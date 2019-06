Todesdrama auf Autobahn: A1-Unfall fordert Todesopfer in Transporter

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich auf der Autobahn A1 nahe Cloppenburg bei Bremen. Der Beifahrer eines Transporters kam bei dem Drama ums Leben.

Zu einem schweren Unfall kam es auf der Autobahn A1 nahe Cloppenburg bei Bremen

Ein Transporter geriet im Starkregen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke

Es kam bei dem Unfall zum Todesdrama um den Beifahrer

Cloppenburg - Ein schwerer Unfall mit einem Transporter ereignete sich am Montag, 3. Juni, gegen 6.40 Uhr auf der Autobahn A1 bei Cloppenburg nahe Bremen, in Fahrtrichtung Münster. Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Vechta zu dem Unglück und somit zur Tragödie um den Beifahrer des Kleintransporters.

Cloppenburg nahe Bremen: Transporter schleudert bei Unfall auf Autobahn A1 gegen Leitplanke

Zum Zeitpunkt des schweren Unfalls auf der A1 bei Cloppenburg nahe Bremen, herrschte laut Angaben der Polizei Gewitter, das von einem heftigen Regen begleitet wurde.

Der 44-Jahre alte Fahrer des Transporters verlor die Kontrolle über den Kleintransporter, der auf der mittleren Fahrspur ins Schleudern geriet. Der Transporter prallte links in die Mittelschutz-Leitplanke, wo er auf die Beifahrerseite kippte, dann quer über die Fahrbahn rutschte und die Außenschutz-Leitplanke rammte. Hier blieb der Kleintransporter liegen.

A1 bei Cloppenburg: Tragödie um Transporer-Beifahrer nach Unfall nahe Bremen

Es kam zur Tragödie um den 34 Jahre alte Beifahrer aus Delmenhorst. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der ebenfalls aus Delmenhorst stammende Fahrer des Transporters hingegen erlitt lediglich leichte Verletzungen. Weil er dem schleudernden Transporter ausweichen musste, geriet ein 27 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem VW ebenfalls in die Außenschutz-Leitplanke.

Auf A1 bei Cloppenburg nahe Bremen: Sperrung der Autobahn nach tödlichem Unfall

Die dreispurige Autobahn A1 wurde im Bereich der Unfallstelle bei Cloppenburg nahe Bremen stark verunreinigt und war mit Trümmerteilen desTransporters übersät, sodass die Autobahn in Fahrrichtung Münster gesperrt werden musste. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Emstek mit fünf Fahrzeugen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und zwei Rettungswagen im Einsatz.

+ Transporter-Unfall aus der A1 bei Cloppenburg nahe Bremen © Nonstopnews

