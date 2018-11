Zwei Männer fragen Frau nach dem Weg - plötzlich fallen sie über die 19-Jährige her

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach zwei Männern, denen vorgeworfen wird, Anfang Oktober eine junge Frau nach einem Jahrmarkt-Besuch vergewaltigt zu haben.

Bremervörde - Nach Angaben der Polizei Rotenburg sei die 19-jährige Frau aus dem Nordkreis Rotenburg bei Bremen am Samstag, 6. Oktober 2018, gegen 21 Uhr zu Fuß in der Straße Huddelberg oder in der Feldstraße in Bremervörde auf dem Weg nach Hause. Dabei sei sie von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen und nach dem Weg gefragt worden, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremervörde: Frau soll auf unbeleuchtetem Fußweg vergewaltigt worden sein

+ In der Straße Huddelberg oder in der Feldstraße in Bremervörde wurde die 19-Jährige angesprochen. © Screenshot Google Maps

Gemeinsam habe man den Weg fortgesetzt, heißt es in der Meldung der Polizei weiter, und sei in einen kleinen, unbeleuchteten Fußweg abgebogen. Plötzlich habe einer der beiden Unbekannten die Frau festgehalten - von seinem Komplizen sei sie dann vergewaltigt worden. Anschließend entfernten sich die Unbekannten und hätten die 19-Jährige zurückgelassen.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben

+ So soll einer der Verdächtigen ausgesehen haben. © Polizei Rotenburg

Einer der Unbekannten wird als 180 Zentimeter großer, schlanker Mann beschrieben. Er sei etwa 20 Jahre alt, habe kurzes, dunkles Haar und trug einen Vollbart. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen und habe schwarze Lederschuhe getragen.

+ Das Phantombild des zweiten Verdächtigen. © Polizei Rotenburg

Sein Komplize habe ein ähnliches Erscheinungsbild gehabt. Im Gegensatz zu dem anderen Täter, soll er einen längeren Vollbart haben und mit dunklen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Während der Tat sollen die beiden Männer akzentfrei Deutsch, aber untereinander in einer fremden Sprache gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, sich unter Telefon 04761/99450 zu melden.

