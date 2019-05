Horror-Unfall! VW Golf schleudert Motorrad 100 Meter weit - Biker ohne Chance

Den Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild! Bei einem Zusammenprall zwischen Motorrad und VW Golf kam der Biker ums Leben. Im Auto saßen Vater und Sohn.

Saterland - Die Polizei Cloppenburg erhielt am Sonntag gegen 10.38 Uhr einen Notruf. Den Beamten wurde ein Unfall in Saterland nahe Bremen gemeldet. Was die Polizisten aus Niedersachsen da noch nicht ahnen: In wenigen Minuten wird sich ihnen ein schreckliches Bild bieten! Das berichtet nordbuzz.de*.

Cloppenburg bei Bremen: Biker prallt gegen VW Golf - Motorrad fliegt 100 Meter weit

Ein VW Golf aus Ramsloh kommend in Richtung Scharrel, in dem Vater (35) und Sohn (11) saßen, bog auf der Straße Am Ostermoor in Saterland im Landkreis Cloppenburg bei Bremen nach links ab. Die beiden waren nur noch wenige Meter von Zuhause entfernt. Plötzlich kam Augenzeugenberichten nach ein Motorrad in hohem Tempo angeschossen - es kam zum fürchterlichen Unfall! Bereits am Samstag ereignete sich in Niedersachsen im Landkreis Verden bei Bremen ein tödlicher Unfall mit einem Motorrad, wie nordbuzz.de berichtet.

Weder der Fahrer vom VW Golf noch der Biker (30) konnten ausweichen und prallten mit voller Wucht zusammen. Motorrad und VW Golf krachten frontal ineinander, die Maschine des Bikers riss ein Verkehrsschild um und flog dann 100 Meter weit. Das Motorrad kam in einem Straßengraben zum Liegen.

Unfall bei Cloppenburg nahe Bremen: Biker stirbt bei Unfall mit Motorrad - Vater und Sohn aus VW Golf schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei Cloppenburg war der Motorradfahrer nach dem Unfall bei Bremen nicht ansprechbar. Er wurde bei dem massiven Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen schlimmen Verletzungen erlag. Der Vater und sein Sohn aus dem VW Golf wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Lebensgefahr bestand bei beiden nicht, wie die Polizei Cloppenburg mitteilt. Vater und Sohn wurden von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Mutter soll den Unfall in Saterland beobachtet haben und war ihren Familienangehörigen zur Hilfe geeilt, wie die Nachrichtenagentur NonstopNews berichtet. Die Frau musste anschließend von Notfallseelsorgern betreut werden, wie die Polizei Cloppenburg mitteilt.

+ Der Biker kam beim Unfall mit seinem Motorrad in Saterland im Landkreis Cloppenburg bei Bremen ums Leben. © NonstopNews

Cloppenburg bei Bremen: Rettungskräfte bietet sich nach tödlichem Motorrad-Unfall schreckliches Bild

An dem aufwendigen Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit diversen Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber, die psychosoziale Notfallversorgung zur Betreuung der Angehörigen, der Ersthelfer und die Polizei beteiligt.

Den Einsatzkräften vor Ort bot sich nach Angaben der Polizei Cloppenburg ein schreckliches Bild. Der Gesamtschaden des Unfalls in Niedersachsen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg bei Verden: Anwohner berichten von "Rennstrecke" nach tödlichem Unfall mit Motorrad und VW Golf

Anwohner berichteten NonstopNews, dass die sehr gerade und lange Straße, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h vorgeschrieben ist, von Motorradfahrern gerne als „Rennstecke“ missbraucht werde. Nach Zeugenaussagen hatte der Autofahrer vom VW Golf kaum eine Chance, den heranrasenden Biker rechtzeitig zu erkennen.

+ Beim Unfall in Saterland im Landkreis Cloppenburg bei Bremen saßen Vater und Sohn im VW Golf. © NonstopNews

