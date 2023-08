Cinnamood Stuttgart: Beliebtes Zimtschnecken-Franchise kommt in die Schwaben-Metropole

Von: Nadja Pohr

In Stuttgart laufen die Vorbereitungen für die Cinnamood-Filiale auf Hochtour. © BW24/Patrick Kuolt

Für die Zimtschnecken-Fans in Stuttgart geht bald ein Traum in Erfüllung: Cinnamood eröffnet eine Filiale in der Landeshauptstadt. Erste Details sind schon bekannt.

Stuttgart - Kreative Zimtschnecken mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Toppings: Das Kölner Start-up Cinnamood hat das bekannte Gebäck wahrlich revolutioniert. Nun eröffnet bald auch in der Landeshauptstadt Stuttgart eine Filiale des beliebten Zimtschnecken-Franchise. BW24 verrät erste Details zum Standort und zur kommenden Eröffnung des Cinnamood-Stores in Stuttgart.

Das Konzept des Unternehmens geht auf: Viele Influencer und Blogger zeigen sich begeistert von den Schnecken und fachen den „Hype“ weiter an. Anfang des Jahres hat die Franchise-Kette bereits in Nordrhein-Westfalen expandiert. Auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Mannheim oder München gibt es bereits Cinnamood-Filialen – und nun bald auch in Stuttgart.