Buschfeuer in Kalifornien schlägt Anwohner in die Flucht

Der Bürgermeister sprach von einem der flächenmäßig größten Buschfeuer in der Region um LA. Foto: Paul Rodriguez

Extreme Sommerhitze, starke Winde, trockenes Unterholz: In Kalifornien sind dies gefährliche Faktoren für die rasche Ausbreitung von Waldbränden. Nun stehen auch Hügel am Stadtrand von L.A. in Flammen.

Los Angeles (dpa) - Ein Buschfeuer am Stadtrand von Los Angeles hat Hunderte Anwohner in die Flucht geschlagen. Nach Mitteilung der Feuerwehr haben die Flammen in dem Gebiet der Verdugo-Berge eine Fläche von 20 Quadratkilometern verkohlt.

Mehr als 500 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an. Bisher sei niemand verletzt worden, aber drei Gebäude seien abgebrannt, teilte die Feuerwehr am Samstagabend (Ortszeit) mit. Rund 700 Häuser in der Gefahrenzone wurden geräumt.

Bei starken Winden und extremer Hitze hatten sich die Flammen nördlich von Burbank seit Freitag schnell ausgebreitet. Eine Schnellstraße musste gesperrt werden. Bis zum Samstagabend waren die Brände erst zu etwa zehn Prozent eingedämmt. Der Bürgermeister von Los Angeles sprach von einem der flächenmäßig größten Buschfeuer in den städtischen Randgebieten der Millionenmetropole.

Der Wetterdienst sagte für Teile Südkaliforniens am Wochenende Temperaturen von mehr als 40 Grad vorher. Im nordkalifornischen San Francisco wurde am Freitag eine Rekordtemperatur von 41,1 Grad gemessen. Die Region ist gewöhnlich für kühle Sommer bekannt. Bei anhaltender Hitze und Trockenheit sind in dem Westküstenstaat Dutzende Waldbrände ausgebrochen.