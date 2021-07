Corona-Lage in Russland: Delta-Variante auf dem Vormarsch

EM-Spiel polarisiert

Die Delta-Variante hat Russland weiter fest im Griff. Zahl an Todesfällen und Neuinfektionen steigt. Ein Spiel der EM 2021 ist letztendlich schuld daran.

St. Petersburg – Die Corona-Situation in Russland verschärft sich zusehends*. Von Neuinfektionen ist vor allem St. Petersburg betroffen. In der russischen Stadt hatte erst am Freitag, 2. Juli 2021, das EM-Viertelfinalspiel zwischen der Schweiz und Spanien stattgefunden. Das große Problem: Viele der im Stadion anwesenden Fans, aber auch sich in den Fanzonen aufhaltende Interessierte trugen keine medizinische Schutzmaske gegen das Coronavirus.

Dementsprechend müssen die russischen Behörden traurige Zahlen vermelden. Innerhalb von 24 Stunden konnten 25.000 Neuinfektionen verzeichnet werden. So viele, wie seit Anfang Januar 2021 nicht mehr. Schon Ende Juni hatte das Robert Koch-Institut Russland als Virusvariantengebiet eingestuft. Hierzu zählen auch Großbritannien, wo die Delta-Variante weiter wütet*, und bis zuletzt auch Portugal, dessen Inzidenzwerte die Regierung dazu zwangen, die Hauptstadt Lissabon abzuriegeln*. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.