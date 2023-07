Giftige Brühe: Ukraine-Krieg bedroht beliebte Urlaubsregionen

Von: Sandra Kathe

Seit der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine wird immer wieder vor gravierenden Folgen gewarnt. Und die könnten weitreichender sein als gedacht.

Odessa/Kiew – Nach einer Einschätzung des russischen Umweltaktivisten Wladimir Sliwjak, könnte die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine auch Wochen und Monate nach der massiven Flutwelle noch bedrohliche Folgen haben, die sich auch auf den Tourismus in der Schwarzmeerregion auswirken werden. Neben ukrainischen Küstenregionen sei auch an Küstenabschnitten von Bulgarien und Georgien Vorsicht angebracht.

Gefahren drohten nicht nur, weil Sliwjaks Informationen nach eine „giftige Brühe“ aus dem zerstörten Stausee erst in den Fluss Dnipro und dann mit dem Strom ins Schwarze Meer geflossen sei: Auch gefährliche im Ukraine-Krieg eingesetzte Minen könnten bei dem Vorfall ins Wasser getrieben worden sein. Für Badegäste, die auch vergangenen Sommer trotz des Kriegs noch auf der Krim oder in Küstenstädten wie Odessa ins Wasser gingen, drohten seiner Einschätzung nach Gefahren, berichtete auf Basis eines Interviews mit Sliwjak der Streamingdienst Joyn.

Chemikalien und Minen im Wasser: Umweltschützer warnen vor Gefahren im Urlaub

In den im Laufe der 1950er-Jahre angelegten Kachowka-Stausee sei jahrzehntelang Abwasser aus den benachbarten Fabriken geflossen, gab Sliwjak an, der sich seit den 80ern in Umweltschutzorganisationen in Russland engagiert und auch regelmäßig vor den möglichen verheerenden Folgen von Atomenergie warnt. Sliwjak und seine Mitstreiter rechnen damit, dass am Grund des Sees große Mengen an Industrieabfällen lagerten, die mit der Flutwelle nach der Zerstörung des Staudamms entwichen sein könnten.

„Ich würde jetzt in erster Linie jedem abraten, sowohl auf der Krim als auch in Odessa ins Wasser zu gehen“, zitiert ein Joyn-Nachrichtenbeitrag den Umweltschützer, dessen Organisation Ecodefense vom Putin-Regime auf die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ gesetzt wurde und der inzwischen im Exil in Deutschland lebt. Auch in Bulgarien könne es nun wichtig sein, regelmäßig Wasserproben zu nehmen. Womöglich ins Meer getriebene Minen, die jetzt unkontrolliert weiter geschwemmt würden, könnten laut Angaben Sliwjaks womöglich sogar in den Küstenregionen vor Bulgarien oder Georgien Menschen gefährden.

In Odessa sind die Folgen der Staudamm-Katastrophe sichtbar. An den Strand gehen Menschen jedoch trotzdem. (Archivbild) © Oleksandr Gimanov/AFP

Zerstörter Staudamm in der Ukraine: Auch Thunberg prangert Umweltschäden an

Der in russisch besetztem Gebiet liegende Staudamm am Dnipro war aus noch ungeklärter Ursache am 6. Juni zerstört worden, woraufhin riesige Mengen Wasser austraten und weitflächige Gebiete überschwemmten. Russland und die Ukraine werfen einander vor, für den Dammbruch verantwortlich zu sein.

Bei einem Besuch in Kiew hatte sich Ende Juni 2023 auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg zu den Umweltschäden geäußert, die Russlands Krieg gegen die Ukraine zur Folge hat und von einem „Ökozid“ gesprochen. Die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen und Häuser der Menschen würden „absichtlich“ ins Visier genommen, prangerte die 20-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz an und forderte schärfere Konsequenzen für diese „Form der Kriegsführung“. (saka mit AFP)