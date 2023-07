„Bis dahin bleib‘ ich laut, hysterisch und psychisch krank“: Vollzeit-Klima-Kleberin will jeden Tag streiken

Von: Moritz Bletzinger

Die Klimaaktivistin Hagen-Canaval kündigt radikale Aktionen an. Sie will keinen ruhigen Tag mehr für Behörden und Politiker, bis diese das Klima schützen.

Vorarlberg – Ab September wird Marina Hagen-Canaval eine Vollzeit-Aktivistin sein. Sie hat ihre Position in einem IT-Unternehmen endgültig aufgegeben, um sich voll und ganz der „Letzten Generation“ zu widmen. Marina, auch bekannt als Mina, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Gruppe in Österreich.

„Bis dahin bleib‘ ich laut, hysterisch und psychisch krank“ – Aktivistin erklärt Klima-Aktionen

Mina fordert, dass die Regierung einen konkreten Plan vorstellt, wie sie die Klimakrise bewältigen will. Auf Instagram versichert die Aktivistin: „Bis dahin bleib‘ ich laut, hysterisch und psychisch krank!“

In einem Interview mit der Krone äußerte sich die 27-Jährige ähnlich. Sie betonte, dass radikale Maßnahmen unerlässlich seien. „Alle anderen Formen des Protests wie Petitionen, symbolischer Aktivismus oder angemeldete Demos wurde ignoriert“, beklagte Hagen-Canaval. Sie kündigt an: „Es wird keinen ruhigen Tag mehr für Behörden und Politiker geben, bis sie nicht endlich ihren Job erledigen und unser Klima schützen. Ich will nicht, dass mich ein Kind in Zukunft einmal fragt: Ihr habt doch gewusst, was auf uns zukommt, warum hast du nichts getan?“

Attacken bei Klebe-Blockaden: Klimaaktivistin Hagen-Canaval bekommt Angst vor der Zukunft

Hagen-Canaval sieht sich selbst als „Feueralarm“ für die Politik. Protestaktionen wie Straßenblockaden treffen jedoch zunächst „normale Bürger“, nicht unmittelbar die Politik. Für die Klimaaktivisten ein notwendiges Übel: „Wir wollen durch die Störung des fossilen Alltags politischen Druck erzeugen.“

Marina „Mina“ Hagen-Canaval: Die 27-Jährige hat ihren Job für Protestaktionen mit der „Letzten Generation“ gekündigt. © Letzte Generation/Andreas Stroh

Auf der Straße kommt der Druck oft von den Autofahrern auf die Protestierenden. „Wir werden mit Hass und Gewalt überschüttet. Es bricht mir das Herz. Ich will gar nicht wissen, wie diese Menschen reagieren, wenn Wasser und Nahrung wirklich mal knapp werden“, sagte die Aktivistin. Sie sei sich bewusst, dass die „Letzten Generation“ mit Klebe-Blockaden nicht auf allgemeine Zustimmung stößt. Wie manche Menschen ihre Ablehnung ausleben, mache ihr Angst.

„Wir sind für alle Menschen auf der Straße, auch für diejenigen, die uns beleidigen“, so der deutsche Klimaaktivist Theodor Schnarr in einem Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Immer wieder passieren heftige Angriffe auf Mitglieder der „Letzten Generation“.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.