Corona in Bayern: Sorgt Impfgipfel für neue Regeln? Söder wird schon vorab deutlich

Corona in Bayern: Markus Söder nimmt am Impfgipfel teil. (Archivbild)

Wird im Freistaat bald (noch) mehr geimpft? Ministerpräsident Markus Söder hat dazu eine klare Meinung und ist Teil des Impfgipfels mit der Kanzlerin. Der News-Ticker für Bayern.

Die Corona-Zahlen* in vielen Regionen Bayerns sind weiter hoch.

Ministerpräsident Markus Söder nimmt am Impfgipfel teil. Vorab unterbreitete er einen Vorschlag zum Thema „Impfen“ (siehe Erstmeldung vom 26. April, 12 Uhr).

Während der Beratungen pocht der Ministerpräsident auf mehr Thema und mehr Flexibilität beim Impfen (siehe Update vom 26. April, 16.06 Uhr).

Update vom 26. April, 16.06 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert mehr Geschwindigkeit und Flexibilität bei den Corona-Schutzimpfungen in Deutschland. „Wo wir freier impfen, sind wir sehr effizient“, sagte der CSU-Chef nach Angaben von Teilnehmern beim Impfgipfel von Bund und Ländern. In der aktuellen Phase der Pandemie seien zwei Punkte wichtig: „Wie können wir die Geschwindigkeit beim Impfen erhöhen?“ und „Wie können wir Grundrechte zurückgeben?“

Söder betonte dpa-Informationen zufolge, er befürworte, dass Menschen mit einem vollständigen Impfschutz auch weniger Corona-Auflagen erfüllen müssten: „Wer zweimal geimpft ist, sollte auch mehr Freiheiten bekommen.“

Als Beispiele für Erfolge gegen die Pandemie nannte Söder die sogenannten Riegel- und Ringimpfungen. Bislang können die Länder von der grundsätzlich verbindlichen Impfreihenfolge nur abweichen, um eine dynamische Ausbreitung des Coronavirus* aus hochbelasteten Grenzregionen (Ringimpfung) oder aus Hochinzidenzgebieten (Riegelimpfung) zu verhindern.

Corona in Bayern: Klage gegen Freistaat wegen Schließungen - Haben Urteile Signalwirkung?

Update vom 26. April, 15.15 Uhr: Während sich Markus Söder mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten beim Impfgipfel berät (siehe Erstmeldung vom 26. April, 12 Uhr), gibt es Neuigkeiten aus dem Gericht.

Muss der Freistaat Bayern wegen der Schließung von Sport- und Kultureinrichtungen in der Corona-Krise Schadenersatz zahlen? Diese Frage muss das Landgericht München I am kommenden Mittwoch (28. April) beantworten. Dann entscheidet es über die Klagen des Betreibers einer Kartbahn sowie einer Film- und Musikproduktion. Sie verlangen Geld vom Staat, weil die sogenannten Corona-Soforthilfen ihre Umsatzeinbußen nicht ausgleichen konnten.

Die Urteile könnten nach Gerichtsangaben Signalwirkung haben. Zwar geht es in den beiden Fällen um Streitwerte von nur 11.000 beziehungsweise 6000 Euro. Sollten die Kläger aber Recht bekommen und die Urteile Bestand haben, könnten massive Zahlungsforderungen weiterer Kläger auf den Freistaat zukommen.

Corona in Bayern: Sorgt Impfgipfel für neue Regeln? Söder wird schon vorab deutlich

Erstmeldung vom 26. April, 12 Uhr: München - Das Thema „Impfen“ steht an diesem Montag (26. April) deutschlandweit im Fokus. Ab 15 Uhr wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten beraten. Bei der anschließenden Pressekonferenz wird dabei auch ein Statement von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet.

Was die Runde dabei beschließen wird und ob es neue Regelungen zur Impf-Priorisierung gibt, bleibt abzuwarten. Auch über mögliche Freiheiten für Geimpfte wird wohl diskutiert werden. Bereits vor dem Impfgipfel an diesem Montag hatte Söder vorgeschlagen, schon im Mai alle Impfstoffe für komplett freizugeben und auch Schüler ab 16 Jahren vermehrt zu impfen.

Corona in Bayern: Markus Söder äußert sich vor Impfgipfel zu Betrieben und Familien

Eine Forderung, die ebenfalls die Corona-Impfungen* betrifft, stellte Markus Söder außerdem am Sonntag (25. April) in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Der CSU-Chef sprach sich darin dafür aus, dass in der Arbeitswelt und in den Familien deutlich mehr geimpft werden müsse. „Wir brauchen Betriebsimpfungen, wir brauchen Familienimpfungen“, so Söder.

Damit müsse eine weitgehende Freigabe der Impfstoffe einhergehen, erklärte der Ministerpräsident weiter. Die Priorisierung nach Alters- und Berufsgruppen sowie Krankheitsbildern sei am Anfang sinnvoll gewesen, „aber jetzt entwickelt sie sich zunehmend zu einem Zeithindernis“. Gleichzeitig mahnte Söder dabei auch zu mehr Tempo.

Schon vor dem Impfgipfel an diesem Montag hatte Söder vorgeschlagen, schon im Mai alle Impfstoffe für jeden komplett freizugeben und auch Schüler ab 16 Jahren vermehrt zu impfen. Ob dieser Vorschlag Anklang findet, wird sich zeigen.

Aktuelle Corona-Lage in Bayern - Die neuesten Zahlen

Aktuell sind laut den Daten des Robert-Koch-Instituts* in Bayern 580.266 Corona-Fälle gemeldet (Stand 26. April 2021, 0 Uhr). Das sind 2.205 Fälle mehr als am Vortag. Gemeldet wurden außerdem 13.973 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Freistaat liegt bei 179. (nema mit dpa) (*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA)

