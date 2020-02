Tragödie in Mississipi: Haus in Flammen - Mutter (33) und ihre sechs Kinder sterben

Im US-Bundesstaat Mississipi hat sich am Samstag eine Tragödie ereignet. Eine Mutter (33) und ihre sechs Kinder starben in den Flammen ihres Hauses.

Im US-Bundesstaat Mississipi hat sich eine Tragödie ereignet.

Bei einem Brand starben eine Mutter und sechs Kinder.

Der Vater versuchte vergeblich, seine Familie zu retten.

Clinton - Im südlichen US-Bundesstaat Mississipi hat sich Medienberichten zufolge eine Tragödie ereignet. Eine Mutter und sechs ihrer Kinder sollen beim Brand eines Hauses ums Leben gekommen sein.

Tragödie in Mississipi: Mutter und sechs Kinder sterben bei Brand

Einzig der Familienvater habe den Brand im Ort Clinton verletzt überlebt. Er habe noch versucht, seine Familie zu retten, berichtet die örtliche Zeitung Clarion Ledger. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Er wollte den Brandort nicht verlassen, sagte Mark Jones, Kommunikationsdirekter der Stadt. Er war „sehr besorgt“ um seine Familie.

Die Mutter sei 33 Jahre alt gewesen. Die Kinder waren im Alter von einem bis 15 Jahren, wie die örtliche Zeitung Clarion Ledger berichtet. Die Ursache des Feuers werde noch untersucht, es gebe aber zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung, wurde ein Behördensprecher weiter zitiert.

Mutter und Kinder sterben bei Feuer: Familie war hilfsbereit

Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr aus. Die Feuerwehrleute brauchten 45 Minuten, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Jones beschrieb die Familie als „einige der nettesten Menschen“, die er kannte. Der Vater und seine Söhne hätten des Öfteren die Gartenarbeit für ihre Nachbarn erledigt.

In einem Heim für psychisch Kranke und Behinderte kam es am kürzlich in Mittelfranken zu einem furchtbaren Brand. Eine Person verlor im Feuer ihr Leben. Nach einer Explosion steht ein Einfamilienhaus bei Leipzig in Flammen. In den Trümmern machten die Einsatzkräfte eine furchtbare Entdeckung.