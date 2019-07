Frau hat „Blackout“ in Gaststätte: Betäubt durch KO-Tropfen?

Eine Frau soll in Castrop-Rauxel durch KO-Tropfen betäubt worden sein. Die Polizei Recklinghausen steht vor einem Rätsel und sucht dringend Zeugen.

Wie 24vest* berichtet, sucht die Polizei im Kreis Recklinghausen Zeugen für ein Geschehen, das sich am letzten Freitag (19. Juli) in Castrop-Rauxel zugetragen hat. An dem Abend, ab 19 Uhr, war eine 38-jährige Castrop-Rauxelerin zu Gast in einer Gaststätte auf der Lange Straße. Hier trank sie einige Getränke aus der Flasche. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat sie keine Erinnerung mehr.

Auf Feld wach geworden - Handtasche fehlt

Am nächsten Morgen wurde sie auf einem Feld in der Nähe der Pöppinghauser Straße wach. Dabei vermisste sie ihre Handtasche. Die 38-Jährige vermutet, dass ihr in der Gaststätte KO-Tropfen verabreicht wurden.

