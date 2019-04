Furchtbares Linienbus-Unglück: Rund 40 Verletzte bei Unfall in Tschechien

An einer Kreuzung im Zentrum der tschechischen Stadt Brünn kommt es zu einem folgenschweren Unfall zwischen Linienbus und Straßenbahn.

Brünn/Tschechien - In Tschechien sind bei einem schweren Linienbus-Unfall am Montag etwa 40 Menschen verletzt worden - wie eine Sprecherin des Rettungsdienstes in Brünn mitteilte, sind zwölf der Personen schwer verletzt. An einer Kreuzung im Zentrum der tschechischen Stadt war ein Oberleitungsbus frontal mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Ursache des Linienbus-Unfalls in Tschechien bisher unbekannt

Der Zusammenstoß war so stark, dass die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers mehrere Menschen aus den ineinander geschobenen Fahrzeugen befreien musste - unter Einsatz einer Rettungsschere. Die Straßenbahn war auf einer Leerfahrt in Brünn, weshalb sie keine Passagiere transportierte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bisher noch ungeklärt.

Die örtliche Feuerwehr berichtet auf ihrem Twitter-Account über den Einsatz und verdeutlicht mit Bildern die Schwere des Linienbus-Unfalls in Brünn.

Čelní střet tramvaje a trolejbusu v Brně. Předběžně 40 zraněných. Budeme upresnovat. pic.twitter.com/tdblz5aVU1 — HZS JMK (@hzsjmk) 1. April 2019

Bereits im Februar hatte sich nahe der russischen Hauptstadt Moskau ein schlimmes Busunglück ereignet - mehrere Kinder waren bei dem Unfall ums Leben gekommen.

