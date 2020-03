Coronavirus in Baden-Württemberg: Erster Infizierter verstorben - aktuelle Zahlen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg steigt weiter an.

Täglich werden für Baden-Württemberg neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Alle Infos und aktuellen Zahlen gibt es im Übersichts-Ticker.

Baden-Württemberg - Täglich gibt es für Baden-Württemberg neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, die Gesamtzahl steigt immer schneller. Am 25. Februar wurden die ersten Coronavirus-Infizierten in Baden-Württemberg bekannt. Es wurden vier Fälle gemeldet. Am 29. Februar erreichte das Coronavirus auch den Landkreis Heilbronn.

Es traf einen 32-jährigen, der sich zuvor in Mailand aufhielt und daraufhin erkrankte. Er arbeitete nach seiner Infektion in einem Altersheim in Bad Rappenau. Dort hatten sich weitere Menschen angesteckt. Nachdem das bekannt geworden war, mussten 100 Menschen unter Quarantäne gestellt werden. Wie echo24.de* in einem Ticker über die aktuellen Corona-Fälle in Baden-Württemberg berichtet.

