Technischer Defekt: Condor-Flug nach Fuerteventura muss umdrehen

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Flugzeug der Airline Condor muss auf dem Weg nach Fuerteventura notgedrungen umdrehen und kurz darauf die Reise abbrechen.

Düsseldorf – Bei einem Flug der Airline Condor von Düsseldorf zur spanischen Insel Fuerteventura am Samstag (3. Juni) erschwerten gleich mehrere Komplikationen die Reise und zwangen den Piloten schlussendlich zum Umdrehen. Das Flugzeug kehrte nach einigen Stunden nach Düsseldorf zurück.

Flugzeug der Airline Condor startet zuerst mit Verspätung und muss später sogar umdrehen

Dabei habe der Flug DE1456 am Samstagmittag von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden. Statt wie geplant um 13.05 Uhr, startete der Condor-Flieger zunächst mit zwei Stunden Verspätung. Informationen von focus.de zufolge befanden sich neben der Flugbesatzung insgesamt 263 Fluggäste an Bord der Boeing 757-300.

Ein Passagierflugzeug von Condor musste am Samstag nach zwei Stunden Flug eine Kehrtwende zurück nach Düsseldorf hinlegen. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Der Ärger für die Condor-Fluggäste soll damit noch nicht genug gewesen sein: Endlich gestartet, habe sich das Flugzeug nach zwei weiteren Stunden in der Luft bereits über der spanisch-portugiesischen Grenze befunden, als es plötzlich umdrehte. Anschließend seien etwa noch einmal zwei Stunden vergangen, bis das Passagierflugzeug wieder in Düsseldorf landete. Damit war die Reise für den Tag zunächst beendet, die Passagiere mussten aussteigen.

Condor-Flug muss auf dem Weg nach Fuerteventura wegen „technischem Defekt“ umdrehen

Grund für die Kehrtwende auf dem Weg nach Fuerteventura sei „ein technischer Defekt der Ölfilteranzeige“ gewesen, berichtet focus.de unter Berufung auf eine Condor-Sprecherin. Die Sicherheit der Passagiere und Crew stehe an erster Stelle. Deshalb sei der Pilot „rein vorsorglich nach Düsseldorf zurückgekehrt“. Weiter hieß es, dass die Passagiere in Hotels untergekommen seien und einen Ersatzflug am Sonntag erhalten hätten.

