraft der Explosion wurde das komplette Inventar des Döner-Ladens zerstört. Splitter der Imbiss-Verglasung flogen über den Gehweg und sogar bis auf die Fahrbahn. Zwar blieben die angrenzenden Wohnungen vom Feuer verschont, allerdings wurden sie durch das Löschwasser teilweise beschädigt.

Explosion im Döner-Laden in Bremervörde: Über 30 Einsatzkräfte versuchen Feuer zu bändigen

Über 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bremervörde und Spreckens waren vor Ort und konnten gegen 2 Uhr den Brand unter Kontrolle bringen. Die Ursache der Explosion im Döner-Laden ist bislang noch unbekannt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere zehntausend Euro.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

