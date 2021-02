Corona in Bayern: Ausbruch bei der Münchner Stadtsparkasse - Verdacht auf britische Mutation

Die Corona-Zahlen in Bayern sinken, München hat jetzt sogar einen wichtigen Grenzwert unterschritten. Derweil gibt es einen Ausbruch bei der Stadtsparkasse München.

Bis zum 7. März befindet sich Bayern im Corona-Lockdown.* München liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz* unter dem Grenzwert von 35 (siehe Erstmeldung).

Laut einem Medienbericht gab es bei der Stadtsparkasse München einen Corona-Ausbruch - wohl mit der hochansteckenden britischen Mutation. (siehe Update vom 16. Februar, 19.12 Uhr).

Was die Corona-Zahlen betrifft, ist der Freistaat in Deutschland aktuell Spitzenreiter und Schlusslicht zugleich (siehe Update vom 16. Februar, 16.10 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 16. Februar, 19.12 Uhr: Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ist es bei der Stadtsparkasse München zu einem Ausbruch der Coronavirus-Mutation B.1.1.7 gekommen. Von den insgesamt 210 Mitarbeitern in der Direktion Medialer Vertrieb seien demnach 21 Mitarbeiter infiziert, mindestens sechs davon mit dem Verdacht auf die britische Virusvariante. Eine Bestätigung durch eine Genomsequenzierung gebe es noch nicht.

Außerdem kommen laut Sparkasse weitere sechs Infektion in anderen Abteilungen hinzu, über die Variante des Virus gab es keine Auskunft. Im privaten Umfeld der Mitarbeiter seien laut Gesundheitsreferat weitere 18 Personen infiziert, 13 davon mit Verdacht auf die britische Mutation.

München jetzt unter wichtigem Corona-Grenzwert: OB Reiter mit klarer Empfehlung für Söder und Merkel

Update vom 16. Februar, 16.10 Uhr: Zeigt der Corona-Lockdown in Bayern Wirkung? Der Freistaat ist in Deutschland Spitzenreiter und Schlusslicht zugleich - mit den bundesweit höchsten und niedrigsten Inzidenzwerten. Mit 309,5 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche weist Tirschenreuth weiterhin die meisten Corona-Neuinfektionen auf, wie den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (16. Februar) zu entnehmen ist. Die unterfränkische Stadt Schweinfurt hat mit 5,6 neuen Ansteckungen dagegen den niedrigsten Wert im ganzen Bundesgebiet.

Die Stadt Schweinfurt reagierte mit ersten Lockerungen und will ab Mittwoch (17. Februar) die Masken-Pflicht in der Innenstadt aufheben. Man genieße die fallenden Zahlen jedoch mit Vorsicht, betonte eine Sprecherin. Eine vorzeitige Öffnung des Einzelhandels käme nicht infrage. „Das wäre fatal“, sagte sie. Zu groß sei das Risiko, einen „Einkaufstourismus“ zu provozieren.

Nach Tirschenreuth liegen die höchsten Inzidenzwerte in Bayern in Wunsiedel (236,7) und der Stadt Hof (207,3). In der Landeshauptstadt München lag die Sieben-Tage-Inzidenz am vierten Tag in Folge unter 40.

Corona in Bayern: Videokonferenz mit Merkel und Söder geplant - „Sehr gutes Angebot“

Update vom 16. Februar, 12.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel* will an diesem Freitag an einer Videokonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder und allen bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern teilnehmen. Im Zentrum soll der weitere Kampf gegen Corona stehen. Das kündigte CSU-Chef Söder am Dienstag an. „Es geht darum, die aktuelle Lage zu erörtern, die Situation der Mutationen und wie es weitergehen kann“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Es ist ein sehr gutes Angebot der Kanzlerin, so ein Gespräch zu führen. Die Kanzlerin zeigt ein offenes Ohr auch für die Basis.“ Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) werde daran teilnehmen.

Landräte und Oberbürgermeister sollen so zum einen aus erster Hand erfahren, wie Merkel die Lage einschätzt, wie sie die Gefahr durch die Virusmutationen derzeit sieht und wie die weitere Entwicklung im Kampf gegen das Virus aussehen könnte. „Das gibt dann eine gesamtdeutsche Perspektive, auf deren Basis man auch eine entsprechende Einschätzung vornehmen kann“, sagte Söder.

Corona-Krise in Bayern: Merkel und Spahn nehmen an Videokonferenz mit Söder und bayerischen OBs teil

Zum anderen soll es aber auch um konkrete Bedürfnisse und Probleme der Kommunen gehen, heißt es. „Was braucht man dort noch? Was kann der Bund noch leisten, um die Kommunen zu stärken? Wie sieht es mit den digitalen Schnittstellen bei den Gesundheitsämtern aus, wie ist die Lage bei Krankenhausversorgung? Das sind ja die Dinge, die bei den Kommunen stattfinden“, sagte Söder. Auch um mögliche weitere Unterstützung durch die Bundeswehr könnte es in dem Gespräch gehen.

Bayerns Ministerpräsident rechnet nach eigenen Worten mit einer offenen Debatte - zumal etwa unter den Landräten einige sind, die auf schnellere Lockerungen des Lockdowns drängen. „Es soll ein offener Meinungsaustausch werden“, sagte er. „Denn es ist doch selbstverständlich, dass alle Meinungen gewichtet werden müssen.“ Er sehe darin, wenn jemand andere Meinungen vertrete, auch keinen Angriff. „Es ist doch logisch, dass jemand, der in seinem Bereich niedrigere Inzidenzwerte hat, sich natürlich mehr Freiheiten wünscht als jemand mit höheren Werten. Das muss man aber eben alles abwägen und in ein Gesamtkonzept bringen. Es bleibt immer ein Abwägungsprozess, und es geht immer in Schritten.“

Corona in Bayern: Hubert Aiwanger zu Wirtschaftshilfen

München jetzt unter wichtigem Corona-Grenzwert: OB Reiter mit klarer Empfehlung für Söder und Merkel

Erstmeldung vom 16. Februar, 9.14 Uhr: München - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist in den vergangenen Tagen immer weiter gesunken. In der Landeshauptstadt hat sie nun einen wichtigen Grenzwert unterschritten. Aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI*) zufolge liegt der Wert für München nun bei 34,4* (Stand 16. Februar) und damit unter der wichtigen Vorgabe von 35. Diese Zahl wurde als Richtwert für weitere Lockerungen der Corona*-Maßnahmen ausgegeben. Nach RKI-Angaben liegt der Wert deutschlandweit bei 58,7.

Bereits am Montag hatte sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zu der sinkenden Inzidenz geäußert: „Sollte sich der Trend weiter fortsetzen und die Zahl der Neuinfektionen stabil niedrig bleiben, muss man über weitere Lockerungen nachdenken.“ In einem Gespräch mit Ministerpräsident Söder hatte er bereits vergangene Woche über eine mögliche Öffnungsstrategie gesprochen. Es soll dabei um die Öffnung des Einzelhandels, der Gastronomie oder von Kultureinrichtungen und im Breitensport gegangen sein. Sollten die Zahlen - wie derzeit in München - weiter so deutlich zurückgehen, müssten Öffnungsschritte „dringend auf die Tagesordnung der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März“, so Reiter.

Deutschlands Corona-Hotspot liegt in Bayern: Vier Kreise und Städte in den Top 10

Deutschlands Corona*-Hotspot liegt aber nach wie vor in Bayern: Der Landkreis Tirschenreuth liegt mit einer Inzidenz von 309,5 nach wie vor auf Platz 1. Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge belegt mit einem Wert von 236,7 den dritten Platz. Die Stadt Hof hat mit 207,3 die fünfthöchste Inzidenz in Deutschland. Auch der Landkreis Hof liegt mit einer Inzidenz von 168,8 noch in den Top 10. Alle vier Städte und Kreise liegen an der Grenze zu Tschechien. Tschechien gilt als Corona*-Mutationsgebiet.

Corona in Bayern: Verschärfte Einreiseregeln seit Sonntag in Kraft

In der Nacht zu Sonntag sind deshalb die verschärften deutschen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol in Kraft getreten. Innenminister Horst Seehofer hatte bekräftigt, dass an den entsprechenden Übergängen in Bayern und Sachsen scharf kontrolliert werde. „Wer nicht zu einer der wenigen Ausnahmen gehört, kann nicht einreisen“, sagte der CSU*-Politiker der Bild am Sonntag. Ziel der Maßnahme ist es, dass Einschleppen von Coronavirus-Mutationen* über die Grenze einzudämmen.

Bereits am Sonntag erklärten das Innenministerium und Ministerpräsident Markus Söder*, dass die strengen Regeln für bestimmte Berufspendler gelockert würden. Demnach dürfen auch Pendler einreisen, die gebraucht werden, um die Funktionsfähigkeit ihrer Betriebe in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten. Bis Dienstag sollen die Länder Bayern und Sachsen deshalb Betriebe als systemrelevant definieren. „Für Grenzpendler in systemrelevanten Berufsbranchen soll die Einreise möglich bleiben“, sagte Bundesinnenminister Seehofer dazu.

Video - Coronavirus: Söder stellt Öffnungsperspektiven für Bayern vor

Corona in Bayern - Einreisebeschränkungen an der Grenze: Polizei schickt Fahrer an Grenze zurück

Aufgrund der Einreisebeschränkungen und strengen Kontrollen haben Einreisende auch am Dienstag Geduld mitbringen müssen. „Wir haben jetzt 800 Meter Staulänge, das sind rund 20 Minuten Wartezeit“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Selb am Morgen. Immer wieder würden zudem Fahrer nach Tschechien zurückgeschickt, wie der Sprecher erklärte. Viele hätten kein negatives Corona-Testergebnis* dabei, anderen fehle die digitale Einreiseanmeldung. Diese müsse man im Vorfeld online ausfüllen - „das ist bei den Lkw-Fahrern wahrscheinlich einfach noch nicht bekannt“. Einige Pendler hätten außerdem das Problem, dass ihre Berufe, für die sie über die Grenze wollen, nicht als systemrelevant durchgehen.

Am zentralen Grenübergang von Tirol nach Bayern war die Situation dagegen am Morgen entspannt. „Alles sehr flüssig“ kommentierte ein Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Rosenheim die Verkehrslage am Übergang Kiefersfelden. Auch hier habe die Bundespolizei jedoch einzelne Fahrer zurückweisen müssen. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

„Alles andere als lustig“ - so beschreibt ein Braumeister aus Oberfranken seine Lage aufgrund der Corona-Politik in Bayern. Seinen Ärger richtet er auch direkt an Markus Söder.*