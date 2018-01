"Burglind" stürmt durch Deutschland: Unwetter auch in der Region

Kassel/Northeim/Korbach. Am frühen Mittwochmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starkem Gewitter und Sturmböen in der Region Nordhessen und Teilen Südniedersachsens. In Korbach wurden bereits fünf Vorfälle aufgrund umgestürzter Bäume gemeldet.

Aktualisiert um 10.50 Uhr - In Stadt und Kreis Kassel, in den Landkreisen Northeim, Waldeck-Frankenberg, im Schwalm-Eder-Kreis und im Werra-Meißner-Kreis kommt es am Mittwochmorgen zu Sturmböen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst sprach eine Warnung der Stufe zwei von vier aus. Vielerorts versperrten umgestürzte Bäume die Straßen.

Im Kreisteil Melsungen stürzten an mehreren Orten Bäume um: In Kirchhof fiel ein Baum auf ein Hausdach, in Melsungen knickte eine Tanne neben dem Sparkassengebäude ein.

In Uslar-Wiensen steht Wasser im Feuerwehrhaus, auch die Bleichstraße in Uslar-Sohlingen droht zu überschwemmen. Weitere Informationen aus Uslar folgen.

In Korbach (Waldeck-Frankenberg) wurden gleich fünf Vorfälle infolge von umgestürzten Bäumen gemeldet, das berichtet die Polizei. Ein Baum stürzte um 7 Uhr auf die Bundesstraße bei Battenberg-Laisa, auch auf der Landstraße zwischen Bromskirchen und Somplar sowie zwischen Rosenthal und Rosenthal-Roda lagen Bäume quer.

Leicht verletzt wurde eine Frau, die gegen 7.25 Uhr gegen einen umgestürzten Baum zwischen Battenberg-Laisa und Battenberg Eifa gefahren war. Auf der Landstraße bei Diemelsee-Kotthausen wurden zwei Pkw aufgrund eines quer liegenden Baums beschädigt, hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Das Unwetter in Kassel:

Im Werra-Meißner-Kreis ist die Lage bisher ruhig. Es regnet und weht, hin und wieder donnert es, große Folgen hatte das bisher aber nicht. Bei Waldkappel-Bischhausen ist gegen 7.30 Uhr ein Baum auf die B7 gefallen, in Ringgau-Netra sind gegen 7 Uhr Keller vollgelaufen, das meldet die Leitstelle beim Werra-Meißner-Kreis. Weitere Vorkommnisse sind bisher nicht bekannt.

"Burglind" in Northeim

Für den Mittwoch sind auch für den Landkreis Northeim Unwetter vorausgesagt, doch noch ist alles verhältnismäßig ruhig. Allerdings ist es sehr stürmisch.

Kritischer sieht es dagegen an der Hochwasserfront aus: In einigen Bereichen, darunter in Northeim, Berka und Greene, wurde die Hochwasser-Meldestufe 1 am Mittwochmorgen bereits überschritten. Im Bereich Kreiensen ist eine Straße inzwischen wegen Überschwemmung durch die starken Regenfälle in der Nacht und am Morgen gesperrt, laut Polizei Northeim ist es ansonsten "noch ziemlich ruhig".

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) meldet für das Hochwasserrückhaltebecken in Salzderhelden aktuell einen Abfluss von mehr als 86 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Leine. Die Prognosen sagen einen weiteren Anstieg des Abflusses und damit auch einen Anstieg der Pegelstände voraus. Noch sind aber keine Gewässer über die Ufer getreten.

Im Bereich Göttingen gibt es derzeit noch keine Auswirkungen durch das Unwetter.

Auswirkungen in Hessen

Mit teils heftigen Böen ist Sturmtief "Burglind" am Mittwochmorgen über Hessen gefegt. Vielerorts stürzten Bäume um und sorgten so für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Bei Limburg fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn und bremste Züge auf der Strecke Limburg-Frankfurt aus. Die Route sei zwischen den Stadtteilen Eschhofen und Lindenholzhausen unterbrochen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.

Am Frankfurter Flughafen kam es zu Verspätungen. Das Polizeipräsidium Westhessen registrierte zahlreiche umgestürzte Bäume. Es gingen laufend Meldungen ein, vor allem für den Rheingau, Hochtaunus und Limburg, sagte ein Sprecher. Die Polizei riet auch über den Kurznachrichtendienst Twitter, vorsichtig zu sein, gerade bei Fahrten durch Waldgebiete.

Auch in Südhessen gab es entwurzelte Bäume. Am Frankfurter Flughafen musste nach Angaben eines Sprechers das Anflugsystem wegen des Sturms verlangsamt werden. Dadurch seien nur noch 40 statt der sonst etwa 60 Starts und Landungen pro Stunde möglich. Geduld brauchten auch Bahnreisende zwischen Gießen und Frankfurt.

Die Main-Weser-Bahn konnte kurzzeitig zwischen Langgöns und Kirch-Göns einem Bahnsprecher zufolge nur eingleisig fahren. Dadurch sei es zu Verspätungen gekommen.

"Burglind" über Deutschland

Orkanartige Böen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde sind außerdem über den Westen Deutschlands gefegt. In Nordrhein-Westfalen kam es zu vielen Verkehrsbehinderungen durch Tief "Burglind".

Laut Polizei standen etwa Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalbahnlinie zwischen Aachen und Düsseldorf. Auch auf den Autobahnen A44 zwischen Jülich und Aldenhoven und auf der A59 bei Duisburg kam es laut WDR und Radio Duisburg zu Behinderungen.

Auf der A44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn. Die Polizei in NRW bat Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen in der Nacht zum Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten. Eine Kaltfront mit heftigen Winden, kräftigem Regen und möglichen kurzen Gewittern sollte vom Westen aus über Deutschland ziehen. Ab vier Uhr waren auch im Saarland und Rheinland-Pfalz orkanartige Böen zu erwarten.

Aktuelle Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst finden Sie hier.

Das Ganze sollte laut Hausen "rasend schnell" vorbeigehen. "Es gibt kurze, heftige Böen." Für den Südwesten von Nordrhein-Westfalen, das westliche Rheinland-Pfalz und große Teile des Saarlandes hatte der Deutsche Wetterdienst für den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Man sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Am Vormittag sollte die Kaltfront in Richtung südliches Hessen, Baden-Württemberg und Bayern weiterziehen. Der Wind dürfte laut Hausen Spitzengeschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern erreichen.

Die Unwettergefahr nehme im Laufe des Vormittags vom Westen aus ab, so der Meteorologe. An der Nordseeküste könne es am späten Vormittag orkanartige Böen geben. Ganztägig wird im Alpenvorland in Höhenlagen ab 1500 Metern vor Orkanböen gewarnt. In Hochlagen im Harz und auf dem Fichtelberg im Erzgebirge gilt das bis Donnerstagmorgen. Durch Windböen umgestürzte Bäume sorgen immer wieder für Beeinträchtigungen auf den Schienen. Die Deutsche Bahn beobachtet die Wetterlage genau, wie ein Sprecher in Frankfurt am Main am Dienstag sagte. Bundesweit stünden etwa an mehreren Standorten Reparaturtrupps und -fahrzeuge bereit, um Sturmschäden an Oberleitungen zu beseitigen.

mit dpa