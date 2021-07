Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland: Experten fordern „kreativere Impfangebote“

News-Ticker zur Pandemie

Die Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland nimmt immer weiter an Fahrt auf. Weil das Impftempo sinkt, fordern Experten jetzt Kreativität. Der News-Ticker.

Die Corona-Lage in Deutschland ist derzeit noch entspannt.

Die Delta-Variante dominiert erstmals das Infektionsgeschehen - Experten sind besorgt.

Rufe nach kreativen Angeboten der Corona-Impfung* werden lauter.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus* breitet sich in Deutschland weiter rasant aus. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochabend (7. Juli) mit. Ihr Anteil an den untersuchten Corona-Fällen liegt laut der jüngsten Auswertung für die vorvergangene Woche (Kalenderwoche 25, 21.-27. Juni) bei 59 Prozent - damit dominiert die Delta-Variante erstmals das Infektionsgeschehen hierzulande.

Corona in Deutschland: Delta-Variante dominiert erstmals

Gleichzeitig ist das Impftempo in Deutschland in den vergangenen zwei Wochen deutlich zurückgegangen. Am Dienstag (6. Juli) wurden nach Zahlen des RKI insgesamt 699.500 Corona-Impfdosen verabreicht, am Dienstag der Vorwoche (29. Juni) waren es 917.000, an den Dienstagen der drei Wochen davor jeweils mehr als eine Million Dosen. Obwohl die Corona-Lage* derzeit noch entspannt ist, sind Experten und Fachpolitiker mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante besorgt.

Viele fordern daher „kreativere Impfangebote“, wie die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, der Welt sagte. Bürger müssten sich auch in Fußgängerzonen, Wohnsiedlungen und bei Veranstaltungen impfen lassen können.

Corona in Deutschland: „Kreativere Impfangebote“ gefordert

Ähnlich sieht es die Ärztegewerkschaft Marburger Bund: „Da ist etwas mehr Kreativität bei den lokalen Behörden gefragt“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Rheinischen Post. „Wir müssen Menschen auch direkt ansprechen und nicht warten, bis sie ins Impfzentrum oder zum Hausarzt kommen. Je niedrigschwelliger, desto besser. Entscheidend ist doch, dass wir nun auch all diejenigen erreichen, die bisher - aus welchen Gründen auch immer - noch zögern oder überzeugt werden wollen.“

+ Gerade in sozialen Brennpunkten sind mobile Impfteams wichtig, wie hier bei einer Aktion im Kölner Stadtteil Chorweiler im Mai. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich in einem Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für zusätzliche Anreize bei einer Corona-Impfung aus. „Man könnte an eine Verlosung denken, bei der unter den Impfbereiten beispielsweise ein Fahrrad, ein Fremdsprachenkurs oder ein anderer schöner Preis ausgegeben wird“, so sein Vorschlag. Mobile Impfteams und Sonderaktionen seien gerade in sozialen Brennpunkten nötig. (ph/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

