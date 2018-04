ZDF-Moderator Carl Weiss ist tot: Er sprach die ersten „heute“-Worte

Carl Weiss, der Moderator der ersten „heute“-Sendung im ZDF, ist tot. Das teilte das ZDF mit.

Mainz - Der langjährige Journalist und Korrespondent ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte. Weiss moderierte die Nachrichtensendung am ersten ZDF-Sendetag, dem 1. April 1963, um 19.30 Uhr, und war damit nach der Ansprache des Gründungsintendanten Karl Holzamer das erste Gesicht des ZDF auf dem Fernsehschirm.

Die ersten Heute-Worte von Weiss

Er startete die Sendung mit dem Satz „Guten Abend, meine Damen und Herren. In Rheinland-Pfalz wird bereits über eine neue Regierungskoalition gesprochen.“

Bevor Weiss zu dem neu gegründeten Sender kam, hatte er als Zeitungsjournalist gearbeitet und war seit Ende der 50er Jahre Presseattaché der deutschen Botschaften in Indien und Indonesien. Für das ZDF war Weiss anschließend sechs Jahre lang Korrespondent im Studio Hongkong und ging 1970 für den Sender nach London, anschließend ab 1974 ins ZDF-Studio in Washington. 1978 wechselte er zur ARD. Seit 1988 war Weiss im Ruhestand, moderierte aber von 1992 bis 1997 noch einmal die Sendung „damals - vor 40 Jahren“.

dpa