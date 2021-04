Corona-Regeln in Bayern: Ministerium gibt bekannt - Jagd auch während Ausgangssperre erlaubt

News-Ticker für den Freistaat

Die Corona-Lage bleibt angespannt, doch in München sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nahezu konstant. Alle News im Ticker für Bayern.

Die Corona-Lage in Bayern bleibt angespannt. In München zeichnet sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz* ein Trend ab (siehe Update vom 30. April, 6.02 Uhr).

Firma aus Bayern entwickelt einen Corona-Test-Roboter (siehe Update vom 29. April, 18.59 Uhr).

Die Ausübung der Jagd ist trotz nächtlicher Ausgangssperre erlaubt (siehe Update vom 30. April, 12.56 Uhr).

Update vom 30. April, 12.56 Uhr: Die Ausübung der Jagd ist trotz nächtlicher Ausgangssperre erlaubt. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bestätigte dies am Freitag auf Nachfrage. Die Ausübung der Jagd auf Schalenwild während der nächtlichen Ausgangssperre sei demnach ein Ausnahmegrund.



Damit werde eine „effektive Bejagung“ von Rehböcken und Schmalrehen sowie von Schwarzwild sichergestellt, so die Begründung in einem Schreiben des Ministeriums. Auch die Versorgung von verletztem Wild sei ein Grund, während der nächtlichen Ausgangssperre, die Wohnung verlassen zu dürfen.



Das Jagen und Arbeiten im Jagdrevier ist in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person zulässig.



Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 100 dürfen maximal fünf Personen aus dem eigenen Hausstand und von einem weiteren Hausstands teilnehmen. Bei der Gesamtzahl ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren.

Corona: Stehen Lockerungen in München kurz bevor? Trend setzt sich fort

Update vom 30. April, 6.02 Uhr: Bestand die Top 10 der deutschen Corona-Hotspots zuletzt nahezu zur Hälfte aus bayerischen Städten und Kreisen, befindet sich mit dem Landkreis Rottal-Inn nur noch einer darunter. Dort beträgt die Inzidenz 283,9, das ist deutschlandweit Platz zehn. Die Stadt Hof (275,0) - zeitweise Spitzenreiter - liegt „nur“ noch auf Platz 16.

In der Landeshauptstadt setzt sich derweil ein Trend fort - die Inzidenz sinkt. Am Freitag beträgt sie 127,9. Am Vortag lag der Wert in München bei 131,6, davor bei 130,3 und 140,8. Für den ganzen Freistaat meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 154,5 (Vortag: 161,0).

Update vom 29. April, 18.59 Uhr: Für viele Aufgaben gibt es heutzutage Maschinen, die die Arbeit erledigen - warum nicht auch bei Corona-Tests. Das dachten sich wohl die Entwickler bei der bayerischen Roboterfirma Franka Emika. Sie stellten am Donnerstag dem Vorsitzenden des Zukunftsrats der bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, ihren Prototypen vor. Der Roboter soll den direkten Kontakt zwischen der zu testenden Person und dem medizinischen Personal unnötig machen. Nach Angaben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist es das erste System für automatisierte Corona-Abstriche mit weltweiter Zulassung als Medizinprodukt.

Der besonders drucksensible Roboterarm übernimmt dabei den Abstrich. Eine mit drei Armen ausgestattete Testinsel soll so bis zu 60 Tests mit gleichbleibender Qualität pro Stunde ermöglichen. „Franka Emika ist ein tolles Beispiel dafür, wie wir mit Hightech aus Bayern die Corona-Pandemie bekämpfen können“, sagte Hatz. „Wir müssen unsere hervorragenden Innovationspotenziale voll ausschöpfen, um besser durch die Krise zu kommen und den Standort resilienter für die Zukunft aufzustellen.“

Coronavirus in Bayern: Söder zeigt sich vorsichtig optimistisch aufgrund der sinkenden Infektionszahlen

Update vom 29. April, 13.30 Uhr: Bayern will in der kommende Woche genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften und negativ Getesteten gleichstellen. „Wir werden nächste Woche die Gleichstellung von Genesen auf den Weg bringen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. In dieser Woche hatte das Kabinett zweifach Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt (siehe Erstmeldung).

Trotz der leicht rückläufigen Corona-Infektionszahlen in Bayern warnte Söder vor voreiligen Lockerungsdebatten. Die Tendenz sei

positiv, aber es gebe noch immer keinen Anlass aufzuhören. „Es entwickelt sich, aber es ist noch lange nicht vorbei.“ Bayern befinde sich weiterhin auf einer sehr langen Zielgeraden.

Zudem brauche es weiter bei den Impfungen „Vollgas“ durch eine schnelle Aufgabe der Priorisierungen und zügiges Impfen in Betrieben, sagte der Ministerpräsident. Auf diese Weise könne die Mobilisierung erhöht und auch wieder Perspektiven für die Wirtschaft geschaffen werden.

An die Adresse des Koalitionspartners in Bayern, die Freien Wähler, betonte Söder: Die Inzidenz im Land sinke leicht, nicht sprunghaft. Daher könne auch noch nicht die „Freibadsaison“ eröffnet werden. Die Freien Wähler sehen in jedem Lichtblick den Beginn eines Sommers, die CSU teile diese Auffassung nicht.

Corona in Bayern: Nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt auch in der „Freinacht“ auf den 1. Mai

Update vom 29. April, 11.50 Uhr: Die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Bayerns Corona-Hotspots mit Inzidenzen über 100 gilt auch in der Freinacht auf den 1. Mai. „Die Bayerische Polizei wird in der Freinacht verstärkt die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre kontrollieren.“ Das kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München an. Auch in diesem Jahr müsse daher nahezu überall im Freistaat der Freinachts-Spaß leider coronabedingt ausfallen.



Herrmann verwies dabei auf die Regelung, wonach in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung bzw. des eigenen Grundstücks von 22 Uhr bis 5 Uhr untersagt ist. „Corona macht auch vor Scherzbolden nicht halt“, sagte Herrmann. Auch Eltern müssten dafür sorgen, dass sich ihre Kinder an die Coronaregeln halten. Bei Missachtung drohen 500 Euro Bußgeld.



Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird in Bayern auch Freinacht genannt. In dieser Nacht ziehen vielerorts Jugendliche durch die Straßen und stellen allerlei Streiche an.

Neue Corona-Zahlen machen Hoffnung - bald keine Notbremse mehr in München?

München - Die Corona-Zahlen bleiben in Bayern hoch. Zwar führen bayerische Städte die deutschlandweite Hotspot-Liste nicht mehr an, sind aber immer noch in den Top-10 vertreten. Spitzenreiter im Freistaat ist die Stadt Hof mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 296,8. Das ist die siebthöchste Inzidenz in ganz Deutschland. Die Landkreise Rottal-Inn (290,5) und Dingolfing-Landau (285,5) folgen auf den Plätzen neun und elf. Für ganz Bayern meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag einen Wert von 161,0.

Die Inzidenz in der Landeshauptstadt München beträgt 131,6 (Vortag: 130,3). Am Dienstag lag der Wert bei 140,8, tags zuvor bei 146,8. Geht dieser Trend so weiter, dürfte München in absehbarer Zeit wieder unter den Grenzwert von 100 fallen. Dies hätte zur Folge, dass sämtliche Mechanismen der „Notbremse", fallen würden. Dazu gehört auch die nächtliche Ausgangssperre.

Söder verkündet neue Corona-Regeln für Bayern: „Impfen weist den Weg aus der Krise“

Am Dienstag verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neue Corona-Regeln für den Freistaat. Auf Twitter erklärte er dazu: „Bayern setzt auf einen Mix aus Vorsicht und Perspektive. Es gibt keinen Anlass, jetzt nachzulassen bei unserem Kurs. Das Impfen wollen wir auf Familien und Betriebe ausweiten. Flexibles Impfen weist den Weg aus der Krise."

Besondere Regeln gelten ab Mittwoch (28. April) für „vollständig geimpfte Personen", wie es in der Mitteilung der Bayerischen Staatskanzlei heißt. Personen, die zwei Corona-Impfungen erhalten haben, werden demnach negativ getesteten Personen gleichgestellt. Wer zweimal geimpft sei und „nahezu ein Nullrisiko hat, muss wieder in seine zentralen Grundrechte zurückversetzt werden", erklärte Söder bei der Pressekonferenz am Dienstag. Die Grundrechte müssten so schnell es geht zurückgegeben werden.

Vor Gleichstellung von genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften - „Offene Fragen“ klären

Die Gleichstellung von genesenen Corona-Patienten mit vollständig Geimpften ist nach Angaben von Gesundheitsminister Klaus Holetschek wegen ungeklärter Fachfragen dagegen noch nicht möglich. „Bevor wir weitere Bereiche des täglichen Lebens für Genesene öffnen, wollen wir im Interesse des Infektionsschutzes die noch offenen Fragen auch gemeinsam mit Bund und Ländern besprechen.“ Das sagte der CSU*-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Hierzu gehöre etwa, wann eine Erkrankung als überstanden gelte und wie eine überstandene Erkrankung am besten nachgewiesen werden könne.



Forderungen nach einer sofortigen Gleichstellung, wie sie etwa von den Freien Wähler formuliert würden, „kommen daher etwas verfrüht und überstürzt“, sagte Holetschek. „Sobald die Datenbasis für Erleichterungen vorhanden ist, werden wir darüber entscheiden.“

Neue Corona-Regeln in Bayern: „Großer Schritt hin zu mehr Normalität und Freiheit“

„Der verantwortungsvolle Umgang mit Bürger- und Freiheitsrechten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir sehr ernst nehmen“, betonte Holetschek. Deswegen habe das Kabinett in dieser Woche beschlossen, dass vollständig Geimpfte dieselben Rechte bekommen wie negativ Getestete. Sie müssen etwa bei Friseurbesuchen keinen negativen Test mehr vorlegen. „Das ist ein großer Schritt hin zu mehr Normalität und Freiheit. Ich bin optimistisch, dass weitere folgen werden, sobald dies möglich ist.“



Natürlich hätten auch Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, einen gewissen Grad der Immunisierung. „Richtig ist aber auch, dass hier noch Fragen offen sind, insbesondere über die Höhe und die Dauer der Immunität. Wir setzen in diesen Fragen auf die Expertise des Robert Koch-Instituts (RKI), das sich zur Quarantäneverpflichtung enger Kontaktpersonen, die von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind, bereits geäußert hat.“



Bayern setze eine Empfehlung des RKI bereits um. „Für immungesunde enge Kontaktpersonen, die von einer PCR-bestätigten Infektion genesen sind und mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden und für immungesunde enge Kontaktpersonen, deren Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt, entfällt daher die Quarantäne", sagte Holetschek. (kam mit dpa)

