Kretschmann mit finsterer Befürchtung: „Wenn es zu zweiter Welle käme ...“

Coronavirus: Baden-Württemberg blickt gespannt auf den Donnerstag. Dann geht es um neue Maßnahmen, Lockerungen und Regeln im Land. Kretschmann fordert Tests für alle.

Am Donnerstag, den 30. April spricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Bundeskanzlerin Angela Merke l in der angesetzten Telefonkonferenz über neue Maßnahmen in der Corona-Krise.

mit in der angesetzten Telefonkonferenz über neue Maßnahmen in der Corona-Krise. Baden-Württemberg zählt in Deutschland zu den Bundesländern mit der höchsten registrierten Zahl an Infektionen.



zählt in Deutschland zu den Bundesländern mit der höchsten registrierten Zahl an Infektionen. Kretschmann wird die Bundeskanzlerin wahrscheinlich darum bitten, die Corona-Tests bundesweit auszuweiten.



wird die Bundeskanzlerin wahrscheinlich darum bitten, die bundesweit auszuweiten.



Update vom 28. April, 16.15 Uhr: Positives Update auch aus der Region Rhein-Neckar.

Wie das Nachrichtenportal heidelberg24 an diesem Dienstag berichtet, gab es binnen 24 Stunden nur zwei registrierte Neuinfektionen mit dem heimtückischen Coronavirus.

Die Zahl der mit Covid-19 Infizierten sei damit auf 875 gestiegen - davon gelten aber 735 Personen als wieder genesen. In der gesamten Region gab es dem Bericht zufolge bisher 29 Corona-Tote.

Corona in Baden-Württemberg: Stuttgarter Gesundheitsamtschef lobt - und mahnt

Update vom 28. April, 16 Uhr: Ein Bericht des Leiters des städtischen Gesundheitsamtes hat Einblick in die Corona-Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gewährt.

Stefan Ehehalt verkündete gute Nachrichten. Es sei zum „absolut richtigen Zeitpunkt“ gehandelt worden, erklärte der Gesundheitsamtschef laut Stuttgarter Nachrichten, als es in der Stadt erst 75 registrierte Coronavirus-Infizierte gegeben habe.

Die Zahl der nachweislich an Covid-19 erkrankten Menschen habe in Stuttgart danach nie 463 Personen überschritten, erzählte er weiter, bei 47 Todesfällen mit Corona liege die Sterblichkeitsrate bei 3,6 Prozent - und damit deutlich unter dem europäischen Vergleich (teils zehn Prozent). In Stuttgart seien mindestens 1.000 zwischenzeitlich Erkrankte wieder genesen.

Doch es gab auch Kritik: Er sei in großer Sorge, weil „immer mehr Leute so tun, als wäre nichts“, erklärte er dem Bericht zufolge.

Coronavirus in BaWü: Kretschmann macht wenig Hoffnung auf Lockerungen

Update vom 28. April, 12.05 Uhr: Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich in einer Pressekonferenz am Dienstag zur Lage in Baden-Württemberg.

„Wir haben uns gestern mit Virologen und Experten ausgetauscht“, sagt Kretschmann. „Wenn es zu einer zweiten Infektionswelle käme, wären die Maßnahmen noch drastischer als sie jetzt wären“, warnt Regierungschef Kretschmann zu Beginn der Pressekonferenz der Landesregierung.

Vor dem 6. Mai würde es seiner Auffassung nach keine weiteren Lockerungen, außer vielleicht bei den Gottesdiensten geben. Die Zahlen von heute würden den Zustand vor zehn Tagen wiedergeben und nicht den aktuellen Verlauf. Der Blick auf die Reproduktionszahl* bleibe wichtig. Diese Zahl schwanke und müsse aber unter 1,0 bleiben.

Corona in BaWü: „Mir blutet das Herz“ - Familienbrauerei muss 1.500 Liter Bier vernichten

Update vom 28. April, 11.31 Uhr: Eine Wiernsheimer Brauerei muss wegen der Corona-Krise Bier vernichten. Biergarten- und Feste fallen aus. Es gibt keine Abnehmer. Auch das Umfüllen in Flaschen funktioniere nicht, berichtet der SWR. So landen 1.500 Liter Fassbier am Dienstag in einer Biogasanlage. „Mir blutet das Herz, aber durch diese Art von Verwertung hat das Ganze wenigstens einen kleinen Wert für die Allgemeinheit“, sagt Braumeister Robert Volk gegenüber dem Sender.

Coronavirus in Baden-Württemberg: 20 weitere Todesfälle - mehr als 31.100

Update vom 27. April, 21.24 Uhr: Bis Montagabend sind im Bundesland Baden-Württemberg mehr als 31.100 bestätigte Coronavirus-Infektionen und mindestens 1269 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt worden. Das ergibt eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Baden-Württemberg ist damit nach wie vor eine der am stärksten von Covid-19 betroffenen Regionen in Deutschland. Mehr Infektionen und Todesfälle verzeichnete nur Bayern. In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls mehr Infizierte, jedoch 138 Todesfälle weniger als in Baden-Württemberg.

Erstmeldung vom 27. April:

Stuttgart - Besonders hohe Zahlen registrierterCoronavirus-Infektionen* haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dabei sind es in Baden-Württemberg nach aktuellen Stand (27. April) 31.043 bestätigte Infektionen und davon 1.249 Tote. Dies geht aus den Zahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut am 27.04.2020 um 8:30 Uhr veröffentlichte.

Corona-Krise: Baden-Württemberg fährt Sonderweg - Kretschmann will alle testen

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zwar keine Menschen auf das Coronavirus* zu testen, welche keine entsprechenden Symptome haben, aber Baden-Württemberg entscheidet sich künftig „auch Menschen ohne Symptome, die aber in engem Kontakt zu Infizierten* stehen oder zuletzt gestanden sind“ zu testen, erklärte Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Sonntag. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, dass „eine deutliche Ausweitung der Corona-Test s*“ eine „sehr wirksame Methode“ sei, um die Pandemie unter Kontrolle zu halte. „Deshalb haben wir uns entschieden, künftig noch mal deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger als bisher auf das neuartige Virus testen zu lassen.“ „Bis der Bund die Finanzierung geregelt hat“ wird das Land selbst für diese „bundesweit einmaligen Strategie“ finanziell aufkommen.

In Baden-Württemberg testen wir künftig nicht nur Personen mit #Corona-Symptomen, sondern auch Menschen ohne Symptome, die aber in engem Kontakt zu Infizierten stehen oder zuletzt gestanden sind. https://t.co/o49fAUNZuA #coronabw #CoronaVirusDE pic.twitter.com/hVX1rdkqFj — Landesregierung BW (@RegierungBW) April 28, 2020

Ab Montag, den 27. April gilt in Baden-Württemberg die Maskenpflicht* in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften, ab 6 Jahren. Dabei muss es sich um keine sogenannte OP-Maske* handeln, sondern akzeptiert werden auch selbst genähte Masken*, Schals oder Tücher. Außerdem weitet Baden-Württemberg die Notbetreuung in der Corona-Krise* aus. So sollen ab Montag, dem 27. April grundsätzlich Kinder Anspruch auf Notbetreuung haben, „bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten“, heißt es aus dem Kultusministerium. Künftig sollen zudem auch Kinder bis zur siebten Klasse betreut werden. Bislang gilt die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten.

agf/pm mit Material der dpa

