Coronavirus in Baden-Württemberg: Land ändert Corona-Verordnung - Kretschmann mit düsterer Prognose

Coronavirus in Baden-Württemberg: „Corona - Ostern bitte nicht reisen“· steht auf der Autobahn 5 am Heidelberger Autobahnkreuz.

Baden-Württemberg ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Bundesländern. Vor den Osterfeiertagen hat das Land seine Corona-Verordnung überarbeitet. Die Opposition geht auf die Barrikaden.

Baden-Württemberg ist innerhalb Deutschlands besonders stark von der Coronavirus-Ausbreitung betroffen.

ist innerhalb Deutschlands besonders stark von der betroffen. In dem Bundesland gibt es mittlerweile sogar mehr Corona-Tote als in Nordrhein-Westfalen .

. Nun fordert das Land mit Verweis auf die Pandemie-bedingte Ausnahmesituation, eine Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten aufzuschieben .

Update vom 11. April, 14.52 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet für die Zeit nach der Corona-Krise harte Verteilungskämpfe. „Machen wir uns nichts vor: Das wird eine harte Debatte geben, wer die Kosten für die Rettungspakte trägt“, sagte der Grünen-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Letztlich werde die gesamte Bevölkerung dafür bezahlen: „Die meisten Menschen werden nach der Corona-Krise erstmal ärmer sein.“

Baden-Württemberg zum Beispiel spanne für fünf Milliarden Euro einen Schutzschirm, der Betrag sei binnen zehn Jahren zu tilgen. „Das heißt: Eine halbe Milliarde im Jahr muss im Haushalt anderswo eingespart werden. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel.“

Coronavirus in Baden-Württemberg: Land ändert Corona-Verordnung

Update vom 10. April, 13.58: Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung vor den Osterfeiertagen überarbeitet. Die Änderungen treten von Karfreitag ab sofort in Kraft.

In den neuen Änderungen wird Prostitution gänzlich verboten, bislang regelte die Verordnung nur, dass Bordelle geschlossen bleiben.

gänzlich verboten, bislang regelte die Verordnung nur, dass Bordelle geschlossen bleiben. Sportboothäfen müssen schließen.

Ein Besuch beim Zahnarzt ist nur noch in Akut- oder Notfällen erlaubt.

Das Betretungsverbot in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gelockert, wenn dort von keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgegangen werden kann.

in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen , wenn dort von keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgegangen werden kann. Mobile Verkaufsstellen für landwirtschaftliche Produkte dürfen geöffnet bleiben.

Die FDP geht wegen der Änderung für die Zahnarzt-Behandlung auf die Barrikaden. „Die vierte Verordnung der Landesregierung bedeutet für Zahnärztinnen und Zahnärzte faktisch ab heute ein Berufsverbot in Baden-Württemberg“, erklärte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Karfreitag. Diese massive und bundesweit einmalige Einschränkung sei nicht mit der Landeszahnärztekammer abgestimmt.

Wir haben die Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des #Coronavirus erneut geändert. Die neuen Regelungen gelten ab Freitag, den 10. April 2020. Die wesentlichen Änderungen finden Sie auf der Webseite im Überblick: https://t.co/lSP5lnC2z4 — Landesregierung BW (@RegierungBW) April 9, 2020

Universitätsklinik Ulm entlässt zwei französische Covid-19-Patienten

Update vom 10. April, 12.36 Uhr: Zwei im Universitätsklinik Ulm behandelte Covid-19-Patienten aus dem französischen Elsass können in ihre Heimat zurückkehren. Der Gesundheitszustand der beiden Männer habe sich in den vergangenen Tagen erheblich verbessert, teilte die Klinik am Karfreitag mit. Eine Beatmung oder Behandlung der beiden Männer auf der Intensivstation sei nicht mehr nötig.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Pandemie könnte sich auf Diesel-Fahrverbote auswirken

Erstmeldung vom Donnerstag, 9. April 2020:

Stuttgart - Das Bundesland Baden-Württemberg ist in Deutschland mit am meisten von der Coronavirus*-Ausbreitung betroffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagnachmittag mitteilte, sind dort bislang mehr als 21.400 Corona-Infektionen und mindestens 514 Todesfälle infolge von Covid-19 bestätigt worden.

Coronavirus: Baden-Württemberg hat viele Corona-Tote

Übertroffen wird Baden-Württemberg dabei nur noch von Bayern mit mehr als 29.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 653 Corona-Toten. Betrachtet man die Infektionszahlen, liegt auch Nordrhein-Westfalen mit mehr als 23.300 Covid-19-Infizierten noch vor Baden-Württemberg. Im Hinblick auf die Totenzahlen liegt NRW jedoch mit 445 bislang bestätigten Todesfällen hinter Baden-Württemberg auf dem dritten Platz. Für alle drei Bundesländer gilt außerdem: Die Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer.

Die Corona-Krise könnte in Baden-Württemberg nun auch noch Auswirkungen auf einen Bereich haben, den man so zunächst nicht mit der Pandemie in Verbindung bringen würde. Das Land hat das Verwaltungsgericht Stuttgart gebeten, mögliche Diesel-Fahrverbote oder Verkehrsbeschränkungen in der Landeshauptstadt aufzuschieben.

Das Gericht sei in einem Schreiben um die Vertagung einer ursprünglich für April vorgesehenen Entscheidung zu dem Thema gebeten worden, teilte das Landesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Die Coronavirus-Pandemie und gesunkene Schadstoffwerte würden eine „Atempause bei der Luftreinhaltung“ rechtfertigen.

Coronavirus könnte Einfluss auf Diesel-Fahrverbote haben

„Die Corona-Krise zwingt zum Umdenken und erfordert neue Prioritäten“, erklärte das Ministerium den Schritt. Der Autoverkehr sei seit Einführung der Kontaktbeschränkungen* werktags auf Hauptverkehrsstraßen um ein Drittel zurückgegangen und auch die Stickdioxid-Messwerte hätten sich „um bis zu zehn Mikrogramm“ verbessert. „Daher haben wir das Gericht gebeten, für die Zeit der Kontaktbeschränkungen einen Aufschub zu akzeptieren.“ Anschließend könnten Fahrverbote, „sofern erforderlich“, zeitnah in Kraft treten.

Doch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will das möglichst verhindern und stellte den Stuttgartern stattdessen „neue, der Situation angemessene Maßnahmen wie beispielsweise die Freigabe von Autospuren für den Radverkehr in Aussicht. „Auch die Hardware-Nachrüstung steht zur Verfügung und muss jetzt endlich stärker genutzt werden“, forderte Hermann.

