Neue Strategie gegen Corona: Diese Regeln sieht der Bund für Herbst und Winter vor

Karl Lauterbach (SPD) hat den Corona-Fahrplan des Bundes für Herbst und Winter vorgestellt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Karl Lauterbach und Marco Buschmann haben sich geeinigt: Den Entwurf für die bundesweite Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Gesundheits- und Justizministerium am Mittwoch gemeinsam veröffentlicht. Was genau dieser vorsieht, lesen Sie hier:

Deutschland - Mehr Eigenverantwortung und Spielraum für Verschärfungen: In diesem Herbst und Winter soll die Maskenpflicht ein Kerninstrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. Das sieht der Entwurf von Gesundheits- und Justizministerium vor, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gemeinsam beschlossen haben.

Bundesweit soll weiterhin eine Maskenpflicht in Fern- und Flugverkehr sowie neu eine Masken- und Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen gelten. Die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben.