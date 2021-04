Neue Corona-Regeln in BW: Zoos dürfen öffnen - Besucher brauchen Coronatest

FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn

+ © Marijan Murat/dpa Eine Besucherin der Wilhelma betrachtet einen Brillenpinguin. © Marijan Murat/dpa

Mit der Bundesnotbremse gelten auch in Baden-Württemberg neue Regeln. Welche Einrichtungen haben trotzdem geöffnet? Wo gilt die Testpflicht? Ein Überblick.

Stuttgart - Seit Samstag, 24. April, gilt die Bundesnotbremse. Um das Coronavirus in Baden-Württemberg einzudämmen, hat auch die Landesregierung einige Regelungen an die bundeseinheitliche Notbremse angepasst. In Stadt- und Landkreisen gelten seither teils strengere Maßnahmen, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 beträgt. Nach aktuellem Stand (Montag, 26. April) gelten die Regeln in fast allen Gebieten, außer im Breisgau-Hochschwarzwald, in Emmendingen, Freiburg im Breisgau und Heidelberg. Wie BW24* berichtet, gelten in Baden-Württemberg damit neue Regeln auch für Einrichtungen wie Zoos und Freizeitparks.

Die Bundesnotbremse hat zur Eindämmung des Coronavirus in Baden-Württemberg strengere Maßnahmen nach sich gezogen.