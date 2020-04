Während in Deutschland über Wege aus dem Corona-Shutdown diskutiert wird, steigt die Zahl der Corona-Infizierten und -Toten weiter. Nun äußert sich ein Virologe zu möglichen Folgen der Lockerungen.

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Deutschland nach wie vor lahm.

legt das öffentliche Leben in Deutschland nach wie vor lahm. Ab dem 4. Mai soll es schrittweise Öffnungen geben - jedoch nicht in allen Bundesländern.

Das Robert-Koch-Institut informiert weiterhin über die aktuelle Corona-Lage in der Bundesrepublik.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Update 13.58 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Pandemie erläutert, nun ist es Sache der Länder, diese Regelungen und Richtlinien im Detail umzusetzen.

Am Donnerstag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz erklärt, wie sein Bundesland die derzeitigen Beschränkungen lockern will. Der bayerische Weg unterscheidet sich von dem anderer Bundesländer wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen.

Coronavirus in Deutschland: Gewerkschaft der Polizei warnt

Die Gewerkschaft der Polizei hat nun eine bundesweit einheitliche Lockerung der Corona-Regelungen von Bund und Ländern angemahnt. Die Bewältigung der Krise dürfe „kein Anlass sein, in einen politischen Wettbewerb einzutreten“, erklärte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Radek am Donnerstag in Berlin.

„Es darf in einem Bundesland nicht mehr oder weniger Beschränkungen geben als in einem anderen“, fordert er. Söder rechtfertigt die in Bayern vergleichsweise langsame Lockerung der Einschränkungen damit, dass der Freistaat mehr als andere Regionen in Deutschland vom Coronavirus betroffen ist.

Corona in Deutschland: Virologe bewertet Merkels neuen Plan - und sorgt für überraschenden Vorschlag

Update 10.11 Uhr: Seit Mittwoch steht es fest: Bis einschließlich 3. Mai werden die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen verlängert, doch es soll auch einige Lockerungen, wie zum Beispiel die Öffnung bestimmter Geschäfte geben.

Nun stellt sich die Frage, wie Virologen Merkels neuen Kurs einschätzen. Dr. Christoph Spinner, Virologe und Oberarzt am Münchner Klinikum Rechts der Isar, hat sich bereits zur neuen Corona-Lage in der Bundesrepublik geäußert - und ein Vorgehen gefordert, das wohl bei vielen zunächst für Überraschung sorgt. Er hält eine Durchseuchung für notwendig und fordert deshalb kontrollierte Neuinfektionen mit Covid-19.

Video: Coronavirus - Bayerischer Experte für Durchseuchung

Coronavirus in Deutschland: Es könnte wieder jeder Infektionsfall nachverfolgbar werden

„Als Arzt ist es mir vor allem wichtig, dass alle Maßnahmen die im Moment getroffen werden, darauf abzielen, dass die medizinische Versorgungskapazität in den Krankenhäusern und im Gesundheitssystem weiter ausreicht“, betont Spinner im Gespräch mit Focus.de. „Und ich denke, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind.“ Durch die Maßnahmen des Social Distancings seien die Neuinfektionszahlen weiter zurückgegangen und die Verdopplungszeit der Neuinfektionen auf weit über 20 Tage angestiegen ist. „Zunächst war das Ziel über 14 Tage, jetzt sind wir weit darüber“, betont Spinner. „Das erlaubt einen Zustand, dass die Infektionen so weit zurückgehen, dass wieder jeder einzelne Infektionsfall nachverfolgbar werden könnte.“

Wichtig sei es nun aber auch, mehr Test- und Beratungsangebote verfügbar zu halten und die Gesundheitsämter in die Lage zu versetzen, Infektionsketten nachzuverfolgen. Darauf hingewiesen, dass Experten infolge der aktuellen Lockerungen mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen rechnen, erklärt Spinner, dass es wichtig sei, zu verstehen, dass die Inkubationszeit mit bis zu 14 Tagen bei Covid-19 relativ lang sei. „Alle Maßnahmen, die heute getroffen werden,werden frühestens in zwei Wochen spürbar sein und im Rahmen des exponentiellen Wachstums sogar erst nach einem vielfachen der Inkubationszeit wirklich spürbar werden“, prognostiziert der Virologe.

Coronavirus in Deutschland: Experten halten Durchseuchung für notwendig

Viele Experten würden glauben, dass solange keine Impfung verfügbar sei, eine Durchseuchung von 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung erforderlich sein dürfte, damit es nicht mehr zu einer unkontrollierten Verbreitung kommt. „Wie hoch die Durchseuchung in der Bevölkerung derzeit ist, wird in verschiedenen Studien untersucht und sie dürfte sich auch in verschiedenen Bundesgebieten erheblich unterscheiden“, vermutet Spinner.

Ganz sicher sei allerdings, dass wir noch spürbar von der erforderlichen Durchseuchung abweichen würden. „Das bedeutet im Umkehrschluss, wir werden in einen Modus kommen müssen, dass kontrolliert Neuinfektionen stattfinden können, Menschen mit Erkrankungen in Kliniken und im Gesundheitssystem versorgbar bleiben aber dennoch das öffentliche Leben fortgesetzt werden kann“, fordert der Oberarzt. Sicher werde auch sein, dass das öffentliche Leben nicht so stattfinden könne, wie es vor Covid-19 stattgefunden habe, solange kein Impfstoff verfügbar sei.

Update, 16. April, 8.31 Uhr: Laut den aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität gibt es in Deutschland aktuell 134.753 Infizierte. 3.804 Personen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben (Stand: 8.30 Uhr).

Coronavirus in Deutschland: Leichter Anstieg bei Zahl der Neuinfektionen

Update um 22.01 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet in Deutschland im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder einen leichten Anstieg. Am Mittwoch wurden in Deutschland rund 3000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Dienstag hatte man lediglich einen Zuwachs von rund 2000 Infizierten verzeichnet. Damit steigt die Zahl der Corona-Infektionen auf 131.400.

Mindestens 336 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben, die Todeszahl steigt damit in Deutschland auf 3553 (Vortag Stand 20.30 Uhr: 3217). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Corona: RKI veröffentlicht aktuelle Fallzahlen - Bund will Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen

Update 18.58 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus setzt die Bundesregierung auf eine komplette Verfolgung der Infektionsketten. „Wenn wir jetzt mehr öffentliches Leben zulassen, in kleinen Schritten, dann ist es ganz wichtig, das wir noch besser die Infektionsketten verfolgen können“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. „Es muss unser Ziel sein, jede Infektionskette verfolgen zu können.“ Dann gelinge es auch, Infektionsherde einzugrenzen.

Eine von der Bundesregierung geplante Smartphone-App soll helfen, mögliche Kontakte mit Infizierten nachzuverfolgen. Deren Nutzung soll freiwillig sein. Vor allem seien aber die Gesundheitsbehörden gefordert, sagte Merkel. Die Frage sei von „ganz, ganz entscheidender Bedeutung“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: „Das Drama in Italien war ja, das Infektionsketten nicht mehr verfolgbar waren und damit eine völlig unkontrollierte Ausbreitung erfolgte.“

Im zwischen Bund und Ländern vereinbarten Papier heißt es dazu: „Um zukünftig Infektionsketten schnell zu erkennen, zielgerichtete Testungen durchzuführen, eine vollständige Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und die Betroffenen professionell zu betreuen, werden in den öffentlichen Gesundheitsdiensten vor Ort erhebliche zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen, mindestens ein Team von 5 Personen pro 20.000 Einwohner.“

Corona: RKI veröffentlicht aktuelle Fallzahlen - Bund will Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen

Update 18.25 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger erneut aufgerufen, sich weiterhin an die Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu halten. Man habe zwar etwas erreicht, was nicht von vorneherein absehbar gewesen sei, die Krankenhäuser, die Ärzte und die Pflegekräfte seien nicht überlastet worden, sagte Merkel am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz mit den Regierungschefs der Länder.

Aber das sei nur ein Zwischenerfolg, „ein zerbrechlicher Zwischenerfolg“, warnte Merkel. Es gebe noch nicht viel Spielraum für Änderungen oder ein Vorpreschen, auch wenn eine gute Absicht dahinter stecke. Es gebenoch keinen Impfstoff. Man müsse „äußerste Vorsicht“ walten lassen. Zugleich bedankte sich die Kanzlerin bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich weitgehend an die Beschränkungen gehalten hätten.

Update um 16.27 Uhr: Bei den Beratungen zur Corona-Krise* haben sich Bund und Länder der Bild zufolge darauf geeinigt, noch bis mindestens zum 31. August alle Großveranstaltungen zu verbieten.

Corona-Krise: Bund und Länder wollen offenbar Schutzmasken in Handel und ÖPNV empfehlen

Update von 16.08 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die dpa aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erfuhr.

Corona: RKI veröffentlicht aktuelle Fallzahlen - Bund will Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen

Update um 13.16 Uhr: Nun ist es beschlossene Sache: Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen werden um weitere 20 Tage verlängert. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin mit. Eine Lockerung der Beschränkungen soll es hingegen im Bereich des Handels geben: Der Bund will ermöglichen, Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder zu öffnen.

Coronavirus in Deutschland: Kontaktbeschränkungen sollen bis 3. Mai verlängert werden

Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, die der dpa am Mittwoch vorlag. Grundsätzlich sollen die seit mehreren Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen jedoch bis zum 3. Mai verlängert werden. Alle aktuellen Entscheidungen der deutschen Regierungen lesen Sie auch in unserem Shutdown-Ticker.

Update um 12.16 Uhr: Wie am Mittwochvormittag aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, sollen die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen der deutschen Grenzen nach dem Willen des Bundesinnenministeriums für weitere 20 Tage gelten. Diesbezüglich wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten über Einzelheiten sprechen.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte bei der Bundespressekonferenz am Mittwoch außerdem, dass Übermut und Nachlässigkeit vermieden werden müsse, um Erfolge im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung nicht zu gefährden. Der Pfad, auf dem sich Deutschland in den nächsten Wochen befinden werde, sei einer schmaler Grad zwischen vorsichtigen schrittweisen Lockerungen und Bewahrung unserer Fortschritte im Kampf gegen die Epidemie.

Coronavirus-Folgen in Deutschland: Schadstoff-Belastung geht zurück

Doch auch eine gute Nachricht gibt es mittlerweile infolge der Corona-Krise: Die Schadstoffbelastung in Deutschland ist durch die Pandemie zurückgegangen. Wie die Wirtschaftswoche am Dienstag nach Auswertung von Daten des europäischen Erdbeobachtungssatelliten Sentinal-5P berichtete, sind in der Atmosphäre über Mitteleuropa seit Anfang April weniger extreme Stickstoffdioxid-Werte gemessen worden. Über deutschen Ballungsräumen seien auf den Satellitenbildern kaum noch große Schadstoffwolken zu sehen, heißt es im Bericht der Zeitschrift.

Update um 11.03 Uhr: Die Deutsche Presse-Agentur hat am Mittwochvormittag wieder die aktuellen Corona-Zahlen für die Bundesrepublik veröffentlicht. So sind bislang mehr als 128.500 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Am Vortag waren es bis 10.15 Uhr mehr als 126.600 Infektionen. Mindestens 3222 mit Covid-19 infizierte Menschen sind bislang bundesweit gestorben. Am Vortag belief sich dieser Wert bis 10.15 Uhr auf 2998 Todesfälle. Die dpa beruft sich dabei auf Informationen des Robert-Koch-Instituts.

Angesichts der stagnierenden Infektionszahlen ringt die Politik um Maßnahmen für eine Lockerung der Einschränkungen. Details des Exit-Plans sind am Mittwoch früh durchgesickert.

Coronavirus in Deutschland: RKI schätzt Zahl der Genesenen auf 72.600

Laut Schätzungen des Instituts haben in Deutschland rund 72.600 Personen die Covid-19-Infektion überstanden. Wie für andere Länder auch rechnen Experten in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Am meisten von der Coronavirus-Ausbreitung betroffen sind innerhalb Deutschlands außerdem nach wie vor die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Wie am Mittwochvormittag ebenfalls bekannt wurde, sind gut vier Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung mehr als 225.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche wieder zu Hause. Das Auswärtige Amt teilte weiter mit, dass jetzt nur noch eine „mittlere vierstellige Zahl“ Reisender ausgeflogen werden müsse. Davon würden sich die meisten in Südafrika, Argentinien und Peru befinden. Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundeswehr dürfte damit in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Doch auch danach werden sich die Botschaften weiter um Einzelfälle kümmern.

Coronavirus in Deutschland: Medikamentenversorgung ist laut Experten vorerst gesichert

Update vom 15. April, 7.00 Uhr: Eine kürzlich veröffentliche Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey ergab, dass sich die Deutschen inmitten der Corona-Krise am meisten vor einer Ansteckung, sozialer Isolation und der fehlenden Bewegungsfreiheit fürchten. Doch zumindest eine Sorge konnte ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte der Bevölkerung nun nehmen. Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, ist die Medikamentenversorgung hierzulande trotz Hamsterkäufen und vereinzelten Lieferengpässen weitgehend gesichert. „Es gibt keine Unterversorgung“, sagte der Sprecher.

Zwar gehe die Corona-Krise nicht spurlos an der Produktion von Arzneien vorbei, es gebe aber keinen Grund zur Panik, hieß es. „Im Augenblick gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen, dass man schlechter als bisher an Medikamente kommt“, sagte auch ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbänden. Wie in der derzeitigen Pandemie habe es auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder Engpässe gegeben. Die Auswirkungen der aktuellen Pandemie und inwieweit Arzneimittelhersteller beispielsweise in Indien oder China betroffen sind, könne man noch nicht abschätzen, sagte der Sprecher. Teilweise sei es allerdings zu Produktionseinstellungen gekommen. Man müsse wachsam sein und Lieferengpässe als eine verzögerte Folge der Pandemie bedenken.

Coronavirus in Deutschland: Das macht Deutschen am meisten Sorgen

Update um 21.29 Uhr: Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Diese Frage beschäftigt nicht nur die am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin tagenden Ministerpräsidenten, sondern immer mehr auch die deutsche Bevölkerung. Dabei geht es insbesondere um mögliche Lockerungen.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey bennenenen 37 Prozent der Menschen zwar weiterhin die Sorge vor einer Ansteckung als größtes Problem, jedoch ist in diesem Bereich ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Noch vor einem Monat hatten 46 Prozent für diese Antwort votiert.

Nun scheinen den Deutschen zwei weitere Aspekte Sorge zu bereiten. So nennen 34 Prozent der Befragten die fehlende Bewegungsfreiheit und 32 Prozent die soziale Isolation als größte Erschwerniss. Das Alleinsein beschäftige dabei besonders die junge Generation der 18- bis 29-Jährigen, von denen mehr als jeder Zweite (51 Prozent) soziale Isolation als größtes Problem deklarierte.

Die ältere Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen fürchtet hingegen weiterhin eine Ansteckung am stärksten (50 Prozent), leidet aber auch vermehrt unter mangelnder Bewegungsfreiheit (35 Prozent statt zuvor 24 Prozent).

Coronavirus in Deutschland: Personen in Eppendorfer Uniklinik infiziert

Update um 21.04 Uhr: Am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) haben sich im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

„Im Bereich der Onkologie sind in der vergangenen Woche rund 20 Patientinnen und Patienten sowie rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen Covid-19-positiv getestet worden“, erklärte UKE-Sprecherin Saskia Lemm am Dienstagabend auf dpa-Anfrage. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. „Einige dieser Patienten werden entsprechend noch im UKE betreut, andere sind in die Häuslichkeit entlassen worden.“

Update um 19.23 Uhr: Corona in Schleswig-Holstein: 53 Bewohner eines Pflegeheims sowie 19 Pfleger sind im Kreis Stormarn positiv auf das Coronavirus getestet worden. Noch seien keine schweren Erkrankungen aufgetreten. In dem Heim leben überwiegend Demenzkranke und psychisch auffällige Personen.

Update um 18.12 Uhr: Positive Nachrichten aus Rheinland-Pfalz: Die Zahl schwer erkrankter Covid-19-Patienten ist dort in der vergangenen Woche quasi nicht mehr weiter angestiegen. Das Mainzer Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, aktuell werden 358 mit dem Coronavirus infizierte Personen in rheinland-pfälzischen Kliniken behandelt. Im Vergleich zum Dienstag vor einer Woche sei dies ein Anstieg um lediglich neun Fälle.

Die Zahl der intensivmedizinischen Corona-Patienten sank im gleichen Zeitraum sogar von 133 auf 120. Von diesen müssen aktuell 108 beatmet werden, einer mehr als vor sieben Tagen.

Coronavirus in Deutschland: Franzosen zeigen sich entsetzt von Verhalten der Deutschen

Update um 17.47 Uhr: Französische Politiker beklagen wegen des Coronavirus Anfeindungen gegenüber ihren Landsleuten. Im deutsch-französischen Grenzgebiet im Saarland soll es zu Diffamierungen gekommen sein, wie Christophe Arend, Abgeordneter aus Forbach in Paris, der Zeitung Le Parisien (Montagsausgabe) schildert:

„Ich kenne viele Menschen in meinem Wahlkreis, die sehr verärgert über die Deutschen sind, die mehr als abfällige Bemerkungen über die Franzosen gemacht haben.“ Französische Grenzgänger seien in ihren deutschen Unternehmen „wie Aussätzige“ behandelt worden.

Update um 17.11 Uhr: Die Zahl der Corona-Opfer in einem Wolfsburger Pflegeheim ist auf 38 Bewohner gestiegen. Wie die Stadt Wolfsburg am Dienstag mitteilte, starben eine 79-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann, die mit dem Virus infiziert waren.

Update um 16.55 Uhr: Am Mittwoch wird sich Kanzlerin Angela Merkel per Telefonschalte mit den Regierungschefs der Bundesländer über die möglichen Lockerungen der Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus* beraten. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen basiert laut dem nordrhein-westfälischen MinisterpräsidentArmin Laschet auf dem Stand der Forschung. So werden Studienergebnisse aus der Gemeinde Gangelt im Corona-Zentrum Heinsberg, der Expertenrat des Bundeslands sowie ein Gutachten der Forschungsgemeinschaft Leopoldina hinzugezogen.

Coronavirus in Deutschland: NRW-Ministerpräsident Laschet für deutschlandweite Lösung

Zu den Bedingungen der Lockerungen gehören Armin Laschet zufolge auch eine verschärfte Überwachung der Daten oder das Einhalten des Mindestabstands und Hygieneverordnungen. Ebenso seien bei der Diskussion Gesichtsmasken und Mundschutz Thema.

NRW-Ministerpräsident Laschet setzt bei der stufenweisen Lockerung der Maßnahmen auf eine gemeinsame Strategie der Bundesländer. Für einzelne Bereiche, wie etwa Abiturtermine, müsse jedoch auch eine Einzellösung möglich sein, so Laschet. „Eine Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung“ sei nun nötig.

Update um 15.35 Uhr: Am Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über die Corona-Krise in Deutschland. Dabei geht es um eine Exit-Strategie aus den Ausgangsbeschränkungen und dem Shutdown.

Coronavirus in Deutschland: Jena verschärft Mundschutzpflicht

Update um 14.50 Uhr: Das Tragen eines Mundschutzes am Arbeitsplatz ist in Jena (Thüringen) jetzt ab Dienstag (14. April) Pflicht.

Sie betrifft Arbeitsräume, in denen mehr als eine Person arbeitet und in denen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Außnahme: Wenn in einem Raum 20 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen und der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Coronavirus in Deutschland: „Es gibt 80-Jährige, die spielen noch Tennis“

Update um 13.03 Uhr: Das jüngste Corona-Todesopfer in Deutschland war bislang 26 Jahre alt, das älteste 105. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sterben vor allem ältere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 (s.u). Besonders in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern häufen sich laut RKI Covid-19-bedingte Ausbrüche. Hier sei die Zahl der Verstorbenen vergleichsweise hoch.

In diesem Zusammenhang ist eine Debatte über die Therapie von älteren und vorerkrankten Covid-19-Patienten entbrannt. Prof. Gernot Marx von der Uniklinik Aachen hat sich in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk (Dlf) zur Behandlung von Coronavirus-Patienten geäußert. Der Intensivmediziner hat Forderungen zurückgewiesen, ältere und vorerkrankte Patienten mit Covid-19 vorzugsweise palliativmedizinisch zu behandeln. Jedes Vorgehen sei individuell abzustimmen. Im Vordergrund stünde stets der Patientenwille.

Das Lebensalter dürfe nicht die alleinige Maßgabe sein, so Prof. Marx im Dlf. Es gebe durchaus fitte 80 Jahre alte Menschen, die beispielsweise noch Tennis spielten.

Coronavirus in Deutschland: NRW verabschiedet Pandemie-Gesetz

Update um 12.37 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat mit großer Mehrheit das Pandemie-Gesetz in der Corona-Krise verabschiedet. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hält es für ausgeschlossen, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland schon unmittelbar nach den Osterferien „am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen“.

Coronavirus in Deutschland: RKI-Chef übt Kritik an Leopoldina-Studie

Update um 10.42 Uhr: Auf Nachfrage eines Journalisten ging RKI-Chef Wieler am Dienstag auch auf die Leopoldina-Studie ein, die mögliche Schritte für die Lockerung des Shutdowns aufzeigt. Wieler übte dabei auch vorsichtig formulierte Kritik an der Studie. Bestimmte wichtige Kennzahlen seien in dem Paper nicht bekannt, sagte er. Als Beispiel nannte er die Zahl R, die Reproduktionszahl. Sie gibt an, wie viele Personen ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Wie Wieler zuvor erklärte, sei es äußerst wichtig, diese Zahl auf einen Wert unter eins abzusenken. „Derzeit liegt die Reproduktionszahl bei 1,2, also nicht unter eins“, betonte Wieler schon in seinem Statement zu Beginn der Pressekonferenz. „Wir sehen eine Verlangsamung, aber das ist immer noch kein eindeutiger Trend“, warnte Wieler. „Wir sind mit R immer noch nicht unter 1, können daher noch nicht von einer Eindämmung sprechen, sondern nur von positiven Tendenzen.“

Coronavirus in Deutschland: RKI rät zum Schulstart für älterer Jahrgänge

Grundsätzlich gebe es aber keine gravierenden Unterschiede zwischen den Vorschlägen für Lockerungsmaßnahmen im Leopoldina-Paper und den Einschätzungen des RKI, erklärte Wieler. Eine etwas differenzierte Einschätzung gebe es nur bezüglich der Öffnung der Schulen. „Es ist epidemiologisch sinnvoller, zuerst die älteren Schüler wieder in die Schulen zu lassen“, sagte Wieler. Sie könnten Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel Abstandsregeln besser einhalten als die jüngeren Schüler.

Im Großen und Ganzen enthalte die Leopoldina-Studie aber die Maßnahmen, die man sich überlegen könne, lautete Wielers Fazit zu dem Paper. Doch er betonte auch: „Wir haben nach wie vor keine Blaupause, diese Pandemie gab es vorher so noch nicht.“ Es gebe kein eindeutiges richtig oder falsch und man werde viel ausprobieren müssen.

Update um 10.27 Uhr: RKI-Chef Wieler kündigte bei der Pressekonferenz des Instituts an, dass bald verschiedene Antikörper-Studien durchgeführt werden sollen. Diese sollen helfen, besser einzuschätzen, wie viele Menschen eine Corona-Infektion schon durchgemacht haben. Dadurch erhofft sich Wieler auch weitere Erkenntnisse über die Dunkelziffer.

Coronavirus in Deutschland: 300.000 Aufrufe der „Corona-Datenspende“-App

Außerdem betonte Wieler, dass jeder einzelne Bürger zum Kampf gegen das Coronavirus beitragen können. So sei es beispielsweise mittlerweile möglich, einen Rachenabstrich einzuschicken. Wieler wies zudem auf die neu veröffentlichte „Corona-Datenspende“-App des Instituts hin. „Die App wurde seit der letzten Woche schon 300.000 Mal runtergeladen“, berichtete Wieler. „Das ist ein unglaublicher Erfolg und ich kann mich nur für die Unterstützung bedanken.“ Der RKI-Chef kündigte an, dass das Institut diese Daten „sehr sinnvoll auswerten“ werde. Zum Ende seines Statements richtete Wieler einen Dank, aber auch einen eindringlichen Aufruf an seine Zuhörer: „Mein ausdrücklicher Dank an Sie alle, bleiben Sie bei der Sache und nehmen Sie die Krankheit ernst, indem Sie die Regeln weiter einhalten“, forderte er.

Update um 10.18 Uhr: Wieler berichtete bei der RKI-Pressekonferenz außerdem, dass Covid-19-Infizierte in Deutschland durchschnittlich 49 Jahre alt seien und, dass neben Husten und Schnupfen auch häufig Geschmacks- und Geruchslosigkeit als Symptome gemeldet werden. Der Anteil der Verstorbenen unter den Covid-19-Inifzierten belaufe sich aktuell auf 2,4 Prozent. „Dieser Anteil ist in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen“, sagte Wieler. Das liege zum einen an der steigenden Zahl von Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen sowie an der Entwicklung, dass generell immer mehr ältere Menschen an Covid-19 erkranken würden.

Coronavirus in Deutschland: Wieler rechnet mit weiteren Covid-19-Todesfällen

Etwa 16 Prozent der gemeldeten Fälle würden sich aktuell in Krankenhäusern befinden. Da sich damit knapp 15.000 Corona-Infizierte in stationärer Behandlung befänden, „müssen wir leider damit rechnen, dass es noch weitere Todesfälle geben wird“, prognostizierte Wieler.

Update um 10.08 Uhr: Weiter erklärte Wieler, dass es derzeit nicht zu Engpässen bei der gesundheitlichen Versorgung kommen werde und genug Intensivbetten vorhanden seien. Damit sei ein weiteres Etappenziel erreicht worden. Er betonte allerdings auch, dass es in diesem Zusammenhang große regionale Unterschiede gebe.

In Deutschland sollen zudem die Testkapazitäten weiter erhöht werden. Anschließend ging Wieler auf die Corona-Zahlen weltweit und speziell in Deutschland ein. Mittlerweile seien weltweit fast zwei Millionen Menschen infiziert, fast alle Länder seien betroffen.

Den jüngsten Informationen des RKI zufolge gibt es derzeit mindestens 125.098 bestätigte Corona-Infektionen. Das seien rund 2000 mehr als am Vortag. Außerdem seien 2969 Menschen, die mit Covid-19 infiziert waren, und mittlerweile gestorben. Die Zahl der Genesenen liegt schätzungsweise bei 68.100 Personen.

Coronavirus in Deutschland: Zahlen haben sich laut Wieler „auf hohem Niveau eingependelt“

Update um 10.04 Uhr: In einer Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts gibt Leiter Lothar Wieler nun einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. „Die Covid-19 Zahlen in unserem Land zeigen einige positive Tendenzen“, sagte Wieler. „Dafür danke ich allen sehr herzlich. Schön ist dass unsere Anstrengungen Erfolge zeigen, also lassen Sie uns nicht nachlassen beim Einhalten der Regeln.“ Tatsächlich müssten wir weiter die Entwicklung abwarten, betonte der RKI-Chef.

„Wir haben die Grippe-Welle von der Covid-19-Welle entkoppelt“, berichtet er. Das sei wichtig, weil dadurch viele Intensivbetten zur Verfügung stehen. Die Fallzahlen würden darauf hindeuten, dass die Fälle seit mehreren Tagen nicht mehr so stark ansteigen. Aber die Zahlen hätten sich „auf einem relativ hohen Niveau eingependelt“, es gebe noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Fallzahlen zurückgehen.

Erstmeldung vom 14. April 2020:

Berlin - In Deutschland sind bis Montagabend mindestens 126.600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus* registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: 124.100). Mindestens 2994 (Vortag Stand 20.15 Uhr: 2830) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den RKI-Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts* haben in Deutschland rund 64.300 Menschen die Infektion überstanden. Damit gelten etwa die Hälfte der bisher erfassten Infizierten inzwischen als genesen.

Coronavirus in Deutschland: Grünen-Chefs wollen schrittweise Öffnung der Schulen

Am Dienstagmorgen wurde nun bekannt, dass sich die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck dafür ausgesprochen haben, Schulen und auch Kitas nach und nach wieder zu öffnen - jedoch begleitet von Vorsichtsmaßnahmen*. Bevor am Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten, wie es in der Corona-Krise weitergeht, schrieben die beiden einen Brief an die Parteimitglieder, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Abschlussklassen sollten als erste wieder in die Schulen“, heißt es darin. Und auch die Klassen eins bis sechs sollen den Grünen-Chefs zufolge Priorität haben, weil die Betreuung der jüngeren Schüler besonders wichtig sei.

Unterdessen forderte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki die Öffnung von Geschäften bereits ab 19. April. „Ich würde alle Geschäfte, die derzeit geschlossen sind, wieder öffnen lassen, sofern die Abstandsregeln dort einzuhalten sind“, sagte Kubicki gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dies könne zum Beispiel durch Einlasskontrollen geschehen, schlug der Bundestagsvizepräsident vor. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich nun jedoch zurückhaltend zu einer möglichen Wiedereröffnung von Ladengeschäften geäußert.

So vermied er es am Dienstag im ARD-Morgenmagazin, einen Termin für mögliche Lockerungen der strengen Regeln* zu nennen. „Ich möchte den Ministerpräsidenten nicht vorgreifen, das ist eine Entscheidung von 16 Bundesländern“, sagte Altmaier.

Coronavirus in Deutschland: RKI informiert in Pressekonferenz über aktuelle Lage

„Wir schauen, was geschieht, wie die Infektionszahlen sich in den nächsten Tagen entwickeln werden“, sagte Altmaier. Das werde Klarheit bringen, dann könne man eine Entscheidung treffen. Über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informiert das Robert-Koch-Institut am heutigen Dienstag ab 10 Uhr wieder auf einer Pressekonferenz.

Übrigens: Das RKI hat kürzlich auch eine Anti-Corona-App, die sogenannte Corona-Datenspende-App, veröffentlicht. Wie sie im Kampf gegen Corona helfen soll und wer sich dort registrieren kann, erfahren Sie im nachfolgenden Video.

