Frühere Impfung für Eltern in Bayern? Lauterbach unterstützt Idee: „Gehen mit Kindern voll ins Risiko“

Im Freistaat hat sich die Altersgruppe mit den meisten Neuinfektionen geändert. Eltern fordern nun auf Twitter bei der Impfung priorisiert zu werden. Der News-Ticker für Bayern.

Bayern* will bei der Bundes-Notbremse nachbessern (Update vom 21. April, 13.35 Uhr).

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert eine Impfpriorisierung für Eltern (Update vom 21. April, 11.06 Uhr).

Derzeit stecken sich im Freistaat besonders viele junge Menschen mit dem Coronavirus* an (Update vom 20. April, 16 Uhr).

Update vom 21. April, 13.35 Uhr: Noch ist die Bundes-Notbremse nicht beschlossen, schon will Bayern nachbessern*. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) gab am Mittwoch bekannt, dass man bei der Inzidenzgrenze für Distanzunterricht von 100 bleiben will. In der Notbremse ist ein Wert von 165 vorgesehen. „Bayern bleibt bei der bisher gültigen und damit strengeren Regelung. Das sind wir der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler schuldig“, sagte der CSU-Politiker dem Münchner Merkur. Herrmann verweist auf die hohen Inzidenzzahlen bei Kindern und Jugendlichen. Gerade auch deshalb „werden wir den Kurs der Umsicht und Vorsicht beibehalten“.

Corona in Bayern: Eltern wollen früher geimpft werden

Update vom 21. April, 11.06 Uhr: Auf Twitter hat sich unter dem Hashtag #Elternimpfen eine Bewegung entwickelt, die fordert, die Impfreihenfolge zugunsten der Eltern aufzubrechen. Eine Userin schreibt laut BR: „Die Elterngeneration ist die, die die Wirtschaft am Laufen hält.“ Unterstützung erhält die Initiative von prominenter Seite. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich zu dem Thema geäußert: „Wenn Ältere geimpft sind, gehen Eltern durch große B117-Ausbrüche* mit ihren Kindern voll ins Risiko.“ Bei Corona-Ausbrüchen in Schulen, seien vor allem die Eltern massiv gefährdet, so Lauterbach weiter.

Der SPD*-Politiker geht bei seiner Argumentation auch auf die Belegung der Intensivstationen ein. Im Durchschnitt würden dort Menschen im Alter von 47 bis 48 Jahren liegen. Also zahlreiche Mütter und Väter. Auf Twitter warnte Lauterbach: „Viele Kinder verlieren ihre Eltern.“ Unterstützt wird der Sozialdemokrat von Gesundheitspolitikern der SPD und der Grünen*. Dennoch wolle beispielsweise die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann an der Impfreihenfolge festhalten. Sie würde an anderer Stelle ansetzen. Es müsse eben alles darangesetzt werden, dass es nicht zu massiven Ausbrüchen an den Schulen komme, so Waldmann.

Die Grünen Landtagsabgeordnete Christina Haubrich will ebenfalls an der Impfreihenfolge* der Ständigen Impfkommission (STIKO) festhalten. „Denn solange der Impfstoff knapp ist und noch viele Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung oder Behinderung ungeimpft sind, sei es richtig, die zuerst zu impfen.“ Die Soziologin Michaela Mahler hat das Thema in ihrem Artikel „Eltern sind der letzte Rest“ ebenfalls aufgegriffen. Sie wolle zwar nicht, dass pauschal alle Eltern zuerst geimpft werden sollen. Aber sie könnten in den jeweiligen Impfpriorisierungsgruppen als erste dran kommen. So könne man etwa die Supermarktangestellte mit Kindern vor der Supermarktangestellten ohne Kinder impfen, meint Mahler.

Coronavirus in Bayern: Inzidenz sinkt

Update vom 21. April, 6.31 Uhr: Die Corona-Zahlen sind laut RKI am Mittwoch erneut gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt für ganz Bayern bei 184,8 (Vortag: 185,3). Der Bundesdurchschnitt wird hingegen vom RKI mit 160,1 angegeben (Vortag: 162,4). Es infizierten sich in den vergangen 24 Stunden 4.642 Menschen neu mit dem Coronavirus und 52 Menschen starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Den niedrigsten Inzidenzwert in Bayern weist der Landkreis Tirschenreuth mit 65,2 auf. Spitzenreiter ist der Landkreis Kronach mit 388,1.

Update vom 20. April, 16 Uhr: Nach wie vor steigen die Corona-Zahlen in Bayern. Ein gravierender Punkt hat sich nach über einem Jahr Pandemie jedoch geändert: Während sich in der Vergangenheit besonders viele ältere Menschen mit dem Virus infizierten, bilden im Freistaat inzwischen die 15- bis 19-Jährigen die Altersgruppe mit den meisten Corona-Neuinfektionen. Über diese Entwicklung informierte am Dienstag Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in München.

Corona in Bayern: Inzidenz bei 15-bis 19-Jährigen liegt bei 321,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz jener Altersgruppe liegt in Bayern momentan bei 321,3. Etwas dahinter kommen Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren, mit einem Wert von 242. Zum Vergleich: Der allgemeine Durchschnitt liegt im Freistaat zurzeit bei 185.

Doch der Gesundheitsminister hatte auch positive Nachrichten: Für den Freistaat meldete Holetschek eine Impfquote von über 20 Prozent bei den Erstimpfungen. Für die kommenden beiden Monate rechnet der CSU-Politiker mit einer großen Anzahl Impfdosen. Ab Ende des Monats könnten damit unter anderem Entpriorisierungs-Modellprojekte starten.

Corona in Bayern: Testpflicht für Unternehmen - Mindestens einmal wöchentlich

Update vom 20. April, 14.40 Uhr: Seit heute gilt deutschlandweit die Testpflicht in Unternehmen. Das heißt allerdings nicht, dass jeder Angestellte verpflichtet ist, sich ab sofort auf Corona* testen zu lassen, bevor er in die Arbeit geht. Die Betriebe sind lediglich dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten - die nicht im Homeoffice arbeiten - einen Corona-Test anzubieten. Dies soll laut der Verordnung mindestens einmal wöchentlich ermöglicht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob dabei ein Selbsttest oder ein Schnelltest unter der Aufsicht von geschultem Personal zum Einsatz kommt.

Für Personen mit hohem Infektionsrisiko, wie Menschen mit hohem Kundenkontakt, Angestellte, die körpernahe Dienstleistungen durchführen oder Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften soll es sogar ausdrücklich zwei Testangebote pro Woche geben. Die Unternehmen sind außerdem ab heute verpflichtet, zu dokumentieren, dass sie genügend Tests beschafft haben. Es besteht jedoch keine Dokumentationspflicht, ob die Mitarbeiter dieses Angebot auch angenommen haben.

Für die Kosten der Tests müssen die Betriebe selbst aufkommen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass das Testangebot pro Mitarbeiter bis Ende Juni etwa 130 Euro kosten wird. Sollten Unternehmen die Kosten nicht schultern können, kann man im Rahmen eines Antrags auf Überbrückungshilfe auf Erstattung hoffen.

Coronavirus in Bayern: Verdächtige Ruhe bei Regierungssitzung

Update vom 20. April, 12.37 Uhr: Die Ergebnisse der Regierungssitzung am heutigen Dienstag fallen überschaubar aus. Es wurde beschossen, dass die Vergütung für Apotheken für die durchgeführten Corona-Tests* verlängert wird. Die Regelung wäre ursprünglich am 30. April ausgelaufen. Sie gilt jetzt bis 30. Juni.

Außerdem wurde das Härtefallpaket für stark beeinträchtigte Unternehmen auf den Weg gebracht. Anträge auf Härtefallhilfe können voraussichtlich ab Mai über Prüfende Dritte (z.B. Steuerberater) elektronisch gestellt werden. Es werden maximal 100.000 Euro je Härtefall erstattet. Insgesamt wird der Freistaat eine Unterstüztungssumme von 230 Millionen Euro bereitstellen.

Der erwartete Streit um die Bundes-Notbremse zwischen den Freien Wählern und der CSU* blieb nach Angaben von Staatsminister Herrmann aus. Seltsam nur, dass er sich zur Bestätigung dafür ein Nicken des Kollegen Holetschek abholen musste. Noch seltsamer, dass er auf die Frage, warum kein Minister der Freien Wähler an der Pressekonferenz teilnehme, keine Antwort hatte. Dass man sich in der Regierungskoalition jedoch uneinig in Bezug auf die Notbremse ist, bestätigte er indirekt. Bayern werde sich wohl bei der Abstimmung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat enthalten.

Update vom 20. April, 11.56 Uhr: Die Pressekonfrenz ist jetzt beendet.

Corona in Bayern: Keine Diskussion um die Einführung der Bundes-Notbremse

Update vom 20. April, 11.49 Uhr: Staatsminister Herrmann äußert sich jetzt zur Frage, warum keine Freien-Wähler-Minister an der Pressekonferenz teilnehmen. Er gibt zu, dass sich Bayern bei der Abstimmung im Bundesrat zur Notbremse wohl enthalten werde. Es gab aber keine Diskussion deswegen in der Regierungssitzung, betont Herrmann. Warum kein Minister der Freien Wähler an der PK teilnehme, könne er keine Antwort geben.

Update vom 20. April, 11.44 Uhr: Nun geht es um die Bundes-Notbremse, die auch im Hinblick auf das Verbot von Autofahren* für Verwunderung sorgt. Man wolle sich an die strengeren Vorgaben des Bundes halten, so Herrmann. Das heißt auch, dass es „Click & Meet“ wohl nur noch bis zu einer Inzidenz von 165 geben wird. In Bayern gilt derzeit eine Grenze von 200. Es gehe nicht um Lockerungen bei der Notbremse betont Herrmann.

Update vom 20. April, 11.38 Uhr: Jetzt spricht Gesundheitsminister Holetschek. Er spricht davon, dass viele wichtige Operationen aufgrund der vollen Belegung der Intensivstationen ausgesetzt werden müssen. Er hofft aber, dass mit den intensiven Impfbemühungen die Infektionszahlen gesenkt werden können. Er rechnet auch damit, dass die Impfpriorisierung bald aufgehoben werden kann.

Update vom 20. April, 11. 33 Uhr: Ab heute geht auch die Härtefallhilfe in Bayern an den Start, sagt Herrmann. Das Wirtschaftsministerium wird das jetzt umsetzen. Das Hilfsangebot für durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigte Unternehmen wird nochmals ausgeweitet. Über 230 Millionen Euro zur Unterstützung von Unternehmen und Selbstständigen im Freistaat werden zur Verfügung gestellt.

Update vom 20. April, 11.31 Uhr: Jetzt geht die offizielle Pressekonferenz los. Es spricht der Staatsminister Florian Herrmann. Es wurden keine weitreichenden Beschlüsse gefasst, beginnt er seine Rede. Nur noch ein Landkreis liegt in Bayern unter dem Inzidenzwert von 100.

Update vom 20. April, 11.24 Uhr: An dieser Stelle berichteten wir über eine bereits vergangene Pressekonferenz. Die Redaktion bittet dieses Missverständnis zu entschuldigen.

Zoff um Bundes-Notbremse: Droht ein Koalitionsstreit zwischen Söder und Aiwanger?

Erstmeldung vom 20. April 2021: München - Es ist Tag eins nach der CDU-Vorstandsentscheidung Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union zu machen. Aber Markus Söder* (CSU) bleibt nicht viel Zeit zum Wunden lecken. Schon um 9 Uhr wird er in München die wöchentliche Sitzung der Bayerischen Staatsregierung leiten müssen. Denn da gibt es ja noch das Thema Corona*, um das er sich kümmern muss. Einfacher wird es für den CSU-Chef dadurch aber nicht. Der Koalitionspartner, die Freien Wählern, gehen schon vor der Sitzung auf Konfrontationskurs.

Corona in Bayern: Freie Wähler stellen sich gegen die Bundes-Notbremse

Am Montag (19. April) betonte Markus Söder noch einmal, dass es neben der Kanzlerfrage auch die Corona-Frage zu lösen gilt. „Die Corona-Zahlen laufen uns leider davon.“ Die Patienten-Zahlen auf den Intensivstationen würden immer weiter ansteigen, so Söder. „Die Notbremse auf Bundesebene zu vereinbaren, ist ein ganz wichtiger Schritt.“ Am Mittwoch wird sich der Bundestag* mit den geplanten Regeländerungen befassen. Am Donnerstag stimmt dann der Bundesrat* über die Gesetzesänderung ab. Bayern könnte bei dieser Abstimmung aber seine Stimme enthalten. Grund dafür könnten die Freien Wähler sein, so der BR.

Bereits vor der Kabinettssitzung am Dienstag hat der Koalitionspartner verlauten lassen, dass man dem Bund keine weiteren Kompetenzen zugestehen wolle. Das werde man auch so in der Sitzung kundtun, schreibt der BR. Ähnlich wie es bereits Christian Lindner für die FDP angekündigt hatte, will auch FW-Chef Hubert Aiwanger bei einer Einführung der Bundes-Notbremse Verfassungsbeschwerde einreichen und möglicherweise sogar auch klagen.

Coronavirus in Bayern: Inzidenzzahlen leicht gesunken

Ein weiterer Streitpunkt unter den Koalitionspartnern könnte die geplante Einführung von Modellregionen sein. Ab frühestens nächster Woche sollten einzelne Städte in Bayern als Versuchskaninchen herhalten. Es sollte getestet werden, wie Öffnungen und Lockerungen möglich sind, wenn sie von strengen Sicherheitsmaßnahmen wie intensiven Testkonzepten und gezielter Kontaktnachverfolgung begleitet werden. Doch aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen* wird das Projekt wohl auf unabsehbare Zeit verschoben. Für die FDP und die Freien Wähler ein weiterer Kritikpunkt an der Bundes-Notbremse. Denn dort sind keine testbasierten Öffnungskonzepte und kein Raum für Modellprojekte vorgesehen.

Die Corona-Zahlen sind laut RKI am Dienstag ein wenig gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt für ganz Bayern bei 185,3 (Vortag: 187,3). Der Bundesdurchschnitt wird hingegen vom RKI mit 162,4 angegeben. Der Freistaat rutscht damit auf Platz vier und liegt nun knapp hinter Sachsen-Anhalt mit 185,7. Es infizierten sich in den vergangen 24 Stunden 1554 Menschen neu mit dem Coronavirus und 33 Menschen starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Den niedrigsten Inzidenzwert in Bayern weist der Landkreis Tirschenreuth mit 59,7 auf. Spitzenreiter ist der Landkreis Kronach mit 359,6. (tel)

