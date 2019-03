Schrecklicher Fund in Gülle-Tank - Mensch in Lebensgefahr

Allein sieben Feuerwehrfahrzeuge und 36 Einsatzkräfte rücken nach einem tragischen Unfall im Landkreis Cloppenburg an. Ein Mensch kippte im Gülle-Tank um.

Ein Arbeiter im Landkreis Cloppenburg ist beim Reinigen eines Tanks bewusstlos geworden

Giftige Dämpfe von Gülle-Resten waren wohl die Ursache

Die Rettungskräfte in Niedersachsen trugen Atemschutz und reanimierten das Opfer vor Ort

Polizei und Berufsgenossenschaft prüfen nun, wie es zu dem Unfall kam

Cloppenburg - In einer Firma in Garrel im Landkreis Cloppenburg ist es zu einem schlimmen Arbeitsunfall gekommen. Laut Polizeimitteilung verlor ein junger Mann das Bewusstsein – in einem schmalen Gülle-Tank! Er hatte Riesenglück, dass seine Kollegen ihn fanden, sonst hätte der Vorfall in Niedersachsen noch tragischer geendet.

Unfall bei Cloppenburg: Mann verliert Bewusstsein in Gülle-Tank

Das Unglück ereignete sich am 12. März. Der 23 Jahre alte Mann arbeite an diesem Montag in einem Tank-Anhänger. Gegen 18 Uhr verlor er dann das Bewusstsein! Der Grund: Gülle, die in dem Tank übrig geblieben war. Wegen ihr traten nach ersten Erkenntnisse gefährliche Gase aus, die den Mann ausknockten.

Gülle-Tank in Niedersachsen: Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz

Die austretenden Gülle-Gase waren so giftig, dass die Feuerwehr den Mann aus dem Tank retten musste. “Nonstopnews” hat Details zum schweren Gülle-Unfall in Niedersachsen: Die Kollegen des 23-Jährigen riefen sofort die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften anrückte. Rettungskräfte aus Garrel und Cloppenburg versorgten das Opfer. Einen etwas anders gelagerten Arbeitsunfall hatte gerade TV-Koch Tim Mälzer. Hier war Feuer im Spiel, wie nordbuzz.de* berichtete.

Wegen der giftigen Dämpfe arbeitete die Feuerwehr mit Atemschutz. Die Einstiegs-Luke des Tanks war so eng, dass nur eine Rettungskraft in den Tank absteigen konnte – sie zog den Bewusstlosen unter Mühe hinaus. Rettungsdienst und Notarzt mussten das Opfer vor Ort reanimieren.

Unfall in Gülle-Tank: 23-Jähriger in Lebensgefahr

Der 23 Jahre alte Arbeiter war lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung betreuten die anwesenden Personen. Zum Glück ist bei dem Vorfall niemand ums Leben gekommen. Anders sah das vor wenigen Tagen nach einem Unfall auf der A1 in Niedersachsen aus: Ein Ersthelfer ist nach seinem mutigen Einsatz nun tot.

Gülle-Unfall bei Cloppenburg: Arbeiter unterschätzen die giftigen Gase oft

Laut “Nonstopnews” ist der Gülle-Unfall in Niedersachsen nicht der erste seiner Art. Immer wieder unterschätzten Arbeiter die vorhandenen Gase, wenn sie einen Gülle-Tank reinigen. Bei dem schweren Arbeitsunfall in der Gemeinde Garrel ist noch unklar, ob das Opfer mit Absicht in den Gülle-Tank geklettert ist, oder abstürzte. Wie genau sich der Unfall zutrug, ermitteln jetzt die Polizei und die Berufsgenossenschaft.

+ Der Tank-Anhänger, in dem sich der Arbeitsunfall zutrug. © NonStopNews

