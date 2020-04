Mann stürzt mit E-Mountainbike und stirbt

Unfall im Odenwaldkreis: Ein Mann ist in Breuberg mit seinem Mountainbike tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Breuberg – Bei einem Unfall mit seinem E-Mountainbike ist ein Mann in Breuberg im hessischen Odenwaldkreis tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, war der 54 Jahre alte Radfahrer aus Großwallstadt im benachbarten unterfränkischen Landkreis Miltenberg am Sonntagnachmittag (05.04.2020) in der Gemarkung Breuberg im Bereich des Stadtteils Hainstadt unterwegs gewesen.

Er fuhr laut Polizei mit seinem E-Bike auf dem Feldweg beziehungsweise Trail „Mömlingen 1“ in Richtung Buchberg. An einer Steigung kam er gegen 15.15 Uhr zu Fall. Ein Spaziergänger fand den Verunglückten dort.

„Eine sofortige Reanimation, bei der auch zwei weitere dazu kommende Mountainbiker unterstützten, verlief ohne Erfolg“, heißt es von der Polizei. Der Mountainbiker starb noch an der Unfallstelle.

Hinweise darauf, dass der Sturz von dem E-Bike oder ein technischer Defekt am Mountainbike die Ursache für den Tod sein könnten, haben sich laut Polizei nicht ergeben. „Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer gesundheitlichen Ursache aus“, teilt das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Hainstadt ist ein Stadtteil von Breuberg im hessischen Odenwaldkreis, dort leben etwa 1500 Menschen. Die Stadt Breuberg hat rund 7400 Einwohner. Der Verwaltungssitz ist in Sandbach, dem größten Stadtteil von Breuberg. Bekannt ist Breuberg für die gut erhaltene mittelalterliche Burg Breuberg im Stadtteil Neustadt.

Vor nicht allzu langer Zeit ist es im Odenwaldkreis zu einem tödlichen Unfall mit einem Mountainbike gekommen. Im Bike-Park in Oberzent im Stadtteil Beerfelden kam ein 13 Jahre alter Junge ums Leben.

kke