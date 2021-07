Corona-Mutante Delta: Lauterbach vermutet explosive Mischung – RKI meldet leicht steigende Inzidenz

News-Ticker zur Pandemie

In Israel nimmt die Zahl der Corona-Fälle wieder zu, hierzulande der Anteil der Delta-Variante. Karl Lauterbach sieht einen Zusammenhang mit Lockerungen. Der News-Ticker.

Justizministerin Lambrecht (SPD*) will die Maskenpflicht in Innenräumen deshalb beibehalten.

Das RKI* meldet eine steigende 7-Tage-Inzidenz, der Anteil von Delta daran steigt.

Berlin - „Wenn sich die Daten bestätigen, ist das Grund zur Sorge“: Karl Lauterbach beunruhigen Berichte über eine möglicherweise verminderte Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe gegen die Delta-Variante. Das sagte der SPD*-Gesundheitsexperte der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch.

Der Hintergrund: Obwohl der Großteil der Erwachsenen in Israel* mit dem Biontech-Impfstoff* immunisiert wurde, nahmen die Fallzahlen dort zuletzt wieder zu.

Lauterbach zur Delta-Variante in Deutschland: Explosive Mischung mit Lockerungen

Was ihn an einer Studie zu dem Komplex beunruhige sei, „dass sieben Prozent der Geimpften schwer erkranken konnten“, sagte Lauterbach der Zeitung weiter. Möglicherweise sei nicht die Delta-Variante allein für die geringere Wirksamkeit verantwortlich – sondern auch weitgehende Lockerungen. Gefährlich sei jedenfalls die Mischung aus beidem, warnte Lauterbach.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland: Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unterdessen erneut leicht gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte sie am Mittwochmorgen mit 5,1. Am Wochenende war der Wert erstmals seit langem unter fünf gesunken. Außerdem wurden binnen 24 Stunden 985 Corona-Ansteckungen sowie sowie 48 Todesfälle mit oder an Covid-18 verzeichnet.

Der Anteil der Ansteckungen mit der Delta-Variante verdoppelte sich laut RKI nach den vorerst aktuellsten Zahlen aus der dritten Juniwoche erneut auf nun 37 Prozent.

Lambrecht zu Corona in Deutschland: Maskenpflicht soll wegen Delta bleiben

Die Zahlen zur Delta-Variante treiben auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht um. „Einige Vorsichtsmaßnahmen bleiben daher vorerst auch für geimpfte Personen sinnvoll, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske in Innenräumen“, sagte die SPD-Politikerin den Funke-Zeitungen.

Diese grundlegenden Hygienemaßnahmen greifen aus Lambrechts nur in relativ geringem Umfang in die Grundrechte ein. „Es wäre auch kaum praktikabel, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder im Supermarkt zwischen geimpften und ungeimpften Personen zu unterscheiden“, sagte sie.

Lauterbach pflichtete Lambrecht gegenüber den Funke-Zeitungen bei: „Schaffen wir es, 85 Prozent der Erwachsenen zu impfen, oder schaffen wir das nicht? Davon wird viel abhängen. Wenn wir es nicht schaffen, dann wird die Abschaffung der Maskenpflicht nicht funktionieren.“ (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA