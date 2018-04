Brotdose tickt verdächtig - Arbeitsagentur wird geräumt

Weil eine Brotdose mysteriös tickte, ist die Arbeitsagentur in Balingen bei Stuttgart geräumt worden. Die Polizei nahm einen Mann vorübergehend fest.

Balingen - Zwei Stunden später gaben die alarmierten Entschärfer Entwarnung: In der Metallbox lag lediglich eine Uhr. Nach Polizeiangaben hatte ein 31-Jähriger diese in die etwa 10 mal 15 Zentimeter große Pausenbrot-Box gepackt, aber am Dienstag bei einem Besuch in der Behörde vergessen. Mitarbeiter fanden das tickende Kästchen und riefen die Polizei. Die nahm den Mann vorübergehend fest und sperrte das Areal um die Agentur weiträumig ab.

