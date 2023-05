Zur selben Uhrzeit wach? Mit der chinesischen Organuhr schlafen Sie endlich durch

Von: Nina Brugger

Teilen

Wer nachts regelmäßig zur selben Uhrzeit aufwacht oder schlecht einschläft, könnte in der chinesischen Organuhr die Lösung des Problems finden.

Kassel – Mal wieder zur selben Stunde wach? Und schon alles probiert, um endlich durchschlafen zu können? Die chinesische Organuhr könnte Abhilfe schaffen. Denn laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) hat jedes Organ eigene Ruhe- und Arbeitsphasen. Dabei ist jedes Organ jeweils zwei Stunden besonders aktiv und voller Energie, während es zwölf Stunden später einen Energietiefpunkt erlebt – und das stellt die Organuhr dar.

Nachts wach? Schuld könnte die sogenannte „Organuhr“ sein © Andrey Popov/imago

Schlafprobleme Adieu: Die chinesische Organuhr kann Beschwerden lindern

Im Fluss mit dem Körper: Die chinesische Organuhr kann helfen, im Einklang mit dem natürlichen Rhythmus zu leben. So werden Beschwerden gelindert und das eigene Wohlbefinden gesteigert. Auch der Grund für Schlafstörungen kann so ans Licht kommen. Auf die Organe einzuwirken, funktioniert dabei besonders in der jeweiligen Energiephase gut, also wenn das Organ am aktivsten ist, wie die Carstens-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung für Gesundheit, erläutert. Das kann nicht nur beim Schlaf helfen – die innere Uhr kann auch mit Symptomen wie Kopfschmerzen in Verbindung gebracht werden.

Zehn Tipps, dank denen Sie nie wieder schlecht schlafen Fotostrecke ansehen

Was passiert wann? So können Sie die Organuhr für Ihren Schlaf nutzen

Wie die normale Uhr, geht auch die chinesische Organuhr 24 Stunden lang und ordnet dabei immer den Zeitraum von zwei Stunden dem entsprechenden Organ zu. Wer nachts aufwacht, kann herausfinden, welches Organ verantwortlich ist, so die Carstens-Stiftung:

19 bis 21 Uhr – Kreislauf: Langsam stellt sich der Körper in den Ruhemodus um. Laut chinesischer Organuhr ist diese Phase dem Perikard (Herzbeutel) zugeordnet. Der Perikard war für die alten Chinesen der Beschützer der Herzenergie. Es ist die optimale Zeit für Freunde und Familie, aber auch für Selfcare, Entspannung und Co.

Langsam stellt sich der Körper in den Ruhemodus um. Laut chinesischer Organuhr ist diese Phase dem Perikard (Herzbeutel) zugeordnet. Der Perikard war für die alten Chinesen der Beschützer der Herzenergie. Es ist die optimale Zeit für Freunde und Familie, aber auch für Selfcare, Entspannung und Co. 21 bis 23 Uhr – Dreifacher Erwärmer: Er wird keinem bestimmten Organ zugeordnet, der „dreifache Erwärmer“, sondern koordiniert Energiekreisläufe. In diesem Zeitraum sinken Blutdruck und Puls, die Verdauungsorgane gehen in die Erholungsphase über – heißt: Hier am besten nicht mehr schwer essen, sondern lieber ins Innere gehen und Gefühlen und Gedanken fließen lassen. Entspannung und Meditation passen sehr gut.

Er wird keinem bestimmten Organ zugeordnet, der „dreifache Erwärmer“, sondern koordiniert Energiekreisläufe. In diesem Zeitraum sinken Blutdruck und Puls, die Verdauungsorgane gehen in die Erholungsphase über – heißt: Hier am besten nicht mehr schwer essen, sondern lieber ins Innere gehen und Gefühlen und Gedanken fließen lassen. Entspannung und Meditation passen sehr gut. 23 bis 1 Uhr – Gallenblase: Schlafenszeit! Die Kortisol-Ausschüttung wird heruntergefahren, wodurch der Körper zu entspannen beginnt und müde wird. Der Stoffwechsel wird langsamer und auch Vitalfunktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Temperatur werden gesenkt. Die perfekte Basis, um schlafen zu gehen. Die Galle läuft laut Organuhr auf Hochtouren und bildet Gallenflüssigkeit, die für die Fettverdauung des nächsten Tages zuständig ist. Da die Verdauung schon heruntergefahren ist, sollte vorher auf zu schwere und fette Kost verzichtet werden. Wer das trotzdem gemacht hat, liegt jetzt wach. Tipp: Eine Wärmflasche unterhalb des rechten Rippenbogens kann die Galle stärken.

Schlafenszeit! Die Kortisol-Ausschüttung wird heruntergefahren, wodurch der Körper zu entspannen beginnt und müde wird. Der Stoffwechsel wird langsamer und auch Vitalfunktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Temperatur werden gesenkt. Die perfekte Basis, um schlafen zu gehen. Die Galle läuft laut Organuhr auf Hochtouren und bildet Gallenflüssigkeit, die für die Fettverdauung des nächsten Tages zuständig ist. Da die Verdauung schon heruntergefahren ist, sollte vorher auf zu schwere und fette Kost verzichtet werden. Wer das trotzdem gemacht hat, liegt jetzt wach. Eine Wärmflasche unterhalb des rechten Rippenbogens kann die Galle stärken. 1 bis 3 Uhr – Leber: So wie (hoffentlich) Sie, sind auch die meisten Organe tief und fest am Schlummern. Während die Leistungsfähigkeit des Körpers am Tiefpunkt ist, so ist die Leber jetzt in ihrem Element. Sie leistet Entgiftungsarbeit und baut Stoffe wie Alkohol oder Nikotin ab. Wer jetzt wach liegt, hat der Leber wahrscheinlich zu viel Arbeit aufgebrummt: Alkohol, Nikotin, zu schweres Essen oder generell ein ungesunder Lebensstil machen sich bemerkbar. Tipp: Brennessel-Tee kann die Leber unterstützen. Doch auch andere Tipps helfen, um die Leber zu entgiften.

So wie (hoffentlich) Sie, sind auch die meisten Organe tief und fest am Schlummern. Während die Leistungsfähigkeit des Körpers am Tiefpunkt ist, so ist die Leber jetzt in ihrem Element. Sie leistet Entgiftungsarbeit und baut Stoffe wie Alkohol oder Nikotin ab. Wer jetzt wach liegt, hat der Leber wahrscheinlich zu viel Arbeit aufgebrummt: Alkohol, Nikotin, zu schweres Essen oder generell ein ungesunder Lebensstil machen sich bemerkbar. Brennessel-Tee kann die Leber unterstützen. Doch auch andere Tipps helfen, um die Leber zu entgiften. 3 bis 5 Uhr – Lunge: In den frühen Morgenstunden ist laut Organuhr die Lunge besonders aktiv und führt ihre Reinigungsprozesse durch. Um die Funktionen der Lunge zu unterstützen, am besten mit geöffnetem Fenster schlafen oder vor dem Schlafen gut durchlüften. Wird der Schlaf trotzdem unterbrochen, könnte das an Problemen mit der Lunge liegen. Häufiges Husten zu dieser Uhrzeit ist ein zusätzlicher Indikator. Tipp: Kräuterkissen mit Süßholz- oder Ingwerwurzeln können die Bronchien beruhigen.

In den frühen Morgenstunden ist laut Organuhr die Lunge besonders aktiv und führt ihre Reinigungsprozesse durch. Um die Funktionen der Lunge zu unterstützen, am besten mit geöffnetem Fenster schlafen oder vor dem Schlafen gut durchlüften. Wird der Schlaf trotzdem unterbrochen, könnte das an Problemen mit der Lunge liegen. Häufiges Husten zu dieser Uhrzeit ist ein zusätzlicher Indikator. Kräuterkissen mit Süßholz- oder Ingwerwurzeln können die Bronchien beruhigen. 5 bis 7 Uhr – Dickdarm: Der Körper wird langsam wieder wach und schüttet das Hormon Kortisol aus. Da jetzt der Dickdarm in seiner Energiephase ist, ist es ein gutes Zeichen, jetzt Stuhlgang zu haben. Tipp: Ein Glas lauwarmes Wasser und ein kleiner Spaziergang hilft bei der Entgiftungsarbeit und macht wach.

Neben der chinesischen Organuhr hilft auch genug Bewegung, ein regelmäßiger Schlafrhythmus, leicht bekömmliches Abendessen und eine kühle Schlaftemperatur für gesunden Schlaf. Auch bestimmte Fehler beim Schlafen sollten vermieden werden.