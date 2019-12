Butzbach: Vermisst! Chaima (12) seit Tagen verschwunden - Nach Schule verliert sich Spur

Wo ist Chaima D. aus Butzbach? Die 12-Jährige wird seit vergangenem Donnerstag vermisst.

Butzbach - Seit mehreren Tagen wird eine 12-Jährige aus Butzbach schon vermisst. Chaima D. hatte am vergangenen Donnerstag gegen 14.20 Uhr das Gelände ihrer Schule in der Wetterau verlassen. Seither fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Nun wendet sich die Polizei Mittelhessen an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise auf den zwischenzeitlichen Verbleib oder sogar den aktuellen Aufenthaltsort von Chaima D. geben?

Vermisst in Hessen: 12 Jahre altes Mädchen verschwunden

Hinweise gibt es offenbar: Denn wie die Polizei mitteilt, hatten Bekannte der 12-Jährigen in den vergangenen fünf Tagen Kontakt zu dem Mädchen. Über einen Chat hatte man sich ausgetauscht.

Nähere Details dazu sind nicht bekannt. Konkretes zum momentanen Aufenthaltsort von Chaima D. konnten die Beamten daraus offenbar nicht ziehen.

Butzbach Hessen: Mädchen seit fast einer Woche vermisst

Nach dem Besuch ihrer Schule in Butzbach war das Mädchen in der vergangenen Woche spurlos verschwunden. Noch immer ist sie nicht in dem Kinderheim aufgetaucht, in dem sie bis zuletzt untergebracht war.

Die Polizei Mittelhessen hat inzwischen nicht nur ein Foto der 12-Jährigen veröffentlicht. Auch eine Personenbeschreibung der Vermissten haben die Beamten herausgegeben:

Chaima D. hat lange dunkle Locken.

Das Mädchen trägt eine Brille.

Am Tag ihres Verschwindens, am vergangenen Donnerstag, trug sie ein schwarzes T-Shirt, einen grauen Pullover sowie eine blaue Jacke.

Dazu hatte sie Jeans und weiß-türkisfarbene Turnschuhe von Nike an.

Vermisst in Butzbach: Nach der Schule kam Chaima D. nicht zurück

Wo ist Chaima D. aus Butzbach? Jeder, der das vermisste Mädchen in den vergangenen Tagen gesehen hat oder sogar Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu sehen. Zu erreichen sind die Beamten unter der Telefonnummer 06031/601-0.

Auch ein anderer Vermisstenfall beschäftigte die Polizei in Hessen bis zuletzt: Aus einer Klinik in Wiesbaden war Ende November ein 75-Jähriger verschwunden. Dann die glückliche Wendung: Einige Tage später konnten die Beamten Entwarnung geben.

red