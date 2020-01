Horror-Unglück: Straßenkrater reißt plötzlich auf und verschluckt vollbesetzten Bus

Schreckliches Unglück in der chinesischen Großstadt Xining: Plötzlich reißt ein riesiges Erdloch auf, in das ein Bus versinkt. Neun Menschen kommen ums Leben.

In der chinesischen Metropole reißt auf einer Straße in riesiges Loch auf

Ein Bus versinkt in dem Krater

Mindestens neun Menschen sterben, es gibt noch Vermisste

Xining - Ein Bus voller Menschen und mehrere Passanten sind in China von einem plötzlich aufgerissenen Krater in einer Straße verschluckt worden. Bei dem Unglück in der chinesischen Großstadt Xining starben laut Staatsmedien neun Menschen. Der plötzliche Erdfall habe sich am Montag auf einer viel befahrenen Straße ereignet, berichtete der chinesische Fernsehsender CCTV am Dienstag. Vier Menschen würden noch vermisst.

Unglück in China: Bus stürzt fast vertikal in Erdloch

Der Krater in der Hauptstadt der nordwestlichen Provinz Qinghai hatte sich plötzlich vor einem Krankenhaus geöffnet und einen vorbeifahrenden Bus sowie mehrere Passanten verschluckt. In von CCTV und der Nachrichtenagentur China News Service veröffentlichten Videoaufnahmen war zu sehen, wie an einer Bushaltestelle vor dem Krankenhaus Panik ausbrach. Menschen versuchten zu flüchten, als die Straße vor ihnen plötzlich einbrach. Der Bus stürzte fast vertikal in das Erdloch.

+ Der Bus wird aus dem Straßenloch gezogen. © dpa / Uncredited

Auch mehrere Passanten verschwanden in dem Erdloch, darunter offenbar auch ein Kind. In dem Krater ereignete sich den Videobildern zufolge eine Explosion. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, es gebe neun Todesopfer. 16 Menschen wurden laut CCTV verletzt, ihr Zustand sei jedoch "stabil".

Bus stürzt in Straßenloch - warum gab die Erde nach?

An den Bergungsarbeiten rund um das 80 Kubikmeter große Loch beteiligten sich mehr als tausend Einsatzkräfte. Zur Einsturzursache wurden Ermittlungen eingeleitet.

In China gibt es wegen Baumängeln immer wieder plötzliche Erdfälle. 2013 kamen in der südlichen Metropole Shenzhen fünf Menschen ums Leben, als sich in einem Industriegebiet plötzlich ein zehn Meter breiter Krater öffnete.

mb/AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Uncredited