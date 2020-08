Niedersachsen: Nach Corona-Anstieg - Test-Zentren werden wieder geöffnet

Die Corona-Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Noch vor wenigen Tagen waren die letzten Testzentren in Niedersachsen geschlossen worden. Jetzt müssen sie wieder öffnen.

Die Corona-Infektionen* in Niedersachsen steigen wieder in die Höhe.

steigen wieder in die Höhe. Erst kürzlich geschlossenen Testzentren müssen ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Göttingen - Das Coronavirus in Niedersachsen nimmt wie überall in Deutschland wieder an Fahrt auf. Durch steigende Corona-Infektionen werden nun kürzlich geschlossene Corona-Testzentren in Niedersachsen wieder geöffnet. Am Mittwoch (05.08.2020) sind aktuell 14.663 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 654 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Corona in Niedersachsen: Testzentren werden wieder geöffnet

Erst vor wenigen Tagen waren die letzten Testzentren geschlossen worden, doch einige sollen nun ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dafür gibt es einen weiteren Grund, denn auch Menschen aus Nicht-Risiko-Gebieten können sich jetzt auf das Coronavirus testen lassen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (05.08.2020) 14.663 (+46) Geschätzte genesene Personen 13.354 (+33) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 654

Das Testzentrum in Hannover in Niedersachsen hat vor rund einer Woche angefangen, Menschen auf eine Corona-Infektion zu testen. 11 weitere Corona-Testzentren in ganz Niedersachsen sollen folgen und in den nächsten Wochen wieder in Betrieb gehen.

Corona in Niedersachsen: Flughafen Hannover nimmt Abstriche von Ferien-Heimkehrern

Auch Menschen, die mit dem Auto, Bus oder Bahn aus den Ferien kommen - egal, ob Risikogebiet oder nicht - können sich dort testen lassen. Das Abstrich-Zentrum in Empelde in der Region Hannover in Niedersachsen ist folgend auf den Flughafen Hannover ebenfalls wieder gestartet.

Wer aus einem Risikogebiet kommt und in Hannover landet, muss einen Corona-Test machen.https://t.co/D8sa0TOCoM pic.twitter.com/B5mzxGaUcu — NDR Niedersachsen (@NDRnds) July 29, 2020

Direkt in der ersten Woche ließen sich am Flughafen Hannover rund 336 Rückkehrer aus den Ferien testen. Die Rate auf positive Tests liege laut einer Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) bei 0,94 Prozent.

