Trotz Corona: EM-Sommer in München? Entscheidung wohl gefallen

News-Ticker für den Freistaat

+ © Marc Müller/dpa/dpa-Bildfunk München bleibt wohl Co-Gastgeber bei der Fußball-EM. © Marc Müller/dpa/dpa-Bildfunk

Die Corona-Lage in Bayern bleibt angespannt. Können Spiele der Fußball-EM in München trotzdem stattfinden? Eine Entscheidung ist wohl gefallen. Alle News im Ticker.

Die Corona*-Lage in Bayern bleibt angespannt.

Die Bundes-Notbremse sorgt für Unruhe in der bayerischen Koalition (siehe Erstmeldung)

München behält wohl die Spiele als Mit-Gastgeber der Fußball-EM (siehe Update vom 23. März, 11.56 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 23. März, 11.56 Uhr: München bleibt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Co-Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Die UEFA bestätigte die bayerische Landeshauptstadt als Ausrichter der drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie eines Viertelfinales, wie die dpa während einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Freitag erfuhr.

Zuvor hatte die Landesregierung Bayerns nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds ihr Einverständnis mit dem Leitszenario erklärt, in dem eine Mindestkapazität von 14.500 Zuschauern in München für „realistisch“ gehalten wird. In der Allianz Arena sind die deutschen Heimspiele gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale geplant.

Nach Corona-Streit in Bayerns Regierung - Aiwanger wird deutlich: „ ...was seit Monaten die Gesellschaft spaltet“

Erstmeldung vom 23. April, 10.40 Uhr: München - Die Corona-Lage im Freistaat bleibt angespannt. Der Landkreis Kronach liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz* von 346,1 deutschlandweit auf Platz drei. Die Landkreise Haßberge (344,9) und Mühldorf am Inn (339,2) folgen auf den Plätzen vier und fünf. Der Landkreis Landshut hat mit einem Wert von 300,8 die elfthöchste Inzidenz in Deutschland. Für ganz Bayern meldete das Robert-Koch-Institut* (RKI) am Freitag eine Inzidenz von 180,5. Das ist die fünfthöchste Inzidenz aller Bundesländer.

Corona in Bayern: Bundes-Notbremse kommt - Streit zwischen CSU und Freien Wählern

Aufgrund der deutschlandweit hohen Corona-Zahlen stimmte nach dem Bundestag auch der Bundesrat einer Bundes-Notbremse zu. Ab dem Wochenende müssen sich die Menschen in Deutschland deshalb auf neue Corona*-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundes-Notbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium in Berlin erläuterte. Die CSU um Bayerns Ministerpräsident Markus Söder befürwortete die Bundes-Notbremse.

Im Freistaat sorgt das Gesetz derweil für Unruhe. Der Streit in der bayerischen Koalition hatte sich am Donnerstag zugespitzt.* Die Freien Wähler, Koalitionspartner von Markus Söders CSU, stellten am Donnerstag in Berlin die erste von zwei geplanten Verfassungsbeschwerden gegen die neue Bundes-Notbremse vor. Bayerns Wirtschaftsminister und Bundesvorsitzender der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, äußerte im Interview mit Welt live harsche Kritik. Der Bund habe in vielen Punkten „grandios versagt,“ fand er. Aiwanger warf dem Bund vor, „fachfremd“ und weit weg von den Bürgern „vor Ort“ zu entscheiden. Manche Regeln der Corona-Notbremse seien „schizophren“.

Corona regional: Das Update für Bayern

Wegen der Bundes-Corona-Notbremse: Streit in Bayern - Aiwanger wird deutlich

Von der CSU* kam postwendend Kritik: „Es ist unverständlich, dass Hubert Aiwanger in dieser kritischen Phase die Notwendigkeit der Ausgangsbeschränkungen anzweifelt“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann. Ausgangsbeschränkungen seien ein wichtiges und wissenschaftlich anerkanntes Instrument bei der Pandemiebekämpfung. Herrmann warf Aiwanger ein offenkundiges Wahlkampfmanöver vor.



Auf Twitter verdeutlichte Aiwanger noch am Donnerstagabend seine Meinung: „Es muss einen vernünftigen Mittelweg geben zwischen #allesdichtmachen #Coronagibtsgarnicht #harterLockdownsofort #Coronaleugner #Coronabefürworter und was noch alles seit Monaten die Gesellschaft spaltet“, so seine Forderung. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Was die Bundes-Notbremse für den Freistaat bedeutet, lesen Sie in unserer Regel-Übersicht.*