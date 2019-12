Mann überfällt Wettbüro mit einem Fleischermesser - Angestellte (24) reagiert unerwartet 

Angestellte reagiert bei einem Überfall überraschend. Polizei rät von solcher Vorgehensweise jedoch ab.

Im Bretten im Kreis Karlsruhe ereignete sich ein Überfall auf ein Wettbüro mit einem unerwarteten Ausgang. Was war genau passiert? Ein vermummter Mann stürmte mit einem Fleischermesser bewaffnet in ein Wettbüro in Bretten im Kreis Karlsruhe. Dort bedrohte er die 24-jährige Angestellte, die sich zum Tatzeitpunkt alleine im Wettbüro befand. Der Unbekannte verlangte die Herausgabe von Bargeld. Wie echo24.de* berichtet, reagierte die junge Frau jedoch ganz anders als erwartet.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.