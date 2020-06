Bundesland hebt Kontaktbeschränkungen auf – RKI schätzt Gefahr durch Corona als „hoch“ ein

Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefahr in Deutschland durch das Coronavirus noch immer als „hoch“ ein. Unterdessen hat ein Bundesland die Kontaktbeschränkungen abgeschafft.

Thüringen hat verkündet, die Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni aufzuheben.

Die Regierung von Thüringen hat beschlossen, ab dem 13. Juni alle rechtlich verbindlichen Kontaktbeschränkungen* aufzuheben. In Kraft tritt dann ausschließlich eine Grundverordnung mit Empfehlungen, beispielsweise zur Zahl der Kontakte. Viele Einrichtungen dürfen mit der neuen Grundverordnung dann wieder öffnen, zum Beispiel Schwimmbäder in geschlossenen Räumen, aber auch Thermen, Saunen und Kinos. Allerdings müssen hierfür angesichts des Coronavirus* Infektionsschutzkonzepte genehmigt werden.

Zu Polizeikontrollen von Kleingruppen, wird es nach Aussagen der Gesundheitsministerin von Thüringen, Heike Werner, aber nicht mehr kommen. Denn mit der neuen Verordnung setze die Regierung auf mehr „Eigenverantwortung“ durch die Bürger.

Unsere neue Verordnung setzt auf mehr Eigenverantwortung der Bürger*innen - vor einer Ansteckung kann man sich nur durch Achtsamkeit schützen. Was gilt ab dem 13.06.? Hier der Überblick ⏬

Keine Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen: Bereits im Vorfeld gab es harsche Kritik

Scharfe Kritik gab es bereits bei der Ankündigung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Corona-Strategie zu wechseln und einen landesweiten Verzicht auf Corona-Auflagen durchzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte betont, dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden sei und allgemeine und generelle Regelungen in Deutschland weiterhin notwendig seien, um die Krise unter Kontrolle zu halten.

Auch Wissenschaftler und Virologen in Deutschland kritisierten die Lockerungspläne von Thüringen. „Das ist ein Bevölkerungsexperiment, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht", mahnte beispielsweise der Gesundheitsversorgungsforscher Max Geraedts von der Universität Marburg

Robert-Koch-Institut schätzt Corona-Gefahr in Deutschland als „hoch“ ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt in seinem Lagebericht die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland nach wie vor als „hoch“ ein. Über 180.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle wurden dem RKI bisher übermittelt. Der Tod von mehr als 8.500 Menschen in Deutschland steht nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Nachweise auf das Coronavirus SARS-CoV-2 werden gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die Daten werden gemäß Infektionsschutzgesetz spätestens am nächsten Arbeitstag vom Gesundheitsamt elektronisch an die zuständige Landesbehörde und von dort an das RKI übermittelt.

Das Robert Koch-Institut unterstreicht auf seiner Webseite: „Durch die Dateneingabe und Datenübermittlung entsteht von dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Falls bis zur Veröffentlichung durch das RKI ein Zeitverzug, sodass es Abweichungen hinsichtlich der Fallzahlen zu anderen Quellen geben kann.“

