Inzidenz steigt den vierten Tag in Folge - Hamburgs Bürgermeister glaubt an Pandemie-Ende

In Deutschland steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Derweil wird über die Aufhebung weiterer Maßnahmen diskutiert. Ist das Ende der Pandemie in Sicht? Der News-Ticker.

Die Ausbreitung der Delta-Mutation* in Deutschland sorgt für Streit. Das Robert-Koch-Institut* verzeichnet steigende Zahlen (siehe Erstmeldung).

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher glaubt, die Pandemie werde Ende des Jahres überwunden sein.

Dieser News-Ticker zu Corona* in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die 7-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Sie liegt aktuell bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 671 Corona-Neuinfektionen) und 35 Todesfälle registriert. Das geht aus den Daten des RKI-Dashboards vom Samstagmorgen hervor.

3.735.420 Menschen in Deutschland haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

91.225 Menschen starben bisher an oder mit Corona, teilt das RKI mit.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.634.000 an.

Corona in Deutschland: Weiter Weg Richtung Herdenimmunität

Derweil gibt es immer mehr Menschen, die angesichts der steigenden Impfzahlen ein Ende aller Corona-Beschränkungen fordern. Auch Außenminister Heiko Maaß (SPD) hatte sich bereits öffentlich dafür ausgesprochen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht diese Forderung kritisch. „Bevor wir alle Maßnahmen aufheben können, müssen wir noch deutlich weiter in Richtung Herdenimmunität kommen“, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. „Die Pandemie ist noch nicht überstanden“, warnte sie.

Corona-Zahlen in Deutschland: Diskussion um Ende aller Maßnahmen

Gleichwohl müssten alle verbliebenen Maßnahmen laufend darauf überprüft werden, ob sie noch verhältnismäßig seien, sagte die Justizministerin. „Es ist ein großer Erfolg, dass Dank der niedrigen Infektionszahlen und des Fortschritts beim Impfen bereits die meisten Einschränkungen aufgehoben werden konnten“, sagte Lambrecht. Dies gelte besonders „für Einschränkungen, die tief in die Grundrechte eingreifen“.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht die Entwicklung trotz der aktuellen Ausbreitung der Delta-Variante* optimistisch. Er geht davon aus, dass die Corona-Pandemie Ende des Jahres überstanden ist. „Ich denke, wir werden die Pandemie dieses Jahr hinter uns lassen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die zugelassenen Impfstoffe schützten nach ersten Erkenntnissen auch vor den neuen Virus-Varianten. „Nun kommt es darauf an, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger impfen lassen und wir als Gesellschaft damit insgesamt geschützt sind.“ Eine Auffrischungsimpfung gegen Corona werde wohl nötig sein*. „Dies wäre als Routine in unserem Gesundheitssystem auch machbar. kah/dpa*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

