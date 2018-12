Bus mit 50 Schülern kann nicht mehr ausweichen - dann kommt es zum Unglück

Bei dem Unfall mit einem mit 50 Schülern besetzten Schulbus wurden in Cloppenburg 16 Kinder verletzt.

Bei einem Unfall eines Schulbusses mit 50 Schülern wurden am Mittwochmorgen 16 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren verletzt. Der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Cloppenburg - Am frühen Mittwochmorgen passierte in Cloppenburg einer der wohl übelsten Albträume aller Eltern: Bei einem Unfall eines Schulbusses mit 50 Schülern wurden insgesamt 16 Kinder verletzt. Ein 27-Jähriger hatte dem Bus die Vorfahrt genommen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Cloppenburg: Auto missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall mit Schulbus

+ Schüler sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, nun hat es in Cloppenburg einen ganzen Schulbus erwischt. © picture alliance / dpa (Symbolbild)

Gegen 7.40 Uhr befuhr am Nikolaustag ein 27-jähriger Essener mit seinem Auto die Taubenstraße in Cloppenburg. Beim Abbiegen auf den Calhorner Kirchweg missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines mit 50 Schülern besetzten Schulbusses, der in Richtung Beverner Straße fuhr. Da der 64-jährige Busfahrer aus Essen den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, kam es zum Unfall.

16 Kinder bei Unfall mit Schulbus in Cloppenburg verletzt

+ Der verunglückte Schulbus war mit 50 Kindern besetzt, 16 wurden verletzt. © picture alliance / dpa (Symbolbild)

Bei der Kollision zwischen dem Pkw und dem Schulbus wurden insgesamt 16 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

Weitere Meldungen aus der Region

Zu einem Unfall-Drama kam es im Emsland, als der Dacia einer vierköpfigen Familie in einen Küsten-Kanal schleuderte. Die schwangere Frau und ihre zwei Kinder waren im Auto gefangen.

Ein BMW X5 rammte einen VW im Gegenverkehr, dabei starb der Polo-Fahrer. Anschließend machte die Polizei einen interessanten Fund.

Megadreist: Ein Mercedes-Fahrer nahm die Rettungsgasse - schockierte Sanitäter handelten sofort.

Die Polizei kontrollierte einen Lkw auf der Autobahn - dann trauten die Beamten ihren Augen nicht.

"The Taste"-Finale: Star-Koch Roland Trettl verlässt vor laufender Kamera das Sat.1-Studio.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.