Cellist Sheku Kanneh-Mason spielt auf der Royalen Hochzeit von Meghan und Harry 

Vor zwei Jahren ging sein musikalischer Stern auf. Seitdem überschlägt sich die britische Presse mit Lobeshymnen.

Sheku Kanneh-Mason aus Nottingham gewann 2016 den Musikwettbewerb für junge Musiker der BBC. Seine Fernsehauftritte begeisterten Millionen Zuschauer, seine Heimatstadt benannte einen Bus nach ihm.

Und nun folgt der sprichwörtliche Ritterschlag: Sheku Kanneh-Mason wird bei der Trauungszeremonie auftreten. „Ich war überwältigt, als Frau Markle mich anrief, um zu fragen, ob ich während der Zeremonie spielen würde“, erklärte er auf Instagram. „Was für ein Privileg! Ich kann es nicht abwarten.“

Dass Besondere an dem Cellisten Kanneh-Mason ist nicht nur, dass es ihm gelungen ist, mit dem Cello Erfolge zu feiern. Er schlägt auch gekonnt den Bogen von Komponisten wie Dvorák und Schostakowitsch zur Reggae-Ikone Bob Marley.

Für den 19-Jährigen ist Marley ein „musikalischer Held“. Sein Debütalbum, welches direkt in die Top 20 einstieg, nahm Kanneh-Mason in den berühmten Abbey Road Studios in London auf. Dort wo einst schon die Beatles Songs einspielten und ihren Weltruhm begründeten. Darauf zu hören ist auch seine eigene Bearbeitung des Marley-Klassikers „No Woman, no Cry“.

Kanneh-Mason ist zwar ein Ausnahmetalent, aber keine Ausnahme in seiner Familie. Alle seine sechs Geschwister spielen Instrumente und begeistern sich für klassische Musik. Bei Auftritten lässt er sich gern von seiner Schwester Isata am Klavier begleiten.

Bei der Hochzeit wird Sheku Kanneh-Mason wohl alleine auftreten. Welches Lied er spielen wird, verriet er im Vorfeld nicht. Spekuliert wird, dass es Leonard Cohens „Hallelujah“ sein könnte, das ebenfalls auf seinem

Album ist. CD: Sheku Kanneh-Mason: Inspiration (Decca)

