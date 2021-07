Delta-Mutante: RKI meldet erneut steigende Inzidenz – Streit über Corona-Lockerungen spitzt sich zu

News-Ticker zur Pandemie

+ © Michael Gstettenbauer/Imago Trotz Delta die Corona-Maßnahmen weiter lockern? In Deutschland tobt im Juli 2021 die Debatte. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Corona-Ansteckungen steigen in Deutschland wieder merklich an. Die Meinungen darüber, wie nun vorzugehen ist, gehen auseinander.

Die Ausbreitung der Delta-Mutation in Deutschland sorgt für Streit.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet wieder steigende Zahlen.

Intensivmediziner und Politiker sind sich uneins bei den Lockerungen.

Dieser News-Ticker zu Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Delta sorgt für eine Kontroverse. Die besonders ansteckende Corona-Mutation ist nun auch in Deutschland die dominante. Über Lockerungen gehen daher die Meinungen auseinander.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist deutlich angestiegen. Laut RKI-Lagebericht vom Freitagmorgen liegt sie nun bei 5,5. Zuvor war der Wert von 4,9 am Wochenende bis Donnerstag langsam auf 5,2 angestiegen. Zudem wurden binnen 24 Stunden insgesamt 949 Corona-Neuinfektionen sowie 49 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Corona/Deutschland: Intensivmediziner halten Masken weiter für notwendig

Intensivmediziner fordern in der Debatte nun ein Festhalten an der Maskenpflicht, bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. „Solange eine Impfquote von 85 Prozent unter den Erwachsenen nicht erreicht ist, sollten wir auf weitere Lockerungen verzichten und an der Maskenpflicht festhalten“, sagte Divi-Präsident Gernot Marx den RND-Zeitungen vom Freitag. Andernfalls bestehe im Herbst die Gefahr einer „vierten Welle“.

Malu Dreyer (SPD) trotz Delta-Ausbreitung für weitere Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) tritt indes für weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen ein. „Wir haben auch die Verpflichtung gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen, Einschränkungen aufzuheben, wenn aktuell keine Gefahr besteht, dass das Gesundheitswesen kollabiert“, sagte Dreyer der Rheinischen Post vom Freitag.

SPD-Ministerpräsidentin zu Corona-Regeln: „Können Deutschland nicht abschließen“

„Wir analysieren in Rheinland-Pfalz sehr genau die Entwicklung in unseren Nachbarländern Belgien und Luxemburg, wo die Infektionszahlen wieder ansteigen. „Wir können Deutschland aber auch nicht abschließen“, betonte Dreyer. Dabei warb die SPD-Politikerin für die Impfung gegen Covid-19. Das sei der beste Schutz gegen eine vierte Welle. In ihrem Bundeslands würden alle Öffnungsschritte mit Schutzmaßnahmen begleitet.

In Deutschland sind inzwischen mehr als 40 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Knapp 58 Prozent haben mindestens eine Spritze bekommen. (frs/AFP/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA