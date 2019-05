Horror-Verbrechen: Hochschwangere Frau wird ermordet - Täter schneiden Baby aus ihrem Bauch 

Ein Polizist steht am Eingang eines Wohnhauses, in dem eine ermordete Schwangere aufgefunden wurde.

Sie sollen eine junge Frau mit Babykleidung gelockt und brutal ermordet haben, um an ihr ungeborenes Kind zu kommen. In Chicago hat sich ein grauenvolles Verbrechen ereignet.

Chicago - In der US-Metropole Chicago sind drei Verdächtige festgenommen worden, die eine hochschwangere 19-Jährige ermordet und ihr das Baby aus dem Leib geschnitten haben sollen. Die Leiche der seit April vermissten jungen Frau wurde in einem Müllcontainer im Hinterhof des Wohnhauses der mutmaßlichen Täter entdeckt, wie die Polizei in Chicago am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse mitteilte. Das Baby scheint Medienberichten zufolge noch am Leben zu sein und im Krankenhaus behandelt werden.

Lesen Sie auch: Vermisste Rebecca: Ganz neue Bilder von ihr im Netz aufgetaucht

„Das ist kein TV“: Beamte und Angehörige geschockt über unglaubliches Verbrechen

„Das ist kein TV, das ist das wahre Leben“, sagte Hauptkommissar Eddie Johnson vor den Journalisten. Demnach sollen eine 46-Jährige und ihre 24-jährige Tochter die junge Frau mit einem Kabel erwürgt und ihr das ungeborene Kind gewaltsam aus ihrem Leib geschnitten haben. Sie stehen unter Mordverdacht. Der 40 Jahre alte Freund der Mutter wurde als Mittäter verhaftet.

+ Arnulfo Ochoa, Vater einer ermordeten Schwangeren und weitere Familienangehörige treffen am Büro des Gerichtsmediziners von Cook County ein. © dpa / Ashlee Rezin

Die Masche, welche die Täter an den Tag legten, macht sprachlos. Das Opfer wurde über eine Facebook-Gruppe damit gelockt, dass die 46-Jährige und ihre Tochter Babykleidung verschenken würden. Mit dieser Aussicht ließ sich die 19-Jährige auf das Treffen ein, was ihr zum Verhängnis wurde. Das Kabel, mit dem sie stranguliert wurde, fanden die Ermittler bei der Leiche.

DNA-Test brachte Licht ins Dunkel - Säugling wohl noch am Leben

Die Polizei erhielt erst am 7. Mai von einem Freund der Ermordeten Hinweise auf den Facebook-Kontakt zwischen der jungen Frau und den mutmaßlichen Täterinnen. Die tatverdächtige Tochter behauptete gegenüber den Beamten, dass der Säugling von ihrer Mutter sei. Ein DNA-Test konnte brachte Licht in das extrem düstere Verbrechen.

Lesen Sie auch: Armbrust-Drama in Passau: Eltern der toten 19-Jährigen offenbaren neue erschreckende Details

Einem NBC-Bericht zufolge liegt das Baby in einem Krankenhaus, dieses könne aber keine Auskunft zu seinem Zustand geben. Eine Sprecherin der Familie der Ermordeten sagte, dass dem Kind schon ein Name gegeben worden sei. Es heiße Yadiel, wie es die Mutter gewünscht habe.

dpa