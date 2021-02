Corona in Bayern: Söder-Knall zum Wochenstart - weitere Öffnungen ab nächster Woche

Die Corona-Zahlen haben den rasanten Abwärtstrend verlassen. Experten sprechen gar vom Beginn der dritten Welle. CSU-Chef Söder äußert sich am Montag zur aktuellen Pandemie-Lage.

Die Corona*-Trend in Bayern zeigt eher wieder nach oben als nach unten.

Markus Söder wird sich dazu auf der wöchentlichen Sitzung des CSU-Vorstands am Montag äußern.

In der kommenden Woche treffen sich Söder, Merkel und die Länderchefs erneut, um sich über die Corona-Situation zu unterhalten.

Update vom 22. Februar, 10.10 Uhr: Ab kommender Woche dürfen nicht nur die Frisöre öffnen. Markus Söder gab bekannt, dass auch Blumenläden und Gärtnereien ihre Geschäfte wieder aufmachen dürfen. Auch bei den Pflegedienstleistern soll es Öffnungen geben. Das heißt auch beispielsweise Fußpflegegeschäfte dürfen wieder Kunden empfangen. Diese Regelungen gelten für den ganzen Freistaat.

Update vom 22. Februar, 9.54 Uhr: CSU-Markus Söder spricht auf einer Pressekonferenz vor der virtuellen Sitzung des CSU-Vorstands. Er sieht mit Sorge auf die Grenzregionen in Bayern mit der Ausbreitung der britischen Virusvariante. In anderen Regionen mit niedrigen Inzidenzen sollen aber weiter Lockerungen kommen - vor allem bei den Kontaktbeschränkungen.

Coronavirus in Bayern: Der Abwärtstrend ist ins Stocken geraten

(Erstmeldung) München - Lange war der Trend für die Corona-Zahlen in Bayern und Deutschland positiv. Die Neu-Infektionen sanken, mehrere Landkreise knackten binnen kurzer Zeit die Grenze von 50. Bis auf wenige Landkreise, etwa Tirschenreuth an der tschechischen Grenze, zeichnete sich ein mehr als positiver Trend ab. Doch die jüngsten Zahlen des RKI sprechen eine andere Sprache. Zunächst geriet der Abwärtstrend lediglich ins Stocken, jetzt verdichten sich die Anzeichen dafür, dass es, wie in München*, wieder nach oben geht. In einer Woche findet der nächste Bund-Länder-Gipfel statt (3. März).

Corona in Bayern: Zahlen sinken nicht mehr - Söder äußert sich zur aktuellen Lage

CSU-Chef Markus Söder* hatte in der vergangenen Woche bei seiner Rede am politischen Aschermittwoch die Grundlinie in der Corona-Pandemie* erneut verteidigt und im Falle einer positiven Entwicklung auch Lockerungen in Aussicht gestellt. Jetzt dürfte sich nun der Blick auf die nächste Konferenz von Bund und Ländern am 3. März richten. Weiter ist klar: Die Inzidenz von 35 muss über einen längeren Zeitraum erreicht werden, um Öffnungen zu realisieren. Dieser Richtwert scheint ob des neuen Trends in weite Ferne zu rücken.

Corona: Eine Woche vor nächstem Merkel-Gipfel - Lockerungen in weiter Ferne?

Beim nächsten „Corona-Gipfel" wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten das weitere Vorgehen und ein Konzept für Lockerungen bei Erreichen gewisser Inzidenzwerte festlegen. Bereits nach der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz hatte die Kanzlerin davon gesprochen, dass etwa der Einzelhandel ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf Lockerungen hoffen darf. Diese Position verteidigte Merkel auch bei der Videoschalte mit den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern am vergangenen Freitag.