Bus mit Kindern aus Zeltlager verunglückt - zwei Schwerverletzte 

Busunfall in Schleswig-Holstein: Viele Kinder wurden verletzt

Bei einem Zusammenstoß von einem Rettungswagen mit einem Reisebus nördlich von Lübeck sind 46 Menschen - darunter hauptsächlich Kinder - verletzt worden. Zwei davon schwer.

Dahme - Bei einem Busunglück in Schleswig-Holstein sind 46 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Lübecker Polizei stieß ein Reisebus mit einer Kindergruppe an Bord auf einer Landstraße zwischen Lensahn und Cismar nördlich von Lübeck am Samstagabend mit einem entgegenkommenden Rettungswagen zusammen.

Der Bus wollte demnach einem haltenden Auto über die Gegenfahrbahn ausweichen, wo es denn zu dem Zusammenstoß kam. Der Wagen hatte wegen des herannahenden Rettungswagens gestoppt.

Der Reisebus war mit 42 Kindern und Jugendlichen sowie weiteren Betreuern auf dem Rückweg von einem Ausflug und wollte zurück in ein Ferienlager. Zwei Insassen des Busses wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. 42 weitere Passagiere wurden leicht verletzt.

Auch die beiden Besatzungsmitglieder des Rettungswagens erlitten leichte Verletzungen. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Mehr zu diesem Unfall lesen Sie in der *Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen“.

