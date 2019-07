Dreijähriger stürzt von Balkon und wird heldenhaft gerettet - Video zeigt dramatische Szenen

Verzweifelt versucht der Dreijährige in China wieder auf den Balkon zu kommen.

Mehrere Schutzengel hatte ein Dreijähriger aus China. Er stürzte mehrere Meter tief von einem Balkon und wird heldenhaft gerettet.

Chongqing - Unglaubliches Glück hatte ein Dreijähriger in der chinesischen Stadt Chongqing. Er stürzte vom Balkon und überlebte. Dabei hing der Junge mehrere Meter über dem Boden in der Luft. Medienberichten zufolge soll es sich um das fünfte oder sechste Stockwerk gehandelt haben. Ein von Staatsmedien verbreitetes Video zeigt die dramatischen Szenen.

Video zeigt die Rettung des Dreijährigen aus China

Die Oma des Dreijährigen war einkaufen, als das Kind in der Millionenstadt im Südwesten Chinas über die Balkonbrüstung kletterte. Die Videoaufnahmen zeigen wie das Kind an der Brüstung hängt und verzweifelt nach Halt sucht. Er schafft es nicht wieder hochzuklettern und rutscht ab.

Dreijähriger in China überlebt Sturz von Balkon unverletzt

Geistesgegenwärtig hatten Nachbarn und Augenzeugen ein großes weißes Laken aufgespannt. Sie fingen den Jungen damit auf. „Ich hab hochgeschaut und gesehen, dass dort ein Kind baumelte. Meine erste Reaktion war, etwas zu suchen um ihn aufzufangen", berichtete der Augenzeuge Zhu Yanhui dem Fernsehsender CCTV laut der AFP. Zusammen mit anderen habe er die Decke gehalten und den Jungen im Blick behalten. „Mein einziger Gedanke war, ihn zu retten.“

Der Junge hatte riesiges Glück und blieb unverletzt.

