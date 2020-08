Corona in Deutschland: Bundesland erwägt Alkoholverbot in Bars und Kneipen

Das Coronavirus grassiert weiterhin in Deutschland. Immer wieder kommt es auch bei Partys zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Ein Bundesland denkt jetzt über ein Alkoholverbot nach.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt erneut vor dem Coronavirus .

warnt erneut vor dem . Schulöffnungen in Bayern: Eine Woche vor Schulbeginn treffe man sich erneut, um zu entscheiden.

Eine Woche vor Schulbeginn treffe man sich erneut, um zu entscheiden. SPD-Chef wirft Jens Spahn (CDU) schwere Verfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus vor.

+++ 20.05 Uhr: Das Coronavirus schränkt auch das Feiern vieler Menschen in Deutschland ein. Die meisten Party-Gäste halten sich an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und doch kommt es in Bars und Kneipen auch immer wieder zu Verstößen. Dem will ein Bundesland jetzt Einhalt gebieten und denkt über ein Alkoholverbot nach. „In den Gaststätten kommen oft viele Menschen eng zusammen, wenn dann noch viel Alkohol getrunken wird, dann wird es schwierig,“ sorgt sich die Gesundheitssenatorin von Berlin, Dilek Kalayci, gegenüber der „Berliner Morgenpost“.

+ Corona Deutschland Alkoholverbot.jpg © picture alliance/Uwe Zucchi/dpa

Man müsse ein Alkoholverbot in Erwägung ziehen, „wenn sich die Disziplin in den Gaststätten nicht verbessert“, so Kalayci weiter. Darüber hinaus sorge „der Alkoholgenuss dafür, dass die Menschen nachlässiger werden, laut werden, kaum noch Abstand halten“. In Berlin wurden zuletzt auch die Corona-Kontrollen in Bars und Kneipen verschärft. Bußgelder sollten laut der Gesundheitssenatorin „konsequenter“ verhängt werden.

Corona in Deutschland: Tests für Reiserückkehrer in der Kritik - Söder plant weiteren Ausbau

+++ 17.45 Uhr: Die Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt seit Samstag (08.08.2020). An den Airports in Deutschland wurden seither Tausende Reisende getestet. Alleine an Nordrhein-Westfalens Flughäfen sind am Wochenende rund 7000 Reisende auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse sollen bis Mittwoch vorliegen, berichtete ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.

Corona in Risikogebieten: Kritik an kostenlosen Tests für Reiserückkehrer

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihre Tests künftig selbst zahlen sollten. Klingbeil sagte in BILDlive, es gäbe „ein Gerechtigkeitsproblem damit, dass man in Risikogebiete fährt und dann auch noch den Test vom Staat bezahlt bekommt“.

Corona in Bayern: Söder plant Ausbau von flächendeckenden Tests

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder plant indessen flächendeckend Corona-Testzentren in Bayern. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt sollen Zentren eingerichtet werden, sagte Söder in Nürnberg. Die Menschen sollen sich „schnell und unbürokratisch testen lassen können und dafür nicht mehr zum Arzt gehen müssen“, so Söder weiter. Nach Söders Plänen sollen sich Reiserückkehrer künftig zweimal testen lassen: Einmal bei der Einreise und ein zweites Mal fünf bis sechs Tage später. Auch dafür sollen die Testkapazitäten in Bayern weiter ausgebaut werden.

+ Reiserückkehrer: Die Kritik an kostenlosen Tests wird größer © Axel Heimken / dpa

Schule in Rostock teilweise unter Quarantäne nach Urlaub von Familie

+++ 15.55 Uhr: Vier schulpflichtige Kinder einer Familie aus Rostock wurden nach einem Auslandsaufenthalt der Familie in einem Gebiet der Türkei, das aktuell nicht als Risikogebiet gilt, positiv auf das Coronavirus getestet. Zunächst seien alle Kinder negativ getestet worden. Nach der Erkrankung eines Familienmitgliedes seien die zwei älteren Kinder dann doch positiv auf das Virus getestet worden. Alle 67 Mitschüler*innen und Lehrer*innen einer 7. und 9. Klasse stehen deshalb seit Sonntag (09.08.2020) unter Quarantäne.

Corona in Rostock: Insgesamt 67 Menschen unter Quarantäne

Die zwei älteren Kinder seien allerdings nur zwei Tage in der Schule gewesen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Aufgrund des begrenzten Zeitraumes und der baulichen Besonderheiten der Schule könnten die Kontakte sehr genau nachvollzogen und eingeschränkt werden, hieß es.

+ Schüler*innen einer Schule in Rostock stehen unter Quarantäne. © Bernd Wüstneck / dpa

Corona in einer Schule in Rostock: Hort auch betroffen

Eines der beiden jüngeren Kinder sei noch gar nicht in der Schule gewesen, so das Gesundheitsministerium weiter. Das zweite Kind sei am Freitag (07.08.2020) nur auf einem Sportfest gewesen. Im Anschluss habe es allerdings noch den Hort der Grundschule besucht. Deshalb ist die Quarantäne auf vier weitere Hortschüler und eine Erzieherin ausgeweitet worden. Insgesamt betrifft die Quarantäne 67 Menschen.

+++ 15.09 Uhr: Finanzminister Olaf Scholz sei Krisenmanager der Bundesregierung in der Corona-Krise. So sehen die SPD-Chefs den heute nominierten SPD-Kanzlerkandidaten. „Olaf Scholz genießt hohes Ansehen in der Bevölkerung, aber auch in der Partei“, sagte am Montagnachmittag (10.08.2020) Partei-Chef Walter-Borjans bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. „Jetzt ist es raus.“, twitterte Scholz bereits am Montagmorgen. Vorstand und Präsidium der Partei hätten Scholz am Montagvormittag einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert.

Scholz könne und wolle für eine sozialdemokratische Politik kämpfen, so Partei-Chefin Saskia Esken weiter. Scholz selbst sprach erneut von Respekt und Wertschätzung für die Helden der Corona-Krise. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist danach nicht mehr nötig. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei mit einem Kanzlerkandidaten für die Wahl 2021.

Jetzt ist es raus: Auf Vorschlag unserer Vorsitzenden @EskenSaskia und @NowaboFM haben mich Präsidium und Vorstand der @spdde gerade einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Ich freue mich auf einen tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team. #KK_SPD pic.twitter.com/3OFQepqQxj — Olaf Scholz (@OlafScholz) August 10, 2020

Söder beruft außerplanmäßig sein Kabinett ein – und warnt erneut

+++ 12.51 Uhr: Auf einer Pressekonferenz in Nürnberg am Montagvormittag (10.08.2020) hat CSU-Chef Markus Söder erneut vor einem wachsenden Infektionsrisiko durch das Coronavirus gewarnt. „Corona wird jeden Tag gefährlicher“, sagte Bayerns Ministerpräsident nach einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung via Video. Corona sei in ganz Europa auf dem Vormarsch. Zugleich nähmen Leichtsinn und Unvernunft zu, so Söder weiter. Daher müssten die Menschen zu der Vorsicht zurückkehren, die in den vergangenen Wochen ein guter Schutz gewesen sei.

Immer mehr Infizierte klagten auch nach Monaten noch über Spätfolgen wie fehlenden Geruchssinn, warnte Söder. Das zeige, dass Corona viel heimtückischer und gefährlicher sei als bislang angenommen.

+ Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Deshalb hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder außerplanmäßig sein Kabinett zusammengerufen. © Nicolas Armer / dpa

Corona in Bayern: Söder äußert sich zu Regelunterricht in Schulen

Söder äußerte sich auch zum Regelunterricht in Schulen: Es werde überall in Deutschland eine echte Balance zwischen Gesundheit und der Erfüllung des Bildungsauftrags werden, so der CSU-Chef weiter. Bayern habe den Vorteil, zu beobachten, wie die anderen Bundesländer damit umgehen. „Wir schauen uns das an und werden unsere eigenen Maßnahmen daraus ziehen“, so Söder.

Söder über Corona-Schulbeginn in Bayern: „Wir werden sehr schnell reagieren“

Eine Woche vor Schulbeginn treffe man sich nochmal, um darüber zu diskutieren. Das Ziel sei ein regelmäßiger Unterricht, es werde aber kein ganz normaler, sagte der CSU-Chef. „Für uns ist klar, wir werden sehr schnell reagieren“, so Söder weiter. Wenn es Fälle gebe, werde man schnell entsprechende Maßnahmen treffen. Ob es eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben wird, werde am 1. September entschieden. Man habe unterschiedliche Rückmeldungen dazu bekommen.

Scharfe Kritik an Öffnung von Schulen – Manche schließen direkt wieder

+++ 08.06 Uhr: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwere Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland vorgeworfen. Die „vollmundige Selbstvermarktung“ des Ministers könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass an vielen Stellen Testkapazitäten fehlten, sagte Walter-Borjans der „Süddeutschen Zeitung“. Zudem ließen Testergebnisse so lange auf sich warten, dass Betroffene „gegen ihren Willen zum Infektionsrisiko“ würden.

Walter-Borjans bezeichnete es auch als Fehler, dass nur Heimkehrer aus Corona-Risikogebieten sich einem obligatorischen Test unterziehen lassen müssen, während andere Rückkehrer lediglich unverbindlich zu einem Test eingeladen werden. „Zum erfolgreichen Umgang mit der Pandemie gehört nicht nur der Auftritt vor der Kamera, sondern auch das Klein-Klein der Umsetzung“, sagte der SPD-Vorsitzende. „Das ist aber ganz offenbar nicht Sache des Bundesgesundheitsministers.“

Walter-Borjans warnte vor einem erneuten „wirtschaftlichen Lockdown“ in Deutschland. Dieser würde das Land an die Grenze der Belastbarkeit und möglicherweise darüber hinaus bringen, sagte er.

+ SPD-Chef Norbert Walter-Borjans findet deutliche Worte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Umgang mit der Corona-Krise in Deutschland. © John Macdougall

Corona in Deutschland: Nur halb so viele Neuinfektionen wie die Tage zuvor

Update vom Montag, 10.08.2020, 6.18 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 436 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 216.327 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert*, wie das RKI am Montagmorgen im Internet meldete (Datenstand 10.8., 0.00 Uhr). Seit dem Vortag wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9197. Bis Sonntagmorgen hatten 197.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt damit nur halb so hoch wie die Werte in der vergangenen Woche. Am Samstag waren 1122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet worden. Auch am Freitag und Donnerstag lagen die Zahlen erstmals seit Anfang Mai wieder über der Schwelle von 1000 Fällen. Die am Montag bekannt gegebenen Zahlen der Neuinfektionen sind aber meist vergleichsweise niedrig, weil am Sonntag nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte übermitteln.

Corona in Deutschland: R-Wert über kritischer Marke

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 9.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,17 (Vortag: 1,32). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 9.8., 0.00 Uhr, bei 1,17 (Vortag: 1,23). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Corona in Deutschland: Schulöffnung erntet scharfe Kritik

Erstmeldung vom Montag, 10.08.2020, 6.15 Uhr: Nachdem bereits Mecklenburg-Vorpommern seine Schulen für zahlreiche Kinder geöffnet hatte, folgen nun weitere Bundesländer. Doch von langer Dauer war die Schulöffnung in Mecklenburg-Vorpommern nicht: Bereits nach wenigen Tagen mussten zwei Schulen wieder schließen. An einer Grundschule in im Landkreis Rostock infizierte sich ein Schüler und an einem Gymnasium in Ludwigslust wurde eine Lehrerin sowie zwei weitere Pädagogen positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Bundeselternrat kritisierte daraufhin die Kultusminister für deren schlechte Vorbereitung auf die Schulöffnung. Sie hätten die Schulen viel zu schnell und unvorsichtig geöffnet, obwohl sie genug Zeit gehabt hätten, den die Schulöffnung angemessen vorzubereiten. Laut dem Bundeselternrat hatten diese vorgeschlagen, die Klassen zu teilen, sodass im Fall einer Corona-Infektion weniger Schüler*innen in Quarantäne geschickt werden müssen – dieser Vorschlag wurde jedoch nicht berücksichtigt.

Corona in Deutschland: Holpriger Schulstart erntet Kritik

Trotz des holprigen Starts in Mecklenburg-Vorpommern öffnen nun auch Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein ihre Schulen, um nach der langen Corona-Pause und der Umstellung auf digitalen Unterricht wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückfinden zu können. Karin Prien (CDU), Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, appellierte an Eltern, Lehrende und Schüler*innen, unbedingt zu Hause zu bleiben, sollten sie unter Krankheitssymptomen leiden. Für eine Grundschule in Husum in Schleswig-Holstein verzögert sich der Beginn des Präsenzunterrichts um eine Woche, da eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet wurde und in einer Besprechung bereits Kontakt zu anderen lehrenden Personen hatte.

Wichtig! Wenn ihr Kind morgen Erkältungssymptome zeigt, schicken Sie es NICHT in die Schule! Alle Infos zum Schulstart und zum Corona-Reaktionsplan unter https://t.co/105qb72ocL pic.twitter.com/7qAZFshy5j — Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (@Bildung_SH) August 9, 2020

Corona in Deutschland: Die aktuellen Zahlen am 10. August

Bundesland Bestätigte Infektionen Baden-Württemberg 37.767 Bayern 51.803 Berlin 9688 Brandenburg 3626 Bremen 1803 Hamburg 5664 Hessen 12.703 Mecklenburg-Vorpommern 936 Niedersachsen 14.943 Nordrhein-Westfalen 51.561 Rheinland-Pfalz 7771 Saarland 2926 Sachsen 5632 Sachsen-Anhalt 2057 Schleswig-Holstein 3586 Thüringen 3425 Gesamt 215.891

(Quelle: Robert Koch-Institut)

