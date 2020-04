Corona: Neue Zahlen für Bayern und München bekannt - erste Polizei-Bilanz zum Osterwochenende 

Coronavirus in Bayern: 78.000 Kontrollen am Osterwochenende - Innenminister Herrmann bescheinigte den Menschen ein „sehr vorbildliches“ Verhalten angesichts der Corona-Krise.

Vorläufig noch bis 19. April gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen, um das Coronavirus einzudämmen. Markus Söder bittet um Rücksicht, doch immer wieder gibt es Verstöße.

Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen in Bayern gelten vorläufig noch bis zum 19. April.

Immer wieder stellt die Polizei Verstöße fest.

Michael Hölscher, Leiter des Münchner Tropenistituts, führt derzeit eine Studie mit 3000 Münchnern durch, die Aufklärung bringen soll, wie hoch die Dunkelziffer der Corona-Infektionen bereits ist.

„In ganz Deutschland werden wir derzeit maximal bei einer Durchseuchung von einem halben bis einem Prozent der Bevölkerung liegen“, sagte Hölscher der Zeit. Teils war über eine deutlich höhere Dunkelziffer gemutmaßt worden.

Coronavirus in Bayern: Osterfeiertage mit Ausgangsbeschränkung - Bilanz der Polizei

Update vom 13. April, 15.45 Uhr: Über Ostern in Bayern gab es keine Verwandtenbesuche, keine Urlaubsreisen, keine Gottesdienste. Trotz des sonnigen und frühsommerlich warmen Wetters seien die meisten Bürger daheim geblieben oder lediglich zu Spaziergängen in der näheren Umgebung ins Freie gegangen. Polizei und Innenministerium stellten den Bürgern angesichts der Ausgangsbeschränkung ein gutes Zeugnis aus.

Insgesamt habe die Polizei am Osterwochenende rund 78.000 Kontrollen wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung und der Schließung von Gastronomie und Einzelhandel durchgeführt, teilte das Innenministerium am Montag mit. Dabei registrierte sie demnach rund 10.000 Verstöße. Minister Joachim Herrmann (CSU) bescheinigte den Menschen ein „sehr vorbildliches“ Verhalten angesichts der Corona-Krise. In München löste die Polizei, wie tz.de* berichtet eine Grillparty mit 51 Gästen auf.

Bis Ostermontag (Stand 10.00 Uhr) wurden laut Gesundheitsministerium 33.329 Menschen in Bayern positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet - das waren 547 Fälle mehr als am Vortag. Gestorben sind 834 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten.

In München wurden am Ostermontag, 13. April (Stand 13.30 Uhr), 156 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.615 Infektionen gemeldet. 2.240 dieser Corona-Infektionen sind bereits geheilt.



Corona-Ausbruch in Asylbewerber-Unterkünften - Gebäude in Rosenheim mit Bauzaun abgesperrt

Update vom 13. April, 8.35 Uhr: Corona-Alarm in einer Asylbewerberunterkunft in Rosenheim. Wie rosenheim24.de berichtet, musste die Unterkunft an der Karlsbader Straße gegen 18 Uhr am Samstag unter Quarantäne gestellt werden.

Hintergrund ist, dass diverse Bewohner der Unterkunft typische Symptome einer Corona-Infektion aufweisen würden. Daraufhin wurden bei 48 der rund 60 insgesamt in der Unterkunft Lebenden entsprechende Tests durchgeführt. 17 der Tests erbrachten positive Ergebnisse. In Abstimmung mit dem Rosenheimer Gesundheitsamt und den zuständigen Polizeibehörden wurde daraufhin die Quarantäne über die gesamte Einrichtung verhängt und ein Bauzaun um das Objekt errichtet.

Auch in Traunreut gibt es zwei Corona-Fälle in einer Asylunterkunft. Das Landratsamt Traunstein hat eine vierzehntägige Quarantäne für alle Bewohner der Unterkunft angeordnet. Hintergrund der Maßnahme ist, dass einer der Erkrankten laut Landratsamt eine „sehr kontaktfreudige Persönlichkeit besitzt und aktiv in der Unterkunft unterwegs war", weswegen die restlichen Bewohner als Kontaktpersonen der Gruppe 1 eingestuft worden sind.

+ In zwei Asylunterkünften in Rosenheim und Traunreut gibt es nun Corona-Ausbrüche (Symbolbild). © picture alliance / Chr istian Pör / Christian Pörschmann

Mehrheit der Bayern würde sich eine Corona-App herunterladen

Update vom 13. April, 8.13 Uhr: Mehr als jeder Zweite in Bayern würde sich eine sogenannte Tracking App zum schnelleren Eindämmen der Coronavirus-Epidemie installieren. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 ergab, würden 55,4 Prozent der Befragten in Bayern eine App zur Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen Corona-Infzierter freiwillig nutzen. 36,4 Prozent gaben an, sie nicht oder eher nicht freiwillig zu installieren. Damit liegt Bayern etwa im Bundesschnitt.

Die App soll anonym erfassen, wer sich im näheren Umfeld des Betreffenden befindet - und im Infektionsfall diese Kontaktpersonen schnell informieren. Bisher läuft diese Information über die Gesundheitsämter. Diese bemühen sich, aufwendig alle Kontaktpersonen zu erreichen, an die sich der Infizierte erinnert.

Corona-Krise in Bayern: Menschen halten Beschränkungen ein

Update, 19.16 Uhr: Auch am Ostersonntag haben die Menschen in Bayern die wegen der Corona-Krise geltende Ausgangsbeschränkung weitgehend eingehalten. Keine Osternacht in der Kirche, kein Ausflug in den Zoo, kein Verwandtenbesuch: Bei frühlingshaftem Wetter blieben die meisten Menschen daheim oder gingen lediglich - den Regeln entsprechend - in der Sonne spazieren oder zum Radfahren. Einige Verstöße registrierte die Polizei dennoch, darunter mehrere Partys am Samstagabend. Die Leute hielten sich insgesamt aber brav an die Vorgaben, sagte am Sonntagnachmittag beispielsweise ein Sprecher Polizei in Kempten.

In und um München* hingegen führte die Polizei von Samstag (11. April, sechs Uhr) bis Sonntag sechs Uhr knapp über 6400 Kontrollen durch, um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Verordnungen zu überprüfen. 303 Verstöße wurden dabei angezeigt, 291 betrafen die Ausgangsbeschränkung.

Bayreuth: Gastgeber von Corona-Party festgenommen

Update, 16.41 Uhr: Während der Gastgeber mehrerer Corona-Partys wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in Polizeigewahrsam kam, sind zwei Gäste in seine Wohnung in Bayreuth eingebrochen. Der 18 Jahre alte Bewohner hatte am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit fünf Gästen im Alter von 14 bis 20 Jahren Geburtstag gefeiert, wie die Polizei mitteilte. Eine Nachbarin meldete die Party der Polizei. Da der 18-Jährige bereits zuvor gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte und sich nicht einsichtig zeigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Kurz nach 3 Uhr beendete die Polizei die Party. Zwei der Partygäste kehrten gegen 4 Uhr zurück, brachen in die Wohnung ein und stahlen den Angaben zufolge einen Fernseher und einen Laptop. Dann flüchteten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer in eine andere Wohnung.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihnen - und fanden sie schließlich. Die Einbrecher warfen den Laptop aus einem Fenster und kletterten auf das Dach des Gebäudekomplexes. Dort nahmen die Beamten die beiden fest. Auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Gegen die beiden jungen Männer ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen Einbruchs und Verstößen gegen die Allgemeinverfügung. Der Gastgeber muss noch bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung am nächsten Sonntag in Gewahrsam bleiben, wie ein Richter entschied.

Coronavirus: Über 30.000 Menschen in Bayern infiziert

Update, 14.41 Uhr: In Bayern sind inzwischen 32.782 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 803 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Sonntag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 31.773 infizierte Menschen und 760 Todesfälle. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Samstag bei 12.820 Menschen.

Corona in Bayern: Zahlreiche Verstöße am Osterwochenende - In München drängen sich 70 Personen vor Laden

Update, 11.33 Uhr: Von Samstag (11. April, sechs Uhr) bis Sonntag sechs Uhr führte die Polizei in und um München knapp über 6400 Kontrollen durch. 303 Verstöße wurden angezeigt, 291 betrafen die Ausgangsbeschränkung.

Am Samstag bemerkte eine Polizeistreife rund 70 Menschen im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes in Berg am Laim. Sie warteten vor dem Geschäft und drängten hinein oder hielten sich nicht an den Mindestabstand. Im Laden selbst befanden sich nochmal knapp 110 Personen, „was unter den momentanen Bedingungen eine definitive Gefahrenlage für alle darstellte.“ Der Laden wurde zunächst komplett geräumt. „Es wurde vereinbart, dass sich immer gleichzeitig höchstens 15 Personen im Laden aufhalten dürfen und das dortige Personal für die Einhaltung des Mindestabstandes im Bereich der Warteschlange verantwortlich ist. Der 22-jährige Geschäftsführer aus München wurde nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt“, berichtete die Polizei weiter.*

Corona in Bayern: Söder bittet um Rücksicht - Polizei meldet Verstöße: „... saßen zusammen und tranken Bier“

Erstmeldung vom 12. April, 10.29 Uhr

München - Vorläufig noch bis zum 19. April gelten die Ausgangsbeschränkungen in Bayern, um die Verbreitung des Coronavirus* zu verlangsamen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellte aber in seiner Osteransprache vom Samstag (11. April) klar, dass Normalität noch ein Stück weit entfernt ist: „Wir müssen weiter Geduld haben. Ich kann nicht versprechen, dass sich alles so schnell normalisiert, wie sich das manche wünschen. Ehrlich sein heißt auch, das auszusprechen, was schwerfällt.“

Frohe Ostern! Es gibt Hoffnung. Die Zahl der Neuinfektionen flacht ab. Aber wir sind noch nicht über den Berg. Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher. Wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig sein. https://t.co/HcSk8zGRNW — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 11, 2020

Coronavirus in Bayern: Ministerpräsident Markus Söder bittet auch an Ostern um Rücksicht

Söder bat darum auch an Ostern Rücksicht zu nehmen und Geduld zu haben. Immer wieder stellte die Polizei am Osterwochenende allerdings auch Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen fest. Nach Angaben vom Sonntag entdeckten die Beamten im Landkreis Forchheim am Samstag zunächst zwei Camper, die in einem Landschaftsschutzgebiet bei Ebermannstadt übernachtet hatten. In einer Scheune trafen die Polizisten auf vier junge Männer, die dort zusammen Bier tranken. Das Quartett war bereits einige Stunden zuvor kontrolliert und belehrt worden. Die vier Männer müssen nun mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen.

Coronavirus in Bayern: Immer wieder Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen

Drei Männer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld wurden nach einem Treffen in einem Schrebergarten in Mellrichstadt angezeigt. „Es lag kein triftiger Grund vor, die Wohnung zu verlassen - die drei saßen zusammen und tranken Bier“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auch im schwäbischen Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) entdeckte die Polizei am Samstagabend einen Verstoß und beendete ein Treffen von sechs Jugendlichen in einem Park. Einer der Jugendlichen hatte den Angaben zufolge Drogen bei sich. Alle Jugendlichen wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

kam/dpa

