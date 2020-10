Corona-Ausmaße in NRW besorgniserregend: Laschet will nicht einmal „normales“ Weihnachten versprechen

In Nordrhein-Westfalen steigen die Corona-Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in einigen Großstädten über dem Warnwert. Sie gelten nun als Risikogebiete.

Update vom 14. Oktober, 14.32 Uhr: Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts überschreiten am Mittwoch in NRW neun Großstädte und vier Kreise mit insgesamt mehr als 5,6 Millionen Einwohnern die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Die Städteregion Aachen mit ihren gut 557.000 Einwohnern meldete am Mittwoch ebenfalls einen entsprechenden Warnwert von 57,6. Von den rund 18 Millionen Einwohnern Nordrhein-Westfalens leben somit fast 6,2 Millionen, also jeder Dritte, in einem Corona-Risikogebiet.

Corona in NRW: Kölner Polizei führt Maskenpflicht für Beamte ein

Die Kölner Polizei hat wegen der hohen Corona-Zahlen in der Domstadt eine Maskenpflicht für ihre Beamten eingeführt. Eine Sprecherin sagte, Polizisten würden künftig auf der Straße und wenn sie zu zweit im Streifenwagen sitzen, Masken tragen. In besonderen Einsatzlagen, beispielsweise wenn keine Zeit zum Aufziehen bleibe, könne es sein, dass auf die Maske verzichtet werden müsse. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte, dass eine landesweite Einführung dieser Regelung für Corona-Hotspots bislang nicht angedacht sei.

Corona in NRW: 14 Städte und Kreise gelten als Risikogebiet

Erstmeldung vom 14. Oktober: Köln - Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) bleibt weiterhin besorgniserregend. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwochmorgen für Deutschland 5.132 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die höchste Zahl an neuen Ansteckungen wies dabei das Bundesland NRW mit 1.164 Corona-Fällen auf. In mehreren Städten und Kreisen ist der kritische 7-Tage-Inzidenz-Wert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten.

Laut Angaben des RKI* kamen am Mittwoch der Kreis Mettmann und der Kreis Olpe zu der Liste der Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen hinzu. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert in Gelsenkirchen ist hingegen unter den Grenzwert auf 48,1 gesunken. Damit gelten in NRW aktuell die folgenden 14 Städte und Kreise als Corona*-Risikogebiet:

Herne (95,2)

(95,2) Solingen (71)

(71) Kreis Recklinghausen (70,7)

(70,7) Köln (70,4)

(70,4) Leverkusen (67,8)

(67,8) Hamm (66,1)

(66,1) Wuppertal (63,4)

(63,4) Hagen (56,2)

(56,2) Düsseldorf (55,6)

(55,6) Duisburg (55,5)

(55,5) Kreis Unna (54,4)

(54,4) Kreis Mettmann (54,4)

(54,4) Kreis Olpe (53,7)

(53,7) Essen (51,1)

Corona in NRW: Laschet hofft auf „Weihnachten ohne Lockdown“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zeigte sich am Mittwochmorgen optimistisch, dass ein Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens trotz der stark steigenden Corona-Infektionszahlen* vermieden werden kann. Einen erneuten Lockdown zum Jahresende schloss er jedoch nicht aus. Anders sein bayerischer Kollege und Landeschef Markus Söder. Er schließt einen Lockdown für den Freistaat kategorisch aus.

„Nein, das kann niemand versprechen, aber man kann alles tun, damit es nicht dahin kommt“, erklärte Laschet in der Sendung „Frühstart“ bei ntv. Es sei entscheidend, dass aus den hohen Infektionszahlen keine schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle resultieren. „Dann kann es gelingen, dass wir Weihnachten ohne Lockdown erleben können“, sagte der NRW-Ministerpräsident.

„Wir müssen sicherstellen, dass aus stark steigenden Infektionszahlen keine stark steigenden Fälle von schweren Krankheitsverläufen oder gar Todesfällen werden", sagt Ministerpräsident @ArminLaschet. Nötig dafür sind verstärkte Tests in Alten- und Pflegeheimen. #Corona pic.twitter.com/ddGyDLwcLa — Staatskanzlei NRW (@landnrw) October 13, 2020

Corona in NRW: Laschet rechnet mit Aufhebung des Beherbergungsverbots

Vor dem heutigen Treffen von Bund und Ländern im Kanzleramt erklärte Laschet, er rechne damit, dass das Beherbergungsverbot gekippt werden kann. Im ARD-„Morgenmagazin“ sagte er: „Ich finde, wir sollten da pragmatische Lösungen heute versuchen.“ Das Problem beim Beherbergungsverbot sei, dass viele Bürger die Regeln nicht verstehen und dadurch die Akzeptanz eher geschwächt wird, mahnte Laschet. „Die Regelung ist so kompliziert und unverständlich, dass ich glaube, dass wir hier heute, wenn der Rest der Maßnahmen verabredet wird, einheitlich, dazu kommen könnten, dass wir das Beherbergungsverbot in dieser Form nicht mehr brauchen“, berichtete Laschet gegenüber ntv.

Für die Corona-Risikogebiete in Deutschland forderte der CDU*-Politiker einheitliche Regeln. „Wenn aber jetzt bis zu 50 Kreise über 50 sind, dann muss Klarheit sein, dass alle die gleichen Maßnahmen haben. Alkoholverbote, Sperrstunden, alles das, was in dem Katalog drin ist. Und das ist das, für das wir heute kämpfen sollten, dass wir da, wenn die 50 erreicht ist, einheitlich reagieren“, erklärte Laschet im Gespräch mit ntv.

Corona in NRW: Online-Formular der Stadt Essen erntet heftige Kritik

Die Stadt Essen hat ein Online-Formular eingeführt, mit dem Bürger Verstöße gegen Corona-Regeln melden können. Dabei sollen Ort, Datum, Uhrzeit und Art des Verstoßes, beispielsweise bei unzulässigen Veranstaltungen, angegeben werden. Fotos des Verstoßes können ebenfalls hochgeladen werden. Die Angaben zur eigenen Person sind nicht verpflichtend.

Das Online-Formular ist allerdings auf heftige Kritik gestoßen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Dieses Denunziationsportal ist mit Sicherheit rechtswidrig und sollte sofort gelöscht werden.“ Die Tatsache, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt im amtlichen Auftrag zu Denunzianten gemacht würden und Fotos aus dem öffentlichen Raum hochladen sollten, erinnere an schlimmste Zeiten. Er sprach von „chinesischen Verhältnissen“.

Da uns zu dem Thema gerade viele Nachfragen erreichen: pic.twitter.com/nr000nTDA9 — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) October 12, 2020

Grünen-Digitalexperte Dieter Janicek sagte gegenüber der Bild: „Verwaltungen sollten Bürger nicht mit Formularen ermuntern, andere Bürger zu denunzieren. Das spaltet die Gesellschaft.“ Die Stadt Essen verteidigte das Formular und erklärte auf Twitter, es diene der „Kanalisierung von Informationen, die das Ordnungsamt sonst telefonisch oder per E-Mail erhält. Zu keiner Zeit haben wir das Formular beworben oder aktiv dazu aufgefordert, Verstöße zu melden.“ (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

