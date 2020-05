Baden-Württemberg: Schulen und Kitas sollen bis Ende Juni vollständig öffnen

Kultusministerin Susanne Eisenmann will Schulen und Kitas in Baden-Württemberg bis Ende Juni vollständig öffnen.

Baden-Württemberg - Seit Mitte März sind Schulen und Kitas in Baden-Württemberg* geschlossen. Zwar ist die Notbetreuung in Kitas und der Unterricht an Schulen jüngst ausgeweitet worden, eine vollständige Öffnung in der Coronavirus-Zeit stand aber bisher nicht zur Debatte.

Jetzt wagt Kultusministerin Susanne Eisenmann einen großen Schritt in Richtung "Normalisierung" und verkündet die vollständige Öffnung von Kitas und Schulen in Baden-Württemberg* bis Ende Juni. Als Grundlage für die Maßnahme dient Eisenmann eine Coronavirus-Studie der Uniklinik Heidelberg.

